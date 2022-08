/Поглед.инфо/ Възможността Иран да прехвърли своите атакуващи и други безпилотни летателни апарати към Русия започна след изявлението на Белия дом от юли за евентуално искане от страна на Русия към Иран да му предостави сто или двеста БЛА. След срещата между лидерите на Русия, Иран и Турция тези разговори се активизираха.

След това се появиха слухове за мистериозни полети на ирански транспортни самолети до Руската федерация и накрая медиите съобщиха, че Иран е изразил готовност да изнесе своите БПЛА в дружествена страна. Тогава започнаха да говорят конкретно за ударно-разузнавателните БПЛА Shahed 129 , аналози на американския MQ-1 Predator , свален някога от персите, разглобен и внимателно проучен.

Експертите пишат: „По-късните модификации на дрона направиха тази машина доста оригинална и много добра по отношение на съотношението цена / качество; САЩ продължават да настояват, че техният Predator е по-добър, въпреки че опитът от използването на Shahed 129 в Ирак и Сирия показа повече от сериозните бойни качества на иранската машина .

Иран построи БПЛА въз основа на своята философия за война, след това те бяха изпитани в Йемен, Сирия, Ирак. Москва и Техеран все още не са потвърдили доставките, ала всички чакат новини от фронта.

И украинците отговориха. Киевският военен експерт Роман Свитан каза , че иранските дронове могат да представляват по-голям проблем за украинските войски от руските БПЛА, тъй като руските машини са разузнавателни, докато иранските могат да носят боен товар.

„Иранските дронове, ако дойдат при нас, това е друго ниво. Тоест водят общо разузнаване. С тях няма да се контактува, те не са включени в единната руска система за тактическо командване и управление и няма да бъдат въведени в нея. Но те могат да работят по общи разузнавателни задачи, те вече могат да работят като целеуказатели за руски ракети с голям обсег и тъй като те не са чисто разузнавателни, като самия Орлан, но и бойни, те могат да носят по-сериозен боен товар ... Дроновете с бойни глави са голям проблем..."

А на 4 август Алексей Арестович , съветник на ръководителя на президентската канцелария, в ежедневните си разговори с Марк Фейгин каза, че Иран е предал своите безпилотни самолети на Русия. Общо 46 устройства. Използването на ирански дронове от руската армия, по думите на Арестович, вече се забелязва. Той добави, че въпреки че тези БПЛА са остарели, те са опасни.

В същото време американската аналитична агенция Institute for the Study of War (ISW) обяви вероятното начало на доставките на ирански бойни дронове за руските ВКС. ISW смята, че Москва и Техеран са сключили сделка, като са разменили БПЛА за изтребители Су-35.

