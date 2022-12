/Поглед.инфо/ „Вредителството от 90-те години, когато беше унищожен търговският флот на СССР, продължава“

На 5 декември влезе в сила ембарго върху доставките на руски петрол по море за страните от ЕС. В същото време беше определен ценови лимит за руския петрол, доставян по море за други страни, на ниво от 60 долара за барел. Руските компании, които продават петрол, както и го купуват на по-висока цена, ще бъдат наказани.

Наказанията (вторични санкции) ще важат и за тези, които ще съдействат за извършването на такива сделки. Това са, на първо място, корабните компании, които предоставят своите танкери за транспортиране на петрол. Второ, организации, които финансират сделката (кредитиране, сетълменти, откриване на акредитиви и др.). Трето, компании, застраховащи петролните превозвачи.

В руските медии санкцията, наречена "таван на цените", се нарича "безсмислена", "неефективна" и дори "вредна" (което означава вреда за тези, които въвеждат такава санкция). На първо място, се посочва фактът, че Западът се самонаказва с тази мярка, стимулирайки поскъпването на черното злато. Засега, между другото, цените на руския петрол са относително ниски. И като се има предвид, че много вносители (Китай, Индия и др.) получават отстъпка в цената от порядъка на 20-30%, руският петрол спокойно минава през санкционното сито на Запада.

Петролът Urals, според Bloomberg , се е продавал в пристанищата на Новоросийск и Приморск на цена от 52 долара за барел. Някои руски експерти се шегуват горчиво: нямаме нужда от ценови лимит, той вече действа под формата на отстъпките, с които Русия се е съгласила. Може би отстъпките биха били още по-големи, но Русия има естествен лимит - 50 долара за барел, това е цената на добива на петрол в Русия, включително данъците.

Международният транспорт на петрол се застрахова почти изключително от британски компании. Последните вече обявиха ограничения за работа с руски износ, но тази бариера вече се заобикаля. Руската национална презастрахователна компания РНПК обяви готовността си да застрахова транспортирането на руски петрол.

И цената на руския петрол след 5 декември, разбира се, ще се повиши. Това е плащане за риска от транспортирането на руски петрол, който е под санкции. В края на ноември Bloomberg съобщи, че собствениците на танкери са повишили цената на чартъра на кораби за доставка на руски петрол в навечерието на влизането в сила на новите санкции на ЕС, като някои от тях отказват да превозват Urals.

Ако по-рано цената на наемането на танкер от терминали в пристанищата на Балтийско море до Индия варираше от 9 до 11,5 милиона долара, сега тя се повиши до 15 милиона долара. Трябва също така да се има предвид, че по-рано доставката на петрол по море до европейските потребители беше няколко дни. Но сега транспортът на петрол върви главно на изток. Маршрутите, сроковете се удължават, разходите за превоз растат. Вносните морски транспортни услуги досега са стрували на руските компании 10-15 милиарда долара годишно.

Доскоро доставката на руски петрол по море се извършваше предимно от европейски корабни компании. Танкерите са били регистрирани в Кипър, Малта и Гърция - юрисдикциите на Европейския съюз. Със сигурност контролът на Брюксел върху европейските корабни компании ще бъде засилен след 5 декември. А санкциите срещу нарушителите могат да се изразят не само под формата на глоби, но и арести на кораби, дори конфискациите им.

Проблемът с транспорта под санкциите обаче също е решим. По този начин корабните компании променят флаговете на регистрация на своите танкери, премахвайки ги от юрисдикцията на ЕС. До началото на декември една пета от всички петролни танкери, регистрирани в Кипър, смениха регистрацията си с неевропейска. Вероятно новите адреси за регистрация са станали Либерия, Панама и други екзотични юрисдикции.

В абсолютно изражение става дума за загуба на около 900 хиляди тона тонаж от кипърския регистър на корабите. Процесът на изписване на петролни танкери от регистрите на Гърция и Малта, за да се заобиколят антируските санкции, придоби още по-голям мащаб. Около 50 танкера са напуснали регистъра на Малта от началото на годината, най-големият в Европа. Гърция е една от водещите страни в морския транспорт, с над 5500 кораба и приблизително 21 процента от световния търговски флот. Не е известно колко кораба вече са напуснали регистъра на Гърция. Загубите за страната обаче ще бъдат сериозни.

