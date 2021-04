/Поглед.инфо/ По време на събиране на информацията за Алексей Навални в мрежата, изучих неговата програма за обучение в САЩ. И неочаквано се натъкнах на споменаване, че въпросната програма за обучение е изкарана от изпълняващата задълженията на председател на Централната банка на Русия Елвира Сахипзадовна Набиулина.

Първоначално не повярвах. В мрежата има много лъжлива информация и откровена дезинформация, затова и започнах да проверявам.

Ще ме питате защо? Просто защото програмата, по която преминава обучение Алексей Навални е доста сериозна и никак не проста.

Yale World Fellows Program е официално програма, насочена към изграждането на мрежи на новите световни лидери и разширяване на международното взаимно разбиране.

Официалната програма официално има три основни задачи:

- Разширяване на базата знания и укрепване на лидерските умения на редица перспективни ръководители от цял свят.

- Задълбочаване на международния диалог на територията на Йейлския университет, където стипендиантите влизат в ролята на катализатори за това общуване.

- Създаването на международна мрежа от вземащи решения специалисти в различни области на познанието, които са свързани с Йейл и един с друг.

Обучението е за сметка на приемащата страна, тоест на Йейлския университет.

Освен покриването на всички разходи по програмата и образованието, Йейлският университет предоставя на стипендиантите квартира и пътни разходи, а също така стипендия в размер на 32 500 долара на месец. Към стипендианта в Ню Хейвън може да се присъедини съпругът/съпругата за срока на действие на цялата програма.

Всъщност тази програма е за създаване на мрежа от контролирани от САЩ лидери.

Обикновен активист не може да попадне в тази програма.

За редовните активисти се провеждат различни тренинги, семинари, обучаващи програми на основата на NDI, USAID, OSI и разните НПО, обучението, квартирата, пътуването също са за сметка на организаторите на програмите и тренираните.

Yale World Fellows е програма за подготовка именно на лидерите на тези движения, а редовата масовка се готви по други програми.

Кандидатите се подбират щателно, според определени критерии, там няма случайни хора. Не са достатъчни лични качества и преданост към “общото дело”, трябват препоръки от “заслужили доверие хора”.

Програмата Yale World Fellows не е икономическа. Продължителността ѝ е 8 месеца.

Съдържанието на програмата е следното:

- Глобализация: ново въплъщение на стария процес (англ. Globalization: New Avatar Of An Ancient Process)

- Голяма стратегия (англ. Grand Strategy)

- Личност (англ. Identity)

- Религия и политика (англ. Religion and Politics)

- Американската изключителност и правата на човек (англ. American Exceptionalism and Human Rights)

- Гражданство и равенство (англ. Citizenship and Equality)

- Международни аспекти на демократизацията (англ. International Dimensions of Democratization)

- Транснационално управление (англ. Transnational Governance)

- Корупция, демокрация и развитие (англ. Corruption, Democracy, and Development)

- Теория на лидерството (англ. Theories of Leadership)

Вижте „Голямата стратегия“, Американската изключителност“ и „Транснационалното управление“!

С американска праволинейност.

И по тази програма се е обучавала Елвира Сахипзадовна, която в момента е Министър на икономическото развитие и търговията на Руската Федерация.

Най-известният руснак, завършил въпросната програма е Алексей Навални.

Завършва обучението по програмата Yale World Fellows през 2010 г. и не го крие.

С Елвира Сахипзадовна нещата не са толкова прости.

Никъде в нейната биография няма да намерите това.

Няма да се намери и в сайта на Централната банка.

В никакви други официални източници, или официални заявления на Елвира Набиулина.

Само в биографията на „Уикипедия“ има информация за това. При това в стара версия. „През 2007 година завършва Йейлския университет. Минава програмата за обучение на лидери в САЩ - IVLP".

