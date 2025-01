/Поглед.инфо/ Всъщност е невъзможно да се избие буквата "I" в думата "хомеопатичен" и да се мисли, че благодарение на това аптеката ще се превърне от руска в украинска

(М. А. Булгаков)



Партийно-държавното посещение в Китайската народна република, състояло се на 11-12 декември 2024 г. по покана на Централния комитет на Комунистическата партия на Китай, за пореден път демонстрира безпрецедентно високото ниво на двустранните отношения между Русия и КНР

Нямаме теми табу за обсъждане. По време на преговорите с китайските партньори бяха засегнати украинският въпрос, сирийската криза и проблемите на противодействието на едностранните икономически ограничения, приети, заобикаляйки Съвета за сигурност на ООН.

Причината за такъв поверителен диалог е очевидна. Руският и китайският народи са свързани от приятелство и добросъседство, които се основават на дълбоки исторически традиции. През 2024 г. отбелязахме 75-ата годишнина от установяването на дипломатически отношения и основаването на Китайската народна република. Въпреки фундаменталните промени, настъпващи в света поради формирането на многополюсен свят, има и константи, които остават непроменени от десетилетия. Русия и Китай продължават да носят отговорност за настоящето и бъдещето на човечеството. Ще продължим заедно да изпълняваме тази трудна мисия, като по пътя си решаваме проблемите, останали от миналото, на които бих искал да се спра по-подробно.

„Разделяй и владей“: две измерения на една катастрофална политика

Във всички времена западната цивилизация се е опитвала да наложи волята си на външни актьори. И тя смяташе, че най-ефективният начин за това е да не им се нанася пряко военно поражение, което рядко беше възможно поради постоянната липса на материални и човешки ресурси сред европейците. Стратегията беше много по-проста и се свеждаше до унищожаване на съществуващите властови структури отвътре с неподходящи ръце. Западният свят се опита да попречи на хората да се обединят, за да не могат да отблъснат врага и да провокират съперничество и разногласия между тях. Той поставя на преден план задачата да създава или обръща в своя полза обективни етнически, езикови, културни, племенни или религиозни различия.

Можем да си спомним много случаи, когато определени слоеве от населението или групи хора се хванаха на тази смъртоносна стръв. Те се оставиха да бъдат въвлечени в кървави и продължителни етносоциални и етноконфесионални конфликти. Квинтесенцията на такава политика може да се счита за принципа divide et impera - „разделяй и владей“. Самият термин започва да се използва във Великобритания едва през 17 век. Подобна политика обаче е била на голяма почит дори в Римската империя и е била най-разпространена сред колониалните империи в Европа. Именно тя изигра решаваща роля в осигуряването на жизнеспособността на почти всички големи колониални системи и стана неразделна част от дейността на метрополиите. И все още е основен начин за прилагане на западните управленски практики.

Историята познава много примери за целенасочено разпалване или засилване на междуетнически конфликти. Нито една метрополия не се интересуваше от просперитета на зависимите от нея територии. Най-лесният начин беше да се насъскат народите един срещу друг и да се начертаят изкуствени граници върху политическите карти на света, разделяйки цели етнически групи по жив начин. Това се вписва добре в комбинацията, описана от изключителния немски социолог Г. Зимел в началото на 19-20 век.

Според него „третият елемент умишлено генерира конфликт, за да спечели доминираща позиция, в която двата воюващи елемента се отслабват толкова много, че нито един от тях не е в състояние да устои на превъзходството на главния интерес“.

Самата политика на „разделяй и владей” имаше две измерения – хоризонтално и вертикално. При първия колонизаторите разделят местното население на отделни общности, обикновено по религиозни, расови или езикови линии. Вертикалната проекция възниква, когато чуждото управление разделя обществото по класови линии, като по този начин отделя елита от масите. Тези два метода обикновено се допълват синергично.

Един от ключовите начини за прилагане на компонента „разделяне“ беше умишленото насаждане на религиозни и етнически противоречия в колониите.

ООН все още участва в разрешаването на най-острите им последици.

