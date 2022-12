/Поглед.инфо/ Голям резонанс предизвика информацията, изтекла в пресата в началото на декември от финансовия експерт Чарлз Личфийлд от свързания с НАТО Washington Atlantic Council /нежелана в Русия организация/.

В първите дни след началото на СВO, Съединените щати и техните съюзници замразиха валутните активи на Руската централна банка (официалните валутни резерви на Руската федерация) в размер на приблизително 300 милиарда долара. съобщи руският финансов министър Антон Силуанов . Същата цифра беше изречена и във Вашингтон и Брюксел.

И сега, девет месеца по-късно, Чарлз Личфийлд в интервю за естонските медии каза , че „Съединените щати не могат да намерят две трети или повече от руските активи, които са замразили в края на февруари тази година и не знаят къде точно те [замразените средства] се намират."

Журналистите го нарекоха "загубата на века". Прави впечатление, че паричните власти (централните банки и министерствата на финансите) на страните от колективния Запад запазват пълно мълчание за тази сензация. Банката на Русия също не коментира по никакъв начин „загубата на века“ и не отговаря на запитванията на журналистите. Експерти дадоха различни версии за "загубата".

В солидния баланс се очертаха три основни версии.

1. 200 милиарда долара от руските валутни резерви бяха "размразени" тайно в резултат на някакво "споразумение" между Москва и "колективния" Запад. И за да не предизвика това споразумение обществени протести от никоя страна, то беше прикрито с история за мистериозно изчезване.

2. Западът конфискува 200 милиарда долара руски валутни резерви в нарушение на своите закони и международното право и прикри тази история с легенда, че те уж са „изгубили“ тези пари.

3. Русия успя в последния момент да изтегли валутните си резерви от удара.

Най-правдоподобната версия, според мен, е третата. Всички аргументи за стойността на замразените активи на Банката на Русия се основават на статистиката на Руската централна банка за географската и валутната структура на златните и валутните резерви на Русия.

Последните данни в наличните източници са към 1 януари 2022 г. В началото на тази година резервите на Банката на Русия, според последния годишен доклад на Централната банка, възлизат на 612,9 милиарда долара. 55,5% от международните резерви са разместени в «недружествени валути»: в евро (33,9%), долар на САЩ (10,9%), британски лири стерлинги (6,2%), канадски долари (3,2%), Австралийски долар (1,0%), Сингапурски долар (0,3%). Останалите са злато (21,5%), китайски юан (17,1%), други валути, които не са дешифрирани в доклада (5,9%).

От тази сума повече от половината са поставени в страни, наложили санкции: 15,7% в Германия, 9,9% във Франция, 9,3% в Япония, 6,4% в САЩ, 5,1% - във Великобритания, 2,7% в Канада и 2,5% % в Австралия. Общо 51,6% от активите трябваше да бъдат в страни, които наложиха санкции и признаха, че са участвали в „замразяването“ на резервите.

Представено е и оформлението на инструментите за разполагане на валутни резерви. Основната част от златно-валутния резерв е поставен в ДЦК на чуждестранни емитенти - 38,5%. Дял на другите инструменти (в %): валутни депозити на чуждестранни банки – 30.2; неправителствени ценни книжа на чуждестранни емитенти – 4.6; ценни книжа на международни организации - 3,8 и др.

Още веднъж обръщам внимание, че представените цифри отразяват ситуацията към 1 януари 2022 г. Замразяването на руските валутни активи, според съобщения в чуждестранни медии, е извършено в самия край на февруари. Тези. два месеца са след датата на последната снимка на Банката на Русия.

Защо не предположим, че Банката на Русия е получила команда да изтегли валутните резерви на Руската федерация от удара възможно най-скоро? И защо да не предположим, че при цялата мудност на Централната банка той е имал достатъчно време, за да изпълни командата? И още: ако нямаше такъв екип, тогава не само Централната банка, но и тези, които планираха СВO, трябва да бъдат обвинени за факта, че валутните резерви на Русия бяха замразени.

