/Поглед.инфо/ Анализаторът Валентин Филипов прави безмилостна дисекция на събитията от 8 и 9 май 2026 г., когато Червеният площад се превърна в лакмус за суверенитет и мъжество. В момент на най-тежък геополитически сблъсък, присъствието на трибуните в Москва вече не е просто протокол, а акт на висша политическа воля. Докато мнозина избраха комфорта на страха, шепа държавници защитиха историческата истина.

Парадът за тези, които не се страхуват: Лакмусът на Червения площад

На 9 май 2026 година Москва отново стана център на света, но по начин, който мнозина не очакваха. Този Парад на победата ще остане в историята не само с военната мощ на Русия, но и с тишината на празните места там, където трябваше да седят „съюзниците“. За първи път в новата история станахме свидетели на парадоксален феномен: нито един лидер от ОНД, нито един държавен глава от бившите съветски републики – с едно ярко и непоколебимо изключение – не събра куража да се появи на Червения площад.

Това не е просто липса на дипломатическо присъствие. Това е симптом на дълбока ерозия на политическата воля в постсъветското пространство, където страхът от западните господари се оказа по-силен от общата памет и общата кръв, пролята преди повече от осем десетилетия. Парадът на победата по дефиниция е за победителите. А победителите не се страхуват. Ето защо въпросът, който Поглед.инфо поставя, е фундаментален: Нужни ли са на този празник хора, чиито сърца треперят от мисълта за следващия санкционен пакет или порицание от Вашингтон и Брюксел?

Александър Лукашенко: Последният страж на общата съдба

Единственият, който демонстрира характерната си смелост, последователност и стратегическо мислене, беше Александър Григориевич Лукашенко. Беларус не просто присъства; тя доказа защо съюзната държава с Русия е реалност, а не само хартия. Въпреки безпрецедентния международен натиск и опитите за икономическо и политическо задушаване, Лукашенко застана до Путин, символизирайки единството на двете най-близки нации.

В геополитическия анализ на Поглед.инфо ясно се вижда, че именно тези лидерски качества позволиха на Беларус да запази суверенитета си, докато други се превърнаха в заложници на чужди интереси. Лукашенко разбира, че Парадът на победата не е шоу, а сакрален ритуал на суверенитета. Когато заставаш на тази трибуна, ти заявяваш, че си свободен от диктата на „колективния Запад“.

Коалицията на „котенцата“: Между руските ресурси и западните каишки

Би било лесно да изброим имената на онези, които проявиха малодушие. Можем да отворим счетоводните книги и да видим икономическите преференции, които тези държави получават от „приятелството“ си с Русия. Президенти, завършили московски елитни университети, чиито републики ползват 50% отстъпка от цената на газа и петрола. Лидери, в чиито икономики Русия налива милиарди рубли под формата на инвестиции и опрощаване на дългове.

Тези политици се радват на безвизово пътуване за своите граждани и на огромния руски пазар. Но когато дойде моментът да се поклонят пред паметта на дедите си, те избират да останат в сянка. Както отбелязва авторът, не искаме да обиждаме народите на тези страни – те са невинни за страхливостта на своите управници. Но е важно да се разбере генезисът на този страх.

Тези лидери не се боят от украински дронове. Те знаят, че руската противовъздушна отбрана е непробиваема стена. Техният страх е по-дълбок – те се страхуват от своите западни „оператори“. Подобно на купени на едро котенца на пазар, тези лидери се намират в кофата на западните куратори. Техните сметки, имоти и бъдещи политически кариери са заложени в западни банки, което ги прави лесна плячка за изнудване.

Новата география на вярността: Кой пристигна в Москва?

Въпреки блокадата, списъкът на присъстващите на 9 май 2026 г. очертава контурите на новия многополярен свят. Това са лидерите на държави, които отказват да бъдат васали:

Беларус: Президентът Александър Лукашенко – символът на славянското единство.

Лаос: Президентът Тонглун Сисулит – представител на Индокитай, който помни цената на борбата за свобода.