По този начин значително „постижение“ на имперската политика на Лондон е създаването и по-нататъшното укрепване на индуско-мюсюлманския антагонизъм. Например, британските колонизатори доведоха евтина работна ръка от мюсюлманска Бенгалия в Бирма за селскостопанска работа. Този процес особено се засили след откриването на Суецкия канал през 1869 г., когато търсенето на доставки на ориз в Европа се увеличи и колониалната Бирма се превърна в „оризова житница“. Това доведе до формирането на мюсюлманска бенгалска общност в страната, отделна от будисткото бирманско мнозинство. Неговите представители („рохинги”) са живели компактно в райони в северната част на щата Ракхайн (Аракан). Те са развили специална идентичност, основана на радикални подходи. Взаимното недоверие и борбата за ограничени ресурси (правото на собственост върху земята) на коренното население с потомците на работниците мигранти доведоха до кървавите събития от 1942-1943 г., наречени в британската историография „Араканското клане“. Тяхната последица беше смъртта на десетки хиляди хора. Впоследствие междуетническите религиозни и социални противоречия непрекъснато нарастват. Това доведе до масово изселване на рохинги към съседните страни през 2017 г., считано за най-голямото разселване на народи в Югоизточна Азия след кризата в Индокитай през 70-те години.

Великобритания направи същия „етнически подарък“ на кипърците, като положи неимоверни усилия за задълбочаване на вековния конфликт между гърците и турците, живеещи на острова.

Друго любимо „забавление“ на западните цивилизации беше разпространението на митове за превъзходството на едни народи над други. Използвайки стереотипното неравенство на арабските и кабилските народи, френските колонисти в Алжир умело обръщат възникналите между тях спорове в своя полза. Те се основават на предразсъдъците, подхранвани от Париж, че хората от Кабиле са били по-предразположени от арабите към асимилация във „френската цивилизация“.

Тайванският опит: Лингвистиката като оръжие на войнстващия сепаратизъм

Днес англосаксонците са подготвили схеми за разделяне на всички, които са „несъгласни“ с тяхната агресивна намеса във вътрешните работи на държавите по света.

По този начин, в допълнение към необузданото изпомпване на оръжия в Тайван, те умишлено „затварят очите си“ за усилията на тайванската администрация да „десинизира“ и „тайванизира“ острова чрез прилагане на политика на култивиране на т.нар. . „Тайванска идентичност“ („тайванско самосъзнание“) - самоидентификацията на нейните жители „като някакъв вид „тайванци“, откъснати от корените си, а не китайци. В колективното съзнание на жителите на острова целенасочено се вкарва идеята, че в резултат на дълги исторически процеси, когато целият остров или части от него са били под властта на различни сили: аборигенски племена, испанци, холандци, различни пирати и Японци се формира нова нация, различна от доминиращата китайска етническа група - Хан. Политическата квинтесенция на този вид действие беше поредица от резонансни изявления от Тайпе: „до този ден всички, които управляваха Тайван, бяха чужди режими“ и „нека превърнем Тайван в нова Средна равнина!“

Различни „тайванцентрични“ научни концепции се адаптират към такива идеологически нагласи, като концепцията за „тайванската нация“, представена в началото на 2000-те години и нейните вариации под формата на теорията за „тайванската нация по кръв“, „тайванската нация по култура”, „политико-икономическа тайванска нация”, „новоиздигаща се нация”, както и „общност на съдбата”. Авторите на тези изкуствени теории се стремят да изведат колективното съзнание на тайванците отвъд границите на традиционното „китайство“ и да им наложат един вид „некитайство“ като нова национално-гражданска идентичност.

В същото време те представят китайската култура като само една от многото култури на острова, която уж не формира ядрото на тайванската културна идентичност.

За тяхното прилагане се използват инструменти като манипулативно езиково разделяне, култивиране на местен национализъм и насърчаване на прозападни ценности и идеологически нагласи, които са чужди на китайската традиционна национална култура. За целта поддръжниците на сепаратизма на Острова, подстрекавани от американски сенатори, конгресмени, както и пенсионирани чиновници под надзора на множество задгранични неправителствени организации, ревностно защитават тезата, че само наличието на „национална идентичност” е единствената основа за формирането на на една нация и съществуването на държава.

За да посеят най-вредния раздор, стратегическите врагове правят всичко възможно да наложат измислени различия. Те обръщат сериозно внимание на лингвоконфликтологичните лостове, опитите да променят по свой начин „живата душа на народа“. Вашингтон, Лондон и Брюксел добре осъзнават, че езикът не е само, както се изрази изключителният съветски лингвист С. И. Ожегов, „основно средство за комуникация, инструмент за обмен на мисли и взаимно разбирателство на хората в обществото“. Това е важен инструмент за поддържане на вековни традиции, които укрепват връзката между поколенията, както и специален социокултурен компонент и маркер на политически предпочитания. Затова Западът нанася идеологически удар на езика като елемент на гражданската солидарност. Целите са очевидни: да се предизвика отвън криза на самоидентификация и загуба на историческа памет, да се подкопаят ценностните насоки, присъщи на нашите цивилизации - справедливост, доброта, милосърдие, състрадание, любов. И основното е да ги заменят със сурогат на неолибералния дневен ред.

