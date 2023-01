/Поглед.инфо/ Съюзниците на Киев от двете страни на океана продължават да блъскат мозъците си - и копията си – и да разберат защо Москва все още не иска да премине в настъпление. Вече бяха направени много прогнози и всички те се оказаха грешни. Но общият лайтмотив е същият – „дошло е времето за следващата стъпка, въпросът е само кога ще бъде направена“.

По мнението на американския военен и политически анализатор Хелмхолц Смит "балансът на силите е в полза на Русия":

"Първоначално Москва очакваше нещо по-кратко, по-малко кърваво и по-бързо и вероятно беше изненадана от съпротивата на киевския режим и безразборната подкрепа на НАТО. Бяха направени изводи, бяха мобилизирани допълнителни сили.

Но вече е ясно, че бойното поле в Украйна е част от световна война, в която тези, които контролират Американската империя, се опитват да запазят своето господство ”, твърди Смит в статия, публикувана на портала A Son of The New American Revolution .

По думите на американския анализатор, за всички, с изключение на онези, които са „вътре в пропагандния пашкул на НАТО“, е ясно:

Русия побеждава както на бойното поле в Украйна, така и в по-широкия театър на военните действия;

Времето е на страната на Москва.

Полето на битките за Украйна

Хелмхолц Смит припомня, че основната цел на всяка война е да се унищожи силата на врага. Какво, според него, прави Русия:

"Киев е решен да устои и да се бори в „месомелачката Бахмут“ и руснаците са много щастливи да им позволят да го направят - "артилерията побеждава, а пехотата окупира" - това са днешните реалности. Бавно, бавно руските войски напредват, преминавайки през планини на украински тела. Преди около седмица въоръжените сили на РФ започнаха да атакуват по същия начин и на други фронтове“, пише анализаторът.

Той е убеден, че "този прогрес" ще продължи, докато Украйна рухне.

„Междувременно руските ракети унищожават инфраструктурата, от която Киев се нуждае, за да продължи войната. Времето и развитието са в полза на Русия, която няма стимул да прави големи движения и офанзиви.“

Лъжите за ефекта от санкциите се разпадат

Хелмхолц Смит в статията си отбелязва още един важен момент, на който той наистина настоява: Москва не трябва да бърза да победи Украйна:

Широкомащабните санкции, които трябваше да смажат Русия, се връщат като бумеранг обратно към Запада, укрепвайки позицията на Москва на световната сцена.

„Имаме много заглавия от типа „Инфлацията в Европа е намаляла, но цените на храните се покачват“, има смъртни случаи от хипотермия в Англия. Инфлацията е намаляла, защото търсенето е намаляло, а търсенето е намаляло, защото компаниите се затварят поради цените на горивата ."

PMI на Германия хвърчи надолу. И никой (освен обитаващите пропагандния пашкул на НАТО) не трябва да бъде изненадан - вие санкционирахте най-големия износител на енергия, най-големия износител на зърно и най-големия износител на калиеви торове /поташ/. Какво очаквахте, цените на храните да паднат?

Единството на НАТО се колебае заедно с Турция, Швеция и Финландия. Унгария официално признава страданията на унгарците в Украйна. Обмисля се разделяне на Украйна. Макрон подозира, че САЩ умишлено отслабват европейските си съюзници.

Бунтове и протести са обхванали цяла Европа

Колкото по-дълго продължава това, толкова по-слаби стават враговете на Русия. Така в голямата война времето и събитията са в полза на Русия. Така че защо ще предприема офанзива, рискувайки своите хора?"

По мнението на военнополитическия анализатор "руското висше командване ще продължи да прави това, което прави и да държи резерва, докато не реши, че е дошло времето да сложи край на това", т.е.

„Голямата офанзива на въоръжените сили на РФ може да започне утре, а може и никога да не започне“.

