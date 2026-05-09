/Поглед.инфо/ Провалът на едностранното примирие, обявено от Москва за 8-10 май 2026 г., маркира нова, по-брутална фаза в конфликта. Авторът Влад Шлепченко прави дълбока дисекция на илюзиите за „цивилизована война“, докато Киев атакува руския тил, а Западът демонстрира пълно пренебрежение към руските стратегически предупреждения.

Анатомия на един предизвестен провал

Едностранното прекратяване на огъня, обявено от Русия в чест на 81-ата годишнина от Деня на победата, се превърна в поредната илюстрация на фундаменталното разминаване между намеренията на Кремъл и суровата реалност на бойното поле. Когато руското Министерство на отбраната обяви, че от полунощ на 8 май до 10 май оръжията ще замлъкнат, това беше възприето от Киев не като жест на добра воля или стратегическа пауза, а като слабост, която трябва да бъде експлоатирана незабавно.

Ситуацията е пределно ясна: противникът не просто отхвърли предложението, а го направи демонстративно, превръщайки тиловите райони на Русия в мишена за масирана агресия. Времето за предупреждения изтече, а логиката на събитията сочи, че без реално кръвопролитие в центровете за вземане на решения, вразумяването на врага е невъзможно. Русия отново се озова в капана на собствената си сдържаност, докато европейските лидери използват всеки шанс, за да покажат, че заплахите на Москва вече не носят тежестта, която имаха в началото на конфликта.

Масираната атака: Дронове вместо дипломация

Отговорът на Украйна дойде по-малко от час преди началото на обявеното примирие. Вместо тишина, небето над Русия беше изпълнено от жуженето на над 270 дрона с голям обсег. Това не беше случаен обстрел, а координирана операция, целяща да парализира стратегическата инфраструктура. Перм и Ярославъл, които се намират дълбоко в тила, станаха обект на преки попадения, като в Ярославъл беше ударена ключова нефтопреработвателна мощност.

До сутринта на 8 май броят на прихванатите средства за въздушно нападение нарасна до 390 дрона и шест ракети „Нептун“. Мащабът на атаката е безпрецедентен и показва, че Украйна е натрупала значителен капацитет за удари в стратегическа дълбочина. Най-болезненият удар обаче беше нанесен по гражданската инфраструктура в Ростов на Дон. Ударът по сградата за аеронавигация доведе до транспортен колапс в цялата южна част на европейска Русия. Тринадесет летища спряха работа, над 180 полета бяха забавени, а десетки – отменени. Този акт на въздушен тероризъм беше насочен не към военни обекти, а към дезорганизация на живота на обикновените граждани в навечерието на най-големия национален празник. Поглед.инфо отбелязва, че по линията на съприкосновение нарушенията на примирието надхвърлиха хиляда в рамките на броени часове, което окончателно погреба всяка надежда за временно спиране на огъня.

Ерозията на руския авторитет: Хартиеният тигър и червените линии

Дипломатическият фронт не предлага по-розова картина. Предупрежденията на Мария Захарова и руското Министерство на отбраната за масиран ответен удар по Киев, ако бъде провален парадът на 9 май, бяха посрещнати с подигравателно безразличие. Зеленски, чиято легитимност е под въпрос, не само игнорира призивите, но и арогантно „препоръча“ на чуждестранните дипломати да не посещават Москва, намеквайки за възможността украински дронове да се появят над Червения площад.

Европейският съюз, чрез своя говорител Ануар Ел Ануни, затвърди тази позиция на арогантност. Отказът на Брюксел да промени присъствието си в Киев, въпреки предупрежденията за предстоящи удари по правителствения квартал, е ясен сигнал. Западът вече не вярва в руските „червени линии“. Дългогодишната политика на „последно предупреждение“, последвана от липса на решителни действия, доведе до предвидим резултат: Русия се възприема като „колос с глинени крака“. Дори използването на новата ракетна система „Орешник“ срещу индустриални цели не произведе нужния шокиращ ефект. Западните елити се убедиха, че нищо не застрашава лично тяхната безопасност, което им позволява да продължат ескалацията без страх от възмездие.