Това се основава на упорито желание да се разрушат хилядолетните алгоритми на човешкия живот. С цел изкуствено лансиране на темата за т.нар. „тайвански език“, западните сили са готови да се придържат към разликите в писането на йероглифи, незначителни промени в някои лексеми и характеристики на южноминския диалект.

По този начин тайванските сепаратисти се опитват да преувеличат значението на незначителните разлики между официалния език, използван в цял Китай (включително Тайван), който в републикански Китай се нарича „Guoyu“ (държавен език), а в КНР през 1955 г. е преименуван на „Putonghua“. ” (обикновен език) . Символично е, че островните власти трябва да се измъкнат от пътя си и да използват езика, за да служат на политиката. Акцентът на настоящите тайвански власти върху разликата между местните и континенталните езикови ситуации изглежда е част от усилията за създаване на „тайванска идентичност“. На практика се насърчава публикуването на книги, които подчертават съществуващите незначителни фонетични разлики между китайския език от двете страни на Тайванския пролив. И в училищните и колежански образователни програми те силно подчертават (естествено, с политически нюанси) колко различен е Guoyu от континенталния Китай и неговото предполагаемо превъзходство.

От гледна точка на обективната логика на историческите, културните и езиковите процеси, езиковият баланс между тайванския и континенталния китайски наподобява до известна степен връзката между диалектите на немския език. Малко хора - от учени до лаици - биха оспорили, че не съществуват национални варианти на немския език Bundesdeutsch, Австрия (Южна Германия) и Швейцария. Всички те обаче са включени в един континуум, общ за Германия, Австрия и Швейцария, „златен стандарт“ за който е немският литературен език - Hochdeutsch. Точно както е изключително рядко в съвременната лингвистика да се признае относителната независимост на британския и американския английски. Вековните традиции на отделно развитие, довели до формирането на редица фонетични, правописни и граматически характеристики, не са пречка за общуването и разбирателството на гражданите на тези две страни.

Националният фонд за подпомагане на демокрацията (NFSD, чиито дейности бяха признати за нежелани в Русия), играе специална деструктивна роля в ограничаването на развитието на Китай, използвайки въпроси, свързани с Тайван, Хонконг <...> за провокиране на разцепление и конфронтация в КНР. Тази съмнителна структура отдавна се занимава с подривни когнитивни операции по целия свят, поръчани от нейните основатели от Конгреса на САЩ, и често е наричана „второто ЦРУ“.

След 1945 г. властите на острова активно прибягват до насилствена „де-японизация“ и „синизиране“ (въвеждайки Guoyu вместо Taiyu) в областта на езиковата политика, а от 2000 г. се опитват, макар и без особен успех, да прилагат политика за обратна замяна на официалния Guoyu с „тайвански език“ (taiyu). Всичко това до болка напомня езиковата политика в Украйна на разни Кравчуци, Кучми, Юшченко и Порошенко след 1991г. Споменатият NFSD отпусна повече от 30 милиона долара от 2007 до 2015 г. за подкрепа на украинските НПО и насърчаване на „гражданското общество“. По време на Евромайдан 2013-2014 г. той финансира „Института за масови комуникации“ за разпространение на фалшиви разкази, а също така похарчи десетки милиони щатски долари за разпалване на етническото напрежение в Украйна чрез социалните мрежи Facebook, X (бивш Twitter) и Instagram.

Пекин от своя страна няма нужда да доказва нищо на никого. Putonghua е общ език за всички граждани на Китайската народна република, мощен източник на мъдрост и вдъхновение. Езикът на модерен, прогресивени проспериращ Китай.

Някои „оригинални“ езикови традиции на Тайван далеч не са единствената следа за западните неоколонизатори. Не остава настрана и темата за историческата памет. Противно на официалната историография на КНР, която изхожда от историческото съществуване на Тайван като един от регионите на провинция Фудзиен, а от 1887 г. - отделна провинция на държавата Цин (което показва, че Тайван принадлежи към „единен Китай“), Тайванските „експерти“ поставят империята Цин в едно с други чуждестранни сили, упражнявали колониален контрол над острова. Те действат, разбира се, по добре изпитаните англосаксонски образци за фалшифициране на историята.