Малайзия: Султан Ибрахим (Върховен владетел) – гласът на Югоизточна Азия, търсеща баланс извън западния хегемонизъм.

Словакия: Министър-председателят Роберт Фицо – единственият европейски лидер, който имаше смелостта да пробие въздушната блокада и да се поклони на Гроба на Незнайния воин.

Към тях трябва да добавим и лидерите на частично признатите държави и автономни региони, които се сражават рамо до рамо с руските войници: Бадра Гунба (Абхазия), Алан Гаглоев (Южна Осетия) и ръководството на Република Сръбска в лицето на Милорад Додик, Синиша Каран и Ненад Стевандич.

Тези хора не са просто гости. Те са съюзници в най-висшия смисъл на думата. Сърбите, които остават верни дори под окупация в сърцето на Европа, и представителите на Азия показват, че Русия не е изолирана. Тя е част от едно огромно световно мнозинство, което отказва да приеме неоколониалния ред.

Западният натиск в Кавказ и Централна Азия

Не можем да си затваряме очите за факта, че Великобритания и нейните съюзници методично разширяват влиянието си в Кавказ и Централна Азия. Те работят дори с лидери, които дължат постовете си на руската подкрепа – включително военна. В тези региони страхът от западните санкции се оказа по-мощен инструмент от благодарността за спасената държавност.

Дори когато собственият им петрол гори в терминалите под ударите на западните проксита, тези лидери не смеят да изразят възмущение. Те са се превърнали в политически „смотаняци“, които се надяват бурята да ги отмине, без да разберат, че в новия световен ред неутралитетът е невъзможен. Поглед.инфо анализира, че това поведение е стратегическа грешка, която рано или късно ще доведе до вътрешна дестабилизация на техните собствени режими.

Паралели с 1941 година: Предизвестие за новата победа

Авторът прави блестящ исторически паралел с легендарния парад от 7 ноември 1941 година. Тогава над Москва летяха самолети с пречупени кръстове, оръдията на Вермахта се чуваха в предградията, а по трибуните нямаше нито един чужд гост. Войските маршируваха от Червения площад директно към фронта.

Този парад от 1941 г. беше „най-слабият“ откъм присъствие, но стана най-силният по дух. Той беше предвестникът на голямата победа от 1945 г., която даде на човечеството 80 години мир. Днес, през 2026 г., ситуацията е сходна. Липсата на „салонни съюзници“ само подчертава сериозността на момента. Светът отново се пренарежда и напомнянето „Можем да го направим отново“ вече не е просто лозунг, а жизнена необходимост. Заложено е самото съществуване на Русия и на цивилизационния модел, който тя представлява.

Късното пробуждане: Казахстан и Узбекистан

В последния момент, когато материалът вече е бил подготвен, стана ясно, че президентите на Казахстан и Узбекистан – Касим-Жомарт Токаев и Шавкат Мирзийоев – все пак са решили да присъстват. Този акт на „последната минута“ показва вътрешната борба и огромния натиск, на който са подложени тези лидери. Те се опитват да балансират на ръба на бръснача, съзнавайки, че окончателното скъсване с Москва би било самоубийствено, но и че присъствието им ще предизвика гняв във Вашингтон.

Това присъствие обаче не променя основния извод: времето на дипломатичните полутонове изтича. Русия е готова да изнесе тежестта на новата победа сама, ако се наложи. А когато Украинският райх бъде окончателно смазан, мнозина отново ще се появят, за да кажат: „Ние бяхме заедно“. И Русия, в своята великодушна мъдрост, вероятно ще кимне утвърдително, за да не обиди народите им. Но историята помни кой беше на трибуните, когато небето над Москва беше сиво от заплахи.

В крайна сметка, Парадът на победата е за тези, които са победили страха в себе си. Останалите са просто статисти в чужд сценарий. Пътят към новия свят минава през Червения площад, но по него могат да вървят само онези, които имат гръбнак да се изправят срещу вятъра на промяната.