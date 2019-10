/Поглед.инфо/ “Атаката на мъртъвците” традиционно се нарича контраатака на 13-та рота на 226-ти Землянски полк срещу германската газова атака на 24 юли (6 август) 1915 г., която става само един от епизодите на дългата отбрана на крепостта Осовец по време на Първата световна война.

„Ужасяваща история за контраатаката на руската пехота“ - ето как американското издание We Are The Mighty описва събитието в посветена му статия.

Германското командване разпорежда нападение на руската крепост с 14 пехотни дружини с подкрепата на сапьори и артилерия. От руска страна пет роти от 226-ти Землянски пехотен полк и четири роти на милицията - общо около 900 души - заемат фронтовата линия.

По време на нападението е решено да се използва не само артилерия, но и отровен газ - смес от хлор с бром. Поразяващият му ефект се основава на синтеза на солна киселина при контакт на газа с вода или водна пара. Това води до дразнене и изгаряния. При продължително вдишване киселината се натрупва в белите дробове и ги разяжда, което в крайна сметка води до смърт. Защитниците се опитаха да се защитят, като обвиват лицата си в мокри парцали, но това не е достатъчно и скоро защитниците на крепостта усещат ефекта от задушаващия газ.

Въпреки тежките загуби и тежките химически изгаряния, руските войници не само остават на своите позиции - решават да преминат в контраатака. Според различни източници са останали от 60 до 100 души.

Германците, приближавайки се до руските позиции, виждат как войниците, едва стоящи на краката си, увити в кървави парцали, започват контраатака срещу тях. Това толкова впечатлява нападателите, които имат сериозно числено превъзходство, че се обръщат. „Мъртъвците“ са подкрепени от артилерията в крепостта. В паниката много избягали германци загиват в собствените си телени ограждения.

След няколко седмици германците все пак успяват да се придвижат напред, но по това време гарнизонът е евакуиран, а самата крепост е разрушена.

Миналата година в публичното пространство се появи късометражния филм “Атакага на мъртвите: Осовец". Въпреки краткото си времетраене , той се превърна в един от най-добрите военни филми, заснети в постсъветското пространство, и получи добри отзиви.

Превод: В.Сергеев