Незапознатият читател може да приеме, че Елвира Сахипзадовна се е учила в Йейл по програмата (International Visitor Leadership Program). Това е погрешно (нима нарочно?). Тя наистина е преминала обучение по програмата IVLP. НО IVLP не е програма на Йейл. Програмата е финансирана от Държавния департамент на САЩ, в която се привличат към сътрудничество национални агенции, частни и нетърговски организации. Студентите три седмици обикалят Америка и провеждат множество срещи в различни американски градове. В зависимост от групите се подбира различна програма на срещите. Официално за „укрепване на връзките между САЩ и Русия“. Много руски правозащитници, еколози и активисти са били участници в тази програма.

Не се знае с кого се е срещала Елвира Сахипзадовна в рамките на тази програма.

Да се обърнем към първоизточника, към сайта на самия Йейлски университет.

И тук „чудесата“ започват.

На сайта на Йейлския университет информацията за обучението на Елвира Сахипзадовна е изчезнала. Ето тук.

Сега да се опитаме да намерим информация за нейното обучение. Браво на този, който успее.

Филтрираме по страна, Елвира отсъства.

Филтрираме по име, фамилия, но също не се появява нищо.

Гледаме випуск 2007 година.

Елвира Сахипзадовна отсъства.

Може да проверите останалите години, но също няма да намерите.

Нима все пак информацията за преминаването на програмата от нея да е фалшификат?

Нека да не прибързваме с изводите. Да се заровим по-надълбоко.

Да се заровим в новините на Йейлския университет. Там намираме, че Елвира Сахипзадовна е зачислена към програмата през 2007 година.

Прелистваме списъка и откриваме Елвира.

Всички зачислени студенти са завършили програмата, освен Андрей Шевченко от Украйна, която я завършва през 2008 година (Явно е повтарял).

Няма ли я Елвира? Може би просто е била зачислена, но не е преминала обучението?

И така може?

Може, но не и този път.

Да погледнем още веднъж випуск 2007.

Няма я на снимката. Усмихващата се жена с очила, приличаща на Елвира е китайската журналистка Дон Сиян. Няма я в списъка със завършилите.

Виждате ли Елвира? Не? И аз не я виждам. Но е там!

Четем внимателно подписа към снимката на випускниците.

"The 2007 Yale World Fellows include a top television news broadcaster in China, a policy adviser to Russian President Vladimir Putin". (Завършилите включват водещ журналисти в Китай и политически съветник на руския президент Владимир Путин.)

Ето я. Не са замели следите. Забравиха да поправят надписа. И такива неща стават.

Елвира Сахипзадовна Набиулина учи през 2007 година по програмата и я завършва.

Да видим стипендиантите от ООН, зачислени заедно с Елвира.

В отбора попадат:

Мария Лисицина (Киргизстан) – занимава се с правозащитна дейност от 17 години, активно прокарва Детското правосъдие, активен участник в „Революцията на лалетата“ в Киргизстан от 2005 година, а по време на революцията е член на Конституционното съвещание и внася изменения в националната конституция. Работи в „Хюман Райтс Уоч“, в момента работи в „Отворено общество“ – структура основана и контролирана от Сорос.

Андрей Шевченко (Украйна) – журналист и кореспондент, работил в различни канали, преди революцията в „Гласа на Америка“. Активен участник в „Оранжевата революция“ от 2004 година. След революцията е вицепрезидент на Националната телевизия на Украйна (по информационната политика). Активен участник на Майдана и последвалото преустройство на страната, автор на „закона за лустрацията“, лобист за пенсионната реформа. В момента е посланик на Украйна в Канада.

Трябва да отбележим, че по тази програма се обучават Светослав Вакарчук (Украйна), от детството си участник в националистически движения, талантлив човек, кандидат на физическо-математическите науки, активен участник в „Оранжевата революция“ и в Майдана. Готви се да заеме президентския пост в Украйна през 2019 година! Превръща медийната си популярност в електорална подкрепа. И единствено зависимостта му от Кокаин, с която не се справя дори една от най-добрите клиники в САЩ, руши тези планове. Затова изборите в Украйна през 2019 година бяха толкова странни и затова на тях победи Владимир Зеленски.