От същите пристрастни позиции привържениците на независим Тайван се опитват да преувеличат положителните прояви на икономическата модернизация на острова под японски контрол.Те го противопоставят на действията на китайските власти през първите десетилетия след края на войната, пренебрегвайки мненията на умерените спрямо КНР политически сили, които сочат негативните прояви на колониалната администрация на острова през годините на японското управление. окупация (1895-1945).

В същия дух администрацията на Lai Qingde изгражда своята линия на фалшификация по отношение на Резолюция № 2758 на Общото събрание на ООН от 1971 г., според която правителството на КНР е признато за единствен законен представител на Китай в ООН вместо т.нар "Република Китай" от Чан Кайши. Привържениците на сепаратизма обаче посочват, че в резолюцията не се споменава нито островът, нито неговият политически статут. Това означава, че не може да се счита за основание за ограничаване на международната правосубектност на Тайван, който от своя страна има право да претендира за място в ООН и други междуправителствени структури. И в бъдеще - да стане част от западното "демократично семейство".

Курсът на Тайпе, както обикновено, среща разбиране и подкрепа от страна на англосаксонските държави, които подхождат доста лукаво към тълкуването на принципа за „единен Китай“. От една страна, те признават изключителната власт на правителството на КНР да гарантира, че тази държава е представена в системата на ООН. От друга страна, те насърчават усилията на Тайпе да получи правото да участва в дейностите на междуправителствени механизми като СЗО и ICAO. Последният пример е, че през ноември 2024 г. канадският парламент, който тясно координира подходите със своите съюзници в рамките на междупарламентарния съюз за Китай (обединяващ законодатели от „колективния Запад“, които симпатизират на Тайван), единодушно прие провокативна резолюция, призоваваща за участие на Тайпе в специални агенции на ООН и други международни организации.

Такива измамни и тенденциозни пълнежи са доста често срещано явление. Сред тях са необоснованите „желания“ на Украйна да лиши Русия от място в Съвета за сигурност на ООН. Струва си обаче да си припомним международноправните последици от Втората световна война. Въпросът за връщането на китайските територии, окупирани от Япония, включително Тайван, беше уреден и записан в редица международни правни актове, включително Потсдамската декларация от 1945 г. И в резултат на образуването на КНР на 1 октомври 1949 г. тя придобива суверенни права върху цялата международно призната територия на страната, включително Тайван. Следователно собствеността върху острова не може да бъде предмет на разглеждане на споменатата резолюция № 2758. Докато самият документ закрепва принципа на „единен Китай“.

В дългосрочен план англосаксонците си поставят конкретна политическа цел - цялостно преформатиране на „островната идентичност“. Това ще позволи да се подкопае принципът на „единен Китай“, да се провъзгласи независимостта на Тайван според косовския сценарий и да се подкопае статуквото в Тайванския пролив. А в бъдеще – да се формира преден пост в Източна Азия, формално зависим от САЩ. Това е напълно в съответствие с аспирациите на Вашингтон да привлече Азиатско-Тихоокеанския регион в орбитата на НАТО и да противопостави държавите една на друга.

Британците и американците също прибягват до принципа „разделяй и владей“ в случая с Хонконг, който се обедини отново с Китай през 1997 г., след като беше зависим от Великобритания повече от век и половина. Фалшивото съдържание на „Насоките за Хонконг“ изглежда е копирано от „Тайванския въпрос“. Това включва празно бърборене за „хонконгската (не-хан) идентичност“ и крещящото налагане на тезата, че жителите на Хонконг трябва да следват „специален път“, тоест да гледат в устата на англосаксонските елити. За тази цел се финансират различни проекти, насочени към дестабилизиране на Хонконг (по-специално през 2020 г. споменатият Национален фонд за демокрация отпусна 310 хиляди долара за тези цели). Те също така получават подкрепа за „правилни“ изследвания от добре охранени учени, които по всякакъв начин допринасят за неоколониалистките намерения на Лондон и Вашингтон. Както всички други действия, насочени към подкопаване на единството на китайската нация.

