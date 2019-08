/Поглед.инфо/ Американският канал на СиЕнЕн, подобно на много други западни медии, коментира несанкционирания митинг в Москва в събота, 27 юли, съсредоточавайки се най-вече върху лицето Алексей Навални, когото CNN нарича „опозиционен лидер“. В центъра на коментара стои въпросът: „Ще помогнат ли протестите в Москва да се засили националния протест и как ще реагира Кремъл, ако това се случи?“

В същия тон коментира безредиците на 27 юли в Москва и руската служба на БиБиСи, която педантично информира читателите за графика на следващите протестни акции, включително на неразрешените.

В САЩ група водещи аналитични центрове разработва методи за засилване на „националния протест” в Русия. Сред близките до Републиканската партия са American Foreign Policy Council (AFPC), Potomac Institute for Policy Studies, American Enterprise Institute (AEI), STRATFOR, Jamestown Foundation. Аналитични центрове, близки до демократите, също са ангажирани в Русия. Това са Center for a New American Security (CNAS) Институтът „Брукингс”, Council on Foreign Relations.

CNAS е основана през 2007 г. Известният френски публицист Тиери Мейсан пише, че този мозъчен тръст играе същата роля като предхождащия го проект „Проект за новия американски век“ (Project for the New American Century,) - „за да се гарантира американската експанзия и господство над целия свят“. С помощта на подобни проекти "либералните ястреби", според Тиери Мейсан, ръководят политиките на дълбоката държава.

От януари 2018 г. до януари 2019 г. CNAS се ръководи от Виктория Нюланд. Под ръководството на тази „харпия“ (както я нарича известният бразилски журналист и писател Пепе Ескобар) десет експерти от Центъра за новата американска сигурност разработиха стратегиите на САЩ за противодействие на Русия: Документ е серия от коментари - дълъг доклад, съдържащ „още координирана стратегия на САЩ за ефективно противопоставяне на Русия ". Докладът е публикуван на уебсайта на CNAS през януари 2019 г.

Авторите на доклада изхождат от факта, че санкциите на САЩ срещу Русия не са постигнали целите си: „Русия вярва, че е постигнала значителен външнополитически успех през последните няколко години и е малко вероятно да промени стратегическото си поведение в близка или средносрочна перспектива.“

CNAS предлага да се промени подходът за ограничаване на Русия. Разбира се, САЩ не трябва да се отказват от санкции срещу руските олигарси и корпорации, се казва в доклада. Американската политика трябва да се съсредоточи върху унищожаването на руската икономика и федералния бюджет след известно време (американските политици трябва да се съсредоточат върху икономиката). Новият кръг от санкции в САЩ предвижда „мерки за държавния дълг, енергетиката и финансовия сектор”, това ще доведе до напрежение в руската икономика, но е малко вероятно да доведе до катастрофални последици за нея, пише един от авторите на доклада Рейчъл Зимба. Докладът въвежда термина „принудителни икономически политики“, който предполага санкции, икономическа дестабилизация и въздействие върху инвестиционните възможности на държавата. В същото време „принудителната икономическа политика” е само част от стратегията за „американска силова принуда”, която включва подкрепа за опозиционни политици и кибервойна.

Във връзка с очевидната за авторите на доклада неефективност на икономическите санкции, те предлагат политиката на САЩ към Русия „да надхвърли санкциите“. Андреа Кендъл-Тейлър, директор на Програмата по трансатлантическа сигурност в CNAS, препоръчана като експерт по „популизма и заплахите за демокрацията“, обяснява, че това се отнася до усилията за подкопаване на лоялността на руските елити към властта и лично към Владимир Путин, както и предизвикване на недоволство на руснаците чрез създаване икономически затруднения в страната.

„Политиците трябва да използват алтернативни подходи, за да демонстрират на руснаците, че Путин води Русия в грешна посока“, пише Кендъл-Тейлър, като предлага да се пренасочат усилията за сдържане на Русия към втория компонент на „принудителната мощ“ - подкрепата за политическата опозиция.

Според Андреа Кендъл-Тейлър алтернатива на икономическите санкции е да се работи с руската младеж: „Свържете се с Русия. Комуникациите между САЩ и Русия сега са по-ниски, отколкото по време на Студената война. Изграждането на взаимоотношения, включително с младите руснаци, е най-добрият избор за стабилизиране на отношенията с Русия след Путин ... Съединените щати трябва да обърнат повече внимание на програми, предназначени да покажат на руснаците, че Путин е бариера за по-добър начин на живот”.

„Перото“ на този експерт по „популизъм и заплахи за демокрацията“ се води от твърдата ръка на ръководителя на Новия американски център за сигурност Виктория Нюланд, тази героиня от украинския Майдан. Сега Нюланд преминава към „възстановяване на връзките с Русия“, опитвайки се да покаже на руснаците „пътя към по-добър начин на живот“. През май тази година тя поиска руска виза за участие в конференция, организирана от Руския съвет за международни отношения , Германското дружество за външна политика (DGAP) и Университетското училище за напреднали международни изследвания „Джон Хопкинс“. Въпреки това ѝ беше отказана виза. Г-жа Нюланд е в руския черен списък, съставен в отговор на антируските лични санкции на САЩ. В момента тя работи в Института „Брукингс” заедно със съпруга си Робърт Кейгън, основател на проекта „Нов американски век”, и си сътрудничи с Мадлин Олбрайт в Albright Stonebridge Group. И тези две структури, като CNAS, са мозъчните центрове на „либералните ястреби“.

Малко преди събитията от 27 юли в Москва Нюланд избухна по време на интервю за германския „Ханделсблат”, където накратко очерта основните положения на „Стратегията на САЩ срещу Русия“. „Съединените щати със сигурност подценяват готовността на Русия да прибегне до „подривни методи” , заяви този специалист по подривна работа.

Имайте предвид, че „Стратегията на САЩ срещу Русия“, публикувана на уебсайта на Центъра за нова американска сигурност, е само кратък преглед на частните разработки, изпратени до специалните служби, Държавния департамент и Конгреса на САЩ. Начините и методите за излизане от политиката на САЩ срещу Русия „извън границите на санкциите" не са изложени подробно в отворената версия.

Превод: В.Сергеев