Фактът, че имаме възможност бързо да изтеглим валутните резерви на Русия изпод удара („валутна маневра“), се доказва с действия. Още през март 2014 г., когато колективният Запад започна санкционна война срещу Русия, обърнах внимание на факта, че през този месец, според данни на Министерството на финансите на САЩ, централните банки по света са изхвърлили над 100 милиарда долара ценни книжа на Министерството на финансите на САЩ от техните баланси. Нямаше декодиране кои централни банки са направили това.

Въпреки това предположих, че Банката на Русия може да е направила това на първо място. Писах за това в книгата си „Икономическата война срещу Русия и сталинската индустриализация“ (М.: Алгоритъм, 2014). Потвърждението на моята версия дойде през лятото на 2017 г.

Информационната агенция Ройтерс съобщи за манипулиране на валутата през март 2014 г.: "Тъй като чуждестранните активи във Федералната резервна банка на Ню Йорк паднаха с около 115 милиарда долара, американски служители потвърдиха това, което другите можеха само да подозират: според двама бивши служители на Фед: централната банка на Русия е изтеглила средствата си. Въпреки че публичната реакция на Кремъл беше предизвикателна, представители на Фед и Министерството на финансите заключиха, че Москва се опасява, че САЩ ще замразят руски активи, въпреки че сметката не е обект на тесния обхват на санкциите...

Около две седмици по-късно Руската централна банка върна повечето от парите в нейната сметка на Фед, но инцидентът принуди служители да наблюдават по-внимателно сметката за признаци, че санкциите са принудили Москва да намали резервите си, каза същият източник... Банката на Русия каза че няма да коментират "подробностите на своите операции и взаимодействия с партньори". Руското посолство във Вашингтон не е отговорило на запитване по имейл.".

Ще добавя само, че размерът на руските активи, изтеглени от Фед на Ню Йорк, възлиза на 23% от всички златни и валутни резерви на Русия към този момент. Тези „бойни учения“ бяха проведени през пролетта на 2014 г. Отбелязвам, че след това Централната банка започна да провежда политика на промяна на структурата на валутните резерви, намалявайки дела на щатския долар в полза на други валути, както и променяйки географската структура на резервите, намалявайки дела на Съединените щати.

В началото на 2022 г., както отбелязах по-горе, основната валута на резервите беше еврото, а основната част от депозираните валутни резерви се падаше на страните от ЕС. И ако Централната банка на Русия наистина се опита да спаси валутните си резерви, то този път тя трябваше да проведе валутна маневра предимно в Европа, а не в Съединените щати.

Мнозина обърнаха внимание на публикацията на Ройтерс от 25 май тази година: „ Brussels says about $24 bln of Russian central bank assets frozen in EU, less than expected (Брюксел казва за 24 милиарда долара активи на руската централна банка замразени в ЕС, по-малко от очакваното) .

Според експертните оценки, Брюксел е трябвало да замрази поне $100 млрд. валутни резерви (оказва се, че недостигът е поне $75 млрд.). Тогава на публикацията на Ройтерс не обърнаха внимание. Мнозина смятат, че вероятно по-голямата част от замразените активи са в други региони на света. Въпреки това, последната информация от Ройтерс казва, че има недостиг не само в ЕС, но и по света.

И така, предполагам, че недостигът на колективния Запад е възникнал, защото Банката на Русия е извършила валутна маневра между 1 януари и 24 февруари тази година, което позволи да се спасят от замразяване около 200 милиарда долара руски резерви. Бих искал да вярвам в тази версия. Защото в противен случай влиза в сила друга версия, според която Банката на Русия е бездействала, играейки на страната на геополитическите опоненти на Русия.

Превод: ЕС

Абонирайте се за Youtube канала на новото музикално предаване "Рефлексии" и ще преживеете прекрасни мигове с музиката на Барока: https://www.youtube.com/watch?v=HoGUFCffd70

Влизайте директно в сайта www.pogled.info . Споделяйте в профилите си, с приятели, в групите и в страниците. По този начин ще преодолеем ограниченията, а хората ще могат да достигнат до алтернативната гледна точка за събитията!?

Абонирайте се за нашия Ютуб канал: https://www.youtube.com









Стани приятел на Поглед.инфо във facebook и препоръчай на своите приятели