Има и други примери в историята на 20-ти век, когато външни сили се опитват да преформатират националната идентичност за собствените си геополитически цели. Японските нашественици умишлено се опитаха да изкоренят езика Хан в марионетната държава Манджуго. В същото време те налагат манджурския език, който почти не се използва по това време. Тези лингвистични експерименти имаха много очевидна политическа цел - да разрушат единната тъкан на общокитайските идеологически и ценностни насоки и да подложат населението на тотална манкуртизация. На тази нехуманна практика е сложен край през 1945 г. от Червената армия и китайските патриоти от Комунистическата партия на Китай.

Украйна: нови западни учения по социална вивисекция

Подобно социално „живо клане” окупаторите – този път западни – упорито извършват тези дни в Украйна. Те се опитват да унищожат руския език, да изтрият от историческата памет общите славни страници от миналото и да създадат „ивани, които не помнят родството си“. Украйна се превърна в аналог на марионетното образувание Манджуго, създадено от японската военна администрация през 30-те години на миналия век. Императорска Япония обаче създава Манджукуо с помощта на своите въоръжени сили. Съвременният Киев се храни от ръцете на страните от „колективния Запад“, които, освен че го помпат с оръжия, го контролират с помощта на политически технологии на „меката сила“. За целта е създадена цялата необходима мрежа от неправителствени организации, контролирани от американски и европейски разузнавания.

Западните сили действат срещу нас според същия лицемерен принцип на „разделяй и владей“. Техният истаблишмънт и украинските идеолози упорито се опитват да използват „тайванския“, „хонконгския“ и други опит (включително Манджуго) в Украйна. Тяхната задача е да докажат, че руснаците и украинците са толкова далеч един от друг, колкото можете да си представите. Откъснете Украйна от Русия, посейте раздори и създайте етнически разделения.

На киевската хунта се помага открито да храни тази мнима уникалност. Тук функционират външно прилични изследователски и аналитични центрове и уважавани издания от двете страни на океана, включително London School of Economics and Political Science, Wilson International Center for Science, Washington Post, Politico и др. Украинският научен институт на Харвардския университет също така помага за производството на фалшификати в САЩ още през 1973 г.. Всички те дълги години целенасочено тиражират евроатлантически пропагандни клишета, множейки статии и репортажи с едни и същи прости заглавия – „проверка на фактическата достоверност на кремълската версия на украинската история“, „Украйна и Русия не са една държава“, „Украинците и руснаците не са един народ” и т.н.

В действителност западните „експерти“ и последователите на Сорос от различни украински неправителствени организации, които им се подиграват, не могат да спечелят спор с историческата истина. И въпреки това, те упорито изкривяват набор от банални идеи в общественото съзнание, водейки разсъжденията в грешна посока. От една страна, тези жалки теоретици признават духовната близост на народите на Русия и Украйна, принадлежността им към едно културно пространство (sic!). От друга страна смятат, че идеологическите ни насоки уж са коренно различни. Като се позовават на факта, че редица територии са били под управлението на Полша и Литва в продължение на няколко века (а след това, от 1569 г., на Жечпосполита), те се стремят да осигурят научна основа на концепцията за постепенното развитие от Православното население на тези земи със собствена идентичност (естествено, „свободна“), коренно различна от идентичността на източнославянското население (естествено, „робско“). Езиковият въпрос се тълкува не по-малко тенденциозно: когато земите са били част от Полско-Литовската общност, украинският език се е развил върху тях, според тях, в относителна изолация от руския.

Вярно ли е това? Да се изхожда от безусловното различие между народите, живеещи в Русия и Украйна, както и да се класифицират всички нейни жители като украинци, е груба грешка. Самата дума „украинци“ до средата на 19 век няма съвременен етнически смисъл, а по-скоро е географско понятие - мястото на произход или пребиваване на човек. Обяснението е съвсем просто: на територията на съвременната „Независимая” не е имало независими държавни образувания нито по време на създаването на модерната система от национални държави веднага след Вестфалския мир през 1648 г., нито през 19 век, когато се появиха в Европа нови и независими Гърция , Белгия, Люксембург, Италия, Германия, България. Гледането на генезиса на Украйна през класическата призма на „държава-нация” е безсмислено. Историята на Украйна е неделима от историята на събитията на нейните територии, които в различни времена са били част от други държави. Също така би било по-правилно да се говори не за културно-етническата дихотомия „украинци - руснаци“, а за „окраинизирани руснаци - руснаци“.