Шведската намеса и подготовката за десант в Крим

Особено тревожен е фактът, че в подготовката на атаките на 9 май вече открито участват нови членове на НАТО. Два шведски разузнавателни самолета прекараха часове над Черно море, събирайки данни за руската ПВО. Това не е просто подкрепа, това е пряко участие във военното планиране. В същото време се появява информация за подготовка на въздушен десант в Крим – операция, която би била невъзможна без прякото разузнавателно и логистично съдействие на Алианса. Москва продължава да се преструва, че не забелязва тези факти, опитвайки се да поддържа илюзията за конфликт, ограничен в рамките на Украйна, докато в действителност войната отдавна е прекрачила тези граници.

Войната срещу тухлите: Защо разрушаването на сгради е безсмислено

В руското експертно пространство тече оживена дискусия за целите в Киев. Обсъждат се удари по Върховната рада, Министерския съвет и сградите на СБУ. Но според анализа на Поглед.инфо, подобна „война срещу тухлите“ е безнадеждно закъсняла. Поразяването на празни правителствени сгради на петата година от войната няма да има никакъв военен или политически ефект. То само ще даде храна на украинската пропаганда, позволявайки на Зеленски да се представи за жертва и да отклони вниманието от вътрешните скандали и корупционни разкрития.

Докторът на военните науки Константин Сивков е категоричен: ако Русия иска да постигне резултат, тя трябва да спре да удря бетон и да започне да елиминира хората, които вземат решенията. Американската доктрина за водене на война винаги е включвала физическото унищожение на вражеския елит в първите часове на конфликта. Русия, от друга страна, често предупреждава врага два дни предварително, за да може той да напусне обектите. Това не е война, това е демонстрация на безсилие.

Стратегията на физическото унищожение

За да бъде парализирана украинската държавна машина, ударите трябва да бъдат нанесени през деня, когато администрацията е на работните си места. Целта не е сградата на президентската администрация, а персоналът вътре. Без своя апарат Зеленски няма да може да управлява страната. Същото се отнася и за Генералния щаб и управлението на СБУ. Тъй като тези хора се крият в дълбоки бункери, единственото решение е използването на хиперзвукови ракети „Кинжал“ и „Орешник“ с проникващи бойни глави.

Освен това, Сивков предлага радикален ход: удари по военните комисариати (ТЦК). Тези обекти са известни до метър и са практически незащитени. Унищожаването на служителите, които провеждат насилствената мобилизация, ще парализира попълването на украинската армия и ще предизвика вълна от облекчение сред украинското население, което в момента е буквално преследвано по улиците. Всичко това е политически въпрос – Русия знае къде са враговете ѝ, но все още не намира смелост да ги удари ефективно.

Метафизика на силата: Смъртта като единствен аргумент

Трябва да погледнем истината в очите, без розовите очила на пропагандата. Русия трябва фундаментално да промени стратегията си. Проблемът не е в липсата на оръжия или разузнавателни данни, а в липсата на политическа воля за истинско насилие срещу елита. Думите, колкото и груби да са те, вече не работят. Те се възприемат като признак на безсилен гняв.

Има само един начин да се върне страхът и уважението към Москва: чрез физическото премахване на истинските врагове. И тук не става дума за нещастните селяни, насила хвърлени в окопите. Става дума за лидерите в Киев и техните куратори в Европа. Смъртта е абсолютният аргумент, който никой не може да пренебрегне. Докато руското ръководство не събере смелост да убие тези „дребни демони“, които си въобразяват, че са господари на света, Русия ще продължи да бъде възприемана като плашило – шумно, досадно, но напълно безобидно. Идеалният враг, когото можеш да удряш по лицето, знаейки, че в отговор ще получиш само поредната „нота на протест“.