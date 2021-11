/Поглед.инфо/ Президентът Владимир Путин очерта необходимостта от подобряване на отбранителните способности на Русия, като предупреди, че военните кораби на САЩ в Черно море се наблюдават през оръжейни мерници, след като два такива съда влязоха в региона за няколко дни.

Говорейки по време на среща с висшите ръководители на военната и отбранителната индустрия на страната в понеделник, руският президент подчерта необходимостта от допълнително подобряване на отбранителните способности на нацията, особено в сектора на въздушното пространство.

„Тази нужда е предизвикана от разработването на иновативни ударни оръжия от водещите страни с усъвършенствани скоростни параметри“, каза Путин, добавяйки, че засилените дейности на НАТО по границите на Русия засилват тази нужда.

„Общата военно-политическа ситуация също изисква допълнителни усилия, предизвикани отчасти от нарастващия брой полети на НАТО в близост до Русия и кораби на НАТО с управляеми ракети, които се появяват в Балтийско и Черно море“, каза той.

"Съвсем наскоро, както знаете, американски кораб влезе в Черно море – той можеше да се види с бинокъл или през погледа на нашите отбранителни системи", каза Путин.

Забележките на Путин дойдоха само часове след като американски амфибиен команден кораб, Mount Whitney, влезе в Черно море. Флагманът на Шести флот на САЩ е разгърнат, за да „оперира с нашите съюзници и партньори от НАТО в региона“, се казва в изявление на ВМС на САЩ.

U.S. Naval Forces Europe-Africa/U.S. Sixth Fleet

BREAKING: Sixth Fleet flagship #USSMountWhitney (LCC 20), with embarked SIXTHFLT and @STRIKFORNATO staff, began its northbound transit to the #BlackSea to operate with our @NATO allies & partners in the region! #PowerForPeace #StrongerTogether #WeAreNATO

7:27 AM · Nov 1, 2021

Share this Tweet

USS Mount Whitney стана вторият американски военен кораб, пристигнал в Черно море за броени дни. Друг военен кораб, разрушителят USS Porter, въоръжен с управляеми ракети, влезе в региона в събота.

Разгръщането вече беше осъдено от Москва, като външният министър Сергей Лавров заяви, че подобни дейности са част от последователната политика на Вашингтон за предизвикване на конфронтация между Русия и нейните черноморски съседи, много от които са членове на НАТО.

„Демонстрацията на флагмена на ВМС на САЩ в Черно море не е изолиран инцидент. Имаше няколко пъти, когато Съединените щати изрично обясняваха необходимостта техните военни кораби да влязат в този воден път, за да „сдържат“ Русия“, каза Лавров в неделя, в кулоарите на срещата на върха на Г-20 в Рим.

Очевидното засилване на действията на военните на САЩ и НАТО в непосредствена близост до руските граници идва, когато все по-студените отношения между блока и Москва продължават да се влошават.

Миналия месец командвания от САЩ блок обяви, че ще експулсира осем руски дипломати от централата си в Брюксел, според съобщенията заради предполагаемото им участие в някаква форма на „шпионаж“. В отговор Русия обяви прекратяване на всички връзки с блока, връщайки цялата си делегация у дома и затваряйки офиса на НАТО в Москва.

Дългогодишните заседания на Съвета Русия-НАТО, първоначално предназначени да подобрят връзките между блока и Москва, на практика не са постигнали нищо, каза Лавров. Вместо това инструментът беше използван от блока, за да „ни научи как да живеем“, както и да се опита да притисне Русия и да я накара да се подчини.

„Целият им интерес беше да нагнетяват пропаганда и да оказват натиск върху Русия“, заяви висшият дипломат на Москва.

" Ние разчитаме на факти, а фактите са, че НАТО не иска никакво сътрудничество с нас", подчерта той.

Превод: СМ



Стани приятел на Поглед.инфо във facebook и препоръчай на своите приятели