Кои са тези хора? Това са професионални революционери.

Лидери. Свързващото звено между протестиращи и поръчители на преврати.

Важна част от „транснационалното управление“.

По-рано съществува явлението „износ на социалистическа революция“. Времената сега са различни и светът се сблъска с „износ на капиталистическа революция“ с единен център в САЩ.

При това странна особеност на този „износ на капиталистическа революция“ е това, че „местните капиталисти“ се не смятат за капиталисти, а за „оживял пролетариат“.

И Йейл подготвя на лидерите на този нов „Капиталистически интернационал“.

Как се провежда подбора в програмата? Ще ни помогне друг участник – Алексей Навални.

„Как попаднахте в Йейл? Не е толкова лесно?

Да, конкуренцията е доста висока там, за 15 места се борят 1500 души всяка година. Препоръчаха ме Гари Каспаров, Евгения Албац, Сергей Гуриев – ректорът на Руската икономическа школа, Олег Цивински, професор от Йейл. Не мисля, че в Русия някой е събирал по-силни препоръки“.

Тук не споменават още един човек, дал препоръки – Алексей Ситников, бивш заместник-ректор на РИШ, сега вицепрезидент по развитието на комуникациите.

В крайна сметка имаме 100 кандидати за място, отбират се най-добрите, „идейни“, готови при нужда да рискуват свобода, здраве, живот и активно да действат срещу интересите на собствената държава в интересите на САЩ отвътре и навън.

Харизматични лица със силни лидерски качества, благодарение на чието развитие ще заемат важни държавни постове и ще прокарват нужните на САЩ интереси.

Това са потенциални лидери на протеста, организатори на „мозъчните центрове на протеста“, готови за най-радикални действия – до силово противостоене със съществуващата в страната власт.

За попадане в програмата са нужни препоръки от „агентите на влияние на САЩ“, на които кураторите на програмата имат високо доверие.

И ето, че по тази програма се обучава Елвира Сахипзадовна Набиулина – едно от най-висшите длъжностни лица в Русия.

Дори подаването на документите и преминаването на подбора вече предизвиква доста сериозни въпроси, да не говорим за обучението.

Кой е препоръчал Елвира Сахипзадовна (едва ли са били Гари Каспаров или Евгения Албац)?

Няма информация.

Защото информацията за преминаването на обучението именно на Елвира Сахипзадовна активно се „трие“ от информационното пространство?

„Злите езици“ казват, че Елвира Сахипзадовна не е единственият завършил от висшия ешелон на руските елити, за когото от сайта на Йейлския Университет изчезва информацията за обучението.

При това информацията за обучението на Алексей Навални и Леонид Волков е със свободен достъп.

Как така? Как може да се обясни?

Нима Елвира Сахипзадовна представлява по-голяма ценност за американците от Навални?

Може би си имаме работа със сериозна ситуация и Елвира Сахипзадовна Набиулина при всичките си високи професионални качества, не е докрай искрена, не е човека, за който се представя.

И едно от най-висшите длъжностни лица в държавата се изпълнява от своеобразен „Троянски кон“ в ръководството на Руската Федерация и „играе за отсрещния отбор“ в Голямата игра?

Надявам се, че компетентните хора (с пагони) отдавна си имат отговори на тези въпроси и опасенията ни са неоснователни.

Иначе си имаме работа със сериозна заплаха за националната сигурност на Русия.

Послепис: По време на написването на въпросната статия, от Уикипедия в статията за Елвира Набиулина от графа „Образование“ неочаквано изчезна фразата – „През 2007 година завърши Йейлския университет. Преминала е програмата за обучаване на лидерство в САЩ – IVLP“.

Аз обаче запазих снимка на стария текст.

Превод: В. Сергеев

