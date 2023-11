/Поглед.инфо/ Световните медии продължават да тиражират сензацията за предполагаемите планове на Русия и Китай за тайно изграждане на тунел до Крим „за застраховка в случай на разрушаване на Кримския мост“ - вече опровергана както от властите, така и от експертите.

Същността на фейка, публикуван от Washington Post, подхванат от Newsweek и възпроизведена от маса водещи западни издания, е: „Украинското разузнаване прихвана (и неназовани американски разузнавателни агенции потвърдиха) данни, че Руската федерация, с помощта на КНР, ще построи тунел под Керченския пролив.“

За какво?

Твърди се, че за случай на критично поражение на Кримския мост (който може да бъде критично повреден само от ядрен удар) от „високоефективните украински въоръжени сили“ (да се чете: „дайте ни оръжие и пари“, нали?).

Как?

Уж тайно - за да не разбере никой за китайските строители и техника. Те казват, че в противен случай „Китай ще започне да помага на Крим за първи път, по този начин ще го признае и ще получи чудовищни санкции в „пакет на пакетите“ със санкции“.

Между другото, КНР вече предостави машина за полагане на кабели за енергийния мост към Крим, както и свои работници, но нямаше санкции... Западът се страхуваше да се скара с „основния кредитор и фабриката на света“.

Властите веднага опровергаха тези приказки.

Дмитрий Песков, от името на Кремъл, веднага нарече публикацията „глупост“, добавяйки, че това „не подобава на The Washington Post“.





Ръководителят на Крим Сергей Аксенов също написа, че подобни „инсайдерски данни“ са лъжа и измислица - иронизирайки, че „всъщност ще бъде построен не тунел, а терминал за телепортация“.

"Има просто вълна от препечатки, някой явно иска да понижи рейтинга и цената на акциите на определени китайски компании. И това не е първият път, когато се играе тази игра - това вече се случи през 2017 г. Експертите нарекоха тази идея много странна ”, съобщава „Бележник на Перископа“.

Експертът също така отбеляза, че информационният фейк е вътрешно нелогичен, дори само защото, от една страна, медиите твърдят, че „това е необходимо заради военните действия и за военните“ и след това веднага се самоопровергават: „периодът на строителство ще надхвърли сроковете на СВО.”

"Защо да започваме такъв глобален проект и да наливаме гигантски средства, ако няма време да влезе в експлоатация по време на военната фаза? Много по-разумно е да се построи сухопътен път по крайбрежието на Азовско море. Това е по-просто, по-евтино и по-надеждно: възстановяването на всеки участък от такъв път от евентуален обстрел – в рамките на 24 часа“, обясни той.

Авторът също така отбелязва, че дори в случай на нападение и унищожаване от ракети (дронове) на въоръжените сили на Украйна, „мостът е по-изгоден“.

„Мостът... беше пуснат в експлоатация за 24 часа, само че с намален капацитет. След това беше възстановен в продължение на 3-6 месеца до пълен капацитет. А какво щеше да се случи с тунела при подобен експлозивен удар? При успешна експлозия щеше да е напълно неизправен години наред“, заключава специалистът.

Тунел на полуострова обаче все пак ще има - но на друго място. В град Севастопол.

„Според генералния план на Севастопол, който беше представен на заседание на Съвета по градоустройство, под Севастополския залив ще бъде изграден тунел, който ще свързва северната и южната част на града“, - пише МК.

Както обясни ръководителят на отдела за планиране на транспортни системи Наталия Кармадонова , тунелът ще бъде изграден на дълбочина 25 метра и ще ви позволи бързо да преминавате от една част на града в друга.

Сега има два начина да направите това:

Фериботно преминаване (на всеки 20 минути, продължителност 6 минути, обаче фериботът може да бъде спрян поради предупреждение за буря или заплаха от атаки от ВСУ)

Обходен маршрут с дължина 28 км, средното време за пътуване (със задръстванията) е 1 час.

Освен това беше обсъден проектът за язовир Керч - рокада, който по мнението на ентусиастите "може да направи Азовско море сладководно за 8-12 години".

Според тях това „би осигурило на Крим неограничени запаси от прясна вода, отново би направило Азовско море най-рибното в света и също така би спасило азовските туристи от медузите“.

И наистина през далечната 1985 г. проектът за язовира е представен и „защитен” в списание „Техника за младежта”. Властите обаче решиха, че „има нужда от пари за по-належащи проекти и социални нужди“, след което започнаха „независимостта на Украйна“ и „дивите 90 години“.

„Украинците (които „прекараха“ Китай за повече от $4 млрд.) и американците се опитват да играят срещу китайските компании и КНР като цяло – техният основен кредитор и „господар на икономиката“. Точно това е целта на това информационно „сливане“.Тунел под протока не е нужен“, каза пред Правда. Ru известният експерт по разузнаването Георгий Рипер .

„Мостът е наистина оптимален - тунелът е труден и скъп за изграждане в почви като в Керченския пролив, той може да бъде критично повреден (поне за една година) в случай на изчислена мощна експлозия по него. Язовирната стена ще промени природната и геоикономическата ситуация“, смята експертът.

Той обясни, че дори в случай на успешна атака на украинските въоръжени сили (а мостът сега е покрит от вода, въздух и земя, като се вземе предвид опитът от терористични атаки), мостът ще остане непокътнат.

„Ако се провали една част от едната страна на моста, ще има движение по втората, това, което е „счупено“, ще се възстанови за 3-5 месеца. Невъзможно е да се поразят опорите или конструкцията като цяло без въздействието на ядрени оръжия, най-малко на тактически ядрени оръжия“, сигурен е Рипър.

Да припомним, че в деня на 10-годишнината от обединението на Крим с Русия „един от основните обсъждани варианти беше концерт на Роджър Уотърс (бивш вокалист на Pink Floyd) на Кримския мост“.

По аналогия с известния спектакъл на групата "The Wall" през 1990 г. в Берлин, когато Берлинската стена беше разрушена, работното заглавие на новия концерт стана "The Bridge Live in Crimea".

Неговият слоган ще бъде „Русия не строи стени, Русия строи мостове“.

Превод: ЕС