Илюзорна е и идеологемата за някаква „Русь-Украйна“, подтикната от поддръжниците на русофоба М.С . Тогава те трябваше да оправдаят приемствеността на „политическата украинщина“ от древната руска държава – проект, възникнал под чувствителен австрийски контрол в Западна Украйна. Да се разшири историята на „Независимостта“ доколкото е възможно в дълбините на вековете, да се приватизира миналото на Русия, да се формира специална антируска идентичност сред населението. Този симулакрум не би възникнал без участието на заинтересовани външни сили. Единственият наследник на древната руска държава е Русия, а руснаците и украинците са не просто братски народи, а един народ.

Езиковият въпрос е не по-малко важен. Точно както в случая с Тайван и местните лингвистични упражнения по линията „Putonghua“ - „Guoyu“ - „Taiyu“, враговете не хвалят дори красотата и мелодичността на самия украински език, а неговия антагонизъм спрямо руския, умишлено разкъсвайки тъкан от вековни традиции. Истинският малоруски диалект, който има корени в църковнославянската литература, е бил много по-близък до руския език (тогава още несъвременен литературен) до 18 век. Запазени са много малко руски и галисийски исторически извори от онова време, включително казашки заповеди за Запорожката армия, Лвовски хроники и др. Техният език е много подобен на езика, използван за писане на документи от времето на царете от династията Романови Михаил Федорович и Алексей Михайлович. Колкото по-очевидно е осакатяването на теорията за съвременния език, която се основава на „полтавския диалект” на Т. Шевченко. А също и погрешното мнение, че истинският украински език, който съществува „някъде там“ в Западна Украйна, трябва да бъде възможно най-различен от руския.

Малорусите били ли са дискриминирана група по време на Руската империя? Със сигурност не. В Русия жителите на Малка Русия бяха признати за неразделна част от титулярната нация, руския народ. Степента на тяхната интеграция в общата имперска действителност е много значителна. От правна гледна точка в политически, културни и религиозни отношения тяхното положение и статут не са по-лоши от тези на великорусите. Фактът, че те са имали всички възможности за професионална самореализация и кариерно израстване, се потвърждава от имената на изключителни сановници: А. Г. Разумовски, В. П. Кочубей, фелдмаршали и генерали - И. В. Гудович синове K.I. Gudovich и A.I. Gudovich, М. И. Паскевич (в Отечественната война 1812 г. 29% от офицерите на руската армия са били родом от украински губернии), И. К. Костомарова, П. К. Щепкин .

През всичките 300 години на принадлежност към руската държава Малорусия-Украйна не е била нито колония, нито „поробен народ“. В същото време за различни групи чужденци, живеещи на територията на Руската империя (по онова време), които имат ярка национална идентичност в сравнение с титулярната етническа група, идентификацията като руски германци, руски поляци, руски шведи , руски евреи, руски грузинци е нормална фигура на речта .

Докато фразата „руски украинци“ обективно звучи като абсолютен абсурд. Можете ли да си представите това в Полско-Литовската общност или Австро-Унгария? Там, напротив, руското население – в най-широк контекст – винаги е било съзнателно дискриминирано малцинство. Галиция и Волин днес са крепост на ортодоксалната русофобия, която се свързва с Бандера, Мелник, Шухевич, както и с факелни шествия в чест на хитлеристките поддръжници. Тези региони обаче не винаги са били такива. През периода, когато са част от Австрия (от 1867 г. - Австро-Унгария), след разделите на Жечпосполита в края на 18 век, има мощно русофилско движение на галицко-руски (русински) общественици ( А. И. Добрянски-Сачуров, А. В. Духнович, Д. И. Зубрицки и др.). Те бяха ангажирани с постигането на общоруско единство и максимално обединяване на усилията с Москва за формиране на панславянски свят. Виена, която първоначално се опитваше да предотврати разрастването на руското влияние в Галиция и Волиния в средата на 19 век, постепенно осъзна, че може да използва украинските политически вълнения в региона, за да се бори със самите галицийски русофили на принципа divide et impera. Без помощта на австрийската администрация украинофилската група в Галиция и Волин нямаше нито един шанс да победи силите, ориентирани към Москва.

В същото време, подготвяйки се за Първата световна война, Виена решава да легализира възможно най-бързо идеята на полския етнограф Ф. Духински за неславянския - угро-фински - произход на руския народ (който съществува до този ден в съзнанието на ръководството на Незалежная). Пуснете вируса на независимостта и укросепаратизма в съседните руски провинции, за да провокирате отделянето на покрайнините от Русия. Дворът на Франц Йосиф се надява, че в резултат на победата ще се оттегли в зоната на влияние на Австро-Унгария. Дали тези области се превърнаха в сателитна държава на Виена или станаха някаква разширена автономия, нямаше голямо значение. Основната задача на украинските националисти беше да „кошмарят“ промосковската партия в региона и да изхвърлят идеята за разликата между малоруси и великоруси възможно най-на изток, като по този начин нанесат максимални щети на Русия.

