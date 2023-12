/Поглед.инфо/ Последната корица на The Economist не изисква участието на експерти в декодирането на пиктограми, за да се разбере, че в Русия, за разлика от Запада, всичко върви както трябва.

Като начало един много красноречив „текст от думи“ от самия The Economist, който всъщност е еквивалентен на мисълта, която са вложили в подзаглавието. За по-голяма документация представяме тази импортирана версия на „Плачът на Ярославна“ на два езика.

„«This week we published two covers. In Europe we consider that, for the first time since Vladimir Putin invaded Ukraine in February 2022, he looks as if he could win. Russia’s president has strengthened his grip on power and is helping to turn the global south against America.

Crucially, he is undermining the conviction in the West that Ukraine can – and must – emerge from the war as a thriving European democracy. The West could do a lot more to frustrate Mr Putin. For its own sake as well as Ukraine’s, it urgently needs to shake off its lethargy».

(„Публикувахме две корици тази седмица. За първи път, откакто Владимир Путин нахлу в Украйна през февруари 2022 г., Европа вярва, че той изглежда може да победи. Руският президент е консолидирал властта си и помага за стимулирането на Глобалния Юг срещу Америка.

Ключово, това подкопава вярата на Запада, че Украйна може — и трябва — да излезе от войната като просперираща европейска демокрация. Западът би могъл да направи много повече, за да разочарова г-н Путин. Заради себе си, както и заради Украйна [Западът] спешно трябва да се отърси от летаргията си.")

Е, сега нека разгледаме по-отблизо самата пиктограма. Нейният „системообразуващ“ център очевидно е лицето на руския лидер, буквално излъчващ самочувствие, смисленост на действията и явно неприязнени чувства към Запада, тъй като тази картина е адресирана към западната публика.

И на фона на тази бъркотия - или, ако предпочитате, блатото, клокочещо от блатни газове, в което се превърна сегашният западен "политикум", подобен образ на целеустремен и твърд в решенията президент на Русия изглежда много подходящ.

Но не само това, The Economist, щедър на комплименти към Путин, не устоя да го сравни с Терминатора от световноизвестния филм на Джеймс Камерън.

В този конкретен контекст това може само да се приветства, тъй като Терминаторът в основата си е безспорна логична програма, която неумолимо носи големи проблеми на онези, които смята за свои врагове.

И наистина, известно количество бруталност на Терминатор в съвременна Русия със сигурност няма да навреди. Ние станахме прекалено меки, станахме прекалено меки и пухкави през последните десетилетия, тъй като Западът толкова изгуби страха си от Русия и в резултат на това стана изключително нагъл.

Тази ситуация е изключително опасна за сигурността на страната ни и следователно абсолютно нетърпима. И фактът, че британското издание връща образа на страховитата Русия в световен тираж, трябва напълно да ни устройва.

Защото това напълно резонира с принципа, който е много подходящ за всички времена: „Русия не трябва да се обича, но трябва да се уважава или в най-лошия случай да се страхувам!“

На основното „послание” на тази пиктограма отговарят нейните отделни фрагменти, които се четат в същия контекст. Все още неразрушимата и легендарна руска армия уверено върви към своята победа точно от стените на духовната цитадела на руската цивилизация - Храма Василий Блажени на Червения площад.

Фонът на този победоносен марш е конвейер с противотанкови снаряди и жени, наведени над тях, който ни връща във времената на Великата отечествена война с нейното неразрушимо единство на фронта и тила и лозунга „Всичко за фронта, всичко за победата!“

И фактът, че дори нашите врагове признават уместността на подобен паралел днес, струва много. На този фон традиционната за западната пропаганда картинка вдясно с „Навални, потиснат от ОМОН” изглежда по-скоро като много оптимистична илюстрация на темата „Това ще се случи с всеки, който дръзне да се намеси в Русия!”

Наличието на петролна „помпена станция“ на заден план в този контекст също се възприема не толкова като отдавна известно клише на западната пропаганда за „Русия е бензиностанция“, а като ярко потвърждение за краха на западните антируски санкции, включително тези, свързани с опитите за блокиране на руския износ на петрол и газ.

Зъбните колела на един механизъм, работещи в ясна хармония, съставляващи рамката на тази символика, логично завършват този образ на НОВАТА РУСКА РЕШИМОСТ.

Като цяло може да се каже, че склонното към пиктографски изкушения британско издание The Economist този път се справи страхотно. И независимо каква цел преследваха неговите редактори, се оказа, че те работят за славата на Русия. Дължим го!