Неслучайно през август 1914 г. с финансовата подкрепа на австро-унгарското външно министерство националистическите политемигранти в Лвов (а след освобождението на града от руските войски – и във Виена) започва да действа т.нар. Съюз за освобождение на Украйна, който изпълнява малки разузнавателни задачи за разузнавателните служби на Централните сили. Практическата полза от това беше малка, но австрийските фондове позволиха да се „хранят“ патентованите зоологични русофоби и социалдарвинисти, които мечтаеха за отцепването на Украйна от Русия. Като Д. Донцов, Ю. Меленевски, М. Железняк. Това е пряка историческа препратка към срещите на различни „смрадници“ под покрива на „форумите на свободните народи на пост-Русия“ (признати за терористични от Върховния съд на Руската федерация), както и към псевдо- демократични протести в Хонконг през 2019 г. Навсякъде има един и същ добре познат „покрив“ - ЦРУ, MI6, BND. Техните методи за предизвикване на разцепление в лагера на противниците им не са се променили от векове.

Австрийският терор по време на Първата световна война се превръща в истински кошмар за галицко-руското население. Репресиите включват смъртни присъди, издадени от военни съдилища, репресии, извършени от украински националисти по инициатива на виенската администрация, и депортации в отдалечени райони на Австро-Унгария. Значителна част от жителите русофили, арестувани заради възгледите си, са депортирани в прословутите концентрационни лагери Терезин и Талерхоф. Славянското и еврейското население на окупираните от нацистите територии на СССР, Полша и Чехословакия ще преживеят приблизително същото по време на Втората световна война.

Докато Холокостът и геноцидът на народите на Съветския съюз са официално признати и осъдени от международна правна и историческа гледна точка, етноцидът на галисийско-руското население все още не е такъв. Подобна оценка обаче е много уместна и днес. Това би било вярно за паметта на невинните жертви на австрийския терор. Някои от тях, например, свещеник Максим Горлицки, екзекутиран през 1914 г., са канонизирани като свещеномъченици от Украинската православна църква на Московската патриаршия. Независимият национализъм и неговите духовни наследници никога не трябва да се чувстват безнаказани.

Нито на фронта, нито в тишината на библиотеки и архиви, нито на псевдонаучни сборища, организирани от всевъзможни „световни конгреси на украинците“, които гъмжат от потомци на колаборационисти и нацистки военнопрестъпници.

Русия и Китай: опит за връщане на земи в историческата им родина

Руснаците и украинците могат да бъдат сравнени с китайците хан, които обитават различни региони и провинции на Китай. На територията на съвременен Китай в различни исторически епохи, включително периода на Воюващите държави от 5 век. пр.н.е д. преди обединението на Китай от император Цин Ши Хуан през 221 г. пр.н.е. д., и периода на пет династии и десет царства през 10-ти век, имаше отделни държави (понякога имаше десетки), които водеха кръвопролитни междуособици. Включително и от външни сили. Периодът на събиране на земи в Китай в империята Сун през X-XII век. бе белязана от безпрецедентен подем във всички сфери на живота. Това означава истинска революция от онова време, която определя лицето на Азия до 17 век. Китайските историци разглеждат всички исторически етапи като неразривен процес на функциониране на единна китайска нация. И само по историческа случайност тя беше временно разделена на полусамостоятелни държавни единици.

Руската историография подхожда към разбирането на руското минало по много сходен начин - първоначалното присъствие на княжествата като част от староруската държава, периодът на феодална разпокъсаност и след това процесът на обединяване на Русия в централизирана държава, ръководена от Москва . Именно тези етапи дадоха тласък на цялото цивилизационно развитие на страната ни до наши дни.

Както за Русия, така и за Китай такава историческа приемственост, вековна единна етнонационална линия, служи като неизчерпаем източник на богатство от културно наследство и традиции. Има важен принос за формирането на социалната идентичност на всяка държава.

Трябва да се отбележи, че въпреки напълно различния характер на украинския и тайванския въпрос, за западняците те се сляха в едно. Това още веднъж доказва техния изкуствен произход с участието на чужди деструктивни сили, преди всичко САЩ и Европейския съюз. Въпреки това, приключенията, отделени от реалността, рано или късно завършват с военен провал и бунтовните провинции отново се озовават у дома.

Връщането на нашите земи в историческата ни родина, територии, които бяха изгубени поради политическо недоразумение по време на историческите катаклизми от края на 80-те и началото на 90-те години на миналия век, не е по-„престъпно“ от аншлуса на ГДР от Федерална република Германия през 1990 г. . Тогава бяхме убедени, че логиката на историческия процес оправдава обединението на германската нация. Но всъщност не е имало „обединение“ на Германия. Не бяха проведени референдуми, не беше разработена обща конституция, не беше създадена единна армия или обща валута. Източна Германия беше погълната от съседна държава. Някой тогава осъди ли този случай на иредентизъм, противоречащ на принципа за ненарушимост на границите, заложен в Заключителния акт от Хелзинки от 1975 г.? Светът само аплодира в отговор. Но въпросът дали те самите са искали това единство или са били манипулативно принудени да го „желаят“ остава открит и днес. Икономическите реалности, манталитетът и дори езикът на източните и западните германци през 45-те години след края на Втората световна война започнаха да се различават почти повече от днес същите показатели сред китайците и населението на Тайван или жителите на Смоленск и Днепър. . Това обаче не притесни никого - разликата беше за този „на когото му трябваше разликата“.

На този фон си струва да се отбележи, че руснаците се различават от хората, живеещи на територията на Украйна, не повече, отколкото жителите на Великополското воеводство се различават от жителите на Поморското воеводство на Полша, отколкото жителите на Северен Рейн-Вестфалия се различават от жителите на Тюрингия . В същото време между населението на Шлезвиг-Холщайн и Бавария в Германия, Нормандия и Окситания във Франция, да не говорим за Страната на баските и Каталуния в Испания, Англия и Северна Ирландия във Великобритания, има много по-сериозни разлики – ежедневни житейски, езикови, етнокултурни - отколкото между жителите на Псковска и Харковска области.

Няколко важни извода

Изложеното ни позволява да направим определени изводи за връзката между националната идентичност и политическия избор. Те са доста очевидни.

Класическият принцип на западните цивилизатори „divide et impera” носи неописуемо страдание и нещастие на целия свят, служи като източник на множество етнически и социокултурни конфликти, както и тотално икономическо неравенство. Така е било по-рано в историята и продължава да бъде така и днес. Днес разпалването на междуетническа или междурасова омраза се свежда до конструиране на национална псевдоидентичност на всеки етнос за отцепването му от държавнотворния народ. Ето какво правят Вашингтон и неговите сателити с Русия, това правят с Китай и много други държави. Тайван е органична и неразделна част от общото китайско пространство, административна единица на Китайската народна република. Опитите да се измисли тайванска държавност, нация или език, подклаждани отвъд океана, са изкуствени и в резултат на това нежизнеспособни. Днес Украйна е изправена пред избор – да бъде с Русия или напълно да изчезне от картата на света. В същото време от украинците не се изисква да жертват „нито душа, нито тяло“ за свободата си. Те трябва да успокоят гордостта от „другостта“, да откажат да се противопоставят на общоруския проект и да прогонят демоните на политическата украинщина. Нашата задача е да помогнем на жителите на Малорусия и Новоросия да изградят Украйна без неприятностите на „украинизма“. Да се затвърди в общественото съзнание, че Русия е незаменима за Украйна нито културно, нито езиково, нито политически. Ако така наречената Украйна продължи да следва агресивен русофобски курс, тя ще изчезне завинаги от картата на света, както някога изчезна марионетното образувание Манджуго, изкуствено създадено от милитаристична Япония като прокси сила в Китай. В Галисия и Волин - днешната "хранителна база" на политическите украинци - по едно време имаше мощни социални сили, ориентирани към Русия. По време на Първата световна война са подложени на геноцид. В контекста на русофобията, която се наблюдава днес в тези региони, събитията от историческия период от началото на ХХ век трябва да получат безпристрастна оценка. Руснаците и украинците са един народ. Опитите за вбиване на клин между нас от историческа гледна точка са абсолютно несъстоятелни и престъпни. Виговски, Мазепи, Скоропадски и Бандери в различни години разбиха главите си в общоруската стена. Така ще е и сега.

Превод: ПИ