В медиите се появиха голям брой публикации, в които се говори за бързо протичащия процес на създаване на „сенчест флот“ за транспортиране на руски петрол под санкции. Почти всички съобщения по тази тема са от чужбина. И така, в началото на декември Financial Times публикува статия Russia assembles ‘shadow fleet’ of tankers to help blunt oil sanctions (Русия събира „сенчест флот“ от танкери, за да заобиколи петролните санкции с негова помощ ).

Статията се отнася до корабния посредник Braemar, който съобщи, че Русия е закупила 109 стари танкера. Сред тях са 31 кораба Suezmax (за милион барела всеки) и 49 кораба Aframax (за 700 000 барела). „ Закупените кораби са на възраст 12-15 години и ще бъдат изведени от експлоатация в следващите няколко години. Ние сме уверени, че по-голямата част от тези плавателни съдове са предназначени за Русия “ , каза Ануп Сингх , ръководител на отдела за изследване на танкерния флот в Braemar.

Но TradeWinds съобщи на 2 декември , че почти 400 петролни танкера са били продадени на неизвестни купувачи или новодошли в сектора след нахлуването на Русия в Украйна. В статията се отбелязва, че „стотици „неизвестни“ собственици са поели контрола над танкерите “ и че „ европейските регистри съобщават за оттегляне на кораби, тъй като собствениците търсят начини да продължат да пренасят руски обеми “.

Според анализа на VesselsValue за TradeWinds купувачите са идентифицирани като неизвестни в 267 сделки между 24 февруари и 22 ноември, като други 126 са идентифицирани като нови в сектора. Продажбите включват 79 Aframaxes, 27 Suezmaxes и 42 много големи танкера за суров петрол.

TradeWinds цитира корабния брокер Бари Роглиано Салес , който е идентифицирал около 150 наскоро продадени кораба, вариращи от малки танкери до VLCC с голям капацитет , които биха могли да бъдат използвани в „тъмния“ флот, превозващ руски петрол. Андрю Уилсън от BRS Brokers Research изчислява, че повече от хиляда кораба за превоз на петрол работят в "сенчестите" флотове на Русия, Иран и Венецуела.

По мнението на изследователската организация Clarksons Research, общият световен танкерен флот има 11 716 кораба. Оказва се, че около 9 на сто от световния танкерен флот се занимава със „сенчести“ услуги за трите страни - производителки на петрол.

Публикация на TradeWinds от 28 ноември насочва вниманието към нарастващата покупка на стари танкери на нереалистично високи цени: „Може би най-интересните развития са около цената на танкери на възраст 10 години и повече“, казаха в седмичен доклад сингапурските брокери Gibson Shipbrokers. − Най-голямо увеличение се наблюдава при 15-годишните кораби от клас Suezmax, които са поскъпнали с впечатляващите 58,5% тази година. В същото време 10-годишните VLCC се повишиха с 20,5%. Поскъпването беше провокирано от заявки основно от купувачи от Близкия изток, от Русия и Азия, които създават флот за транспортиране на руски петрол.“

Приблизително същото казва Стивън Гордън , ръководител на изследванията в корабната брокерска компания Clarkson PLC: „Цените на остарелите кораби, които обикновено скоро ще се изпратят за скрап, растат главоломно. Средната цена на 15-годишните големитанкери за суров петрол се е повишила средно с 37% до 52 милиона долара през последните шест месеца . Не само, че ръждясалите кораби се продават на цена, близка до цената на новите. Във всеки момент тези съдове могат да отидат на дъното заедно със земното масло. И това ще бъде истинска екологична катастрофа.“

В контекста на разглеждания проблем възникват редица въпроси. Например: „Защо Русия доскоро не използваше танкери собствено производство, а прибягваше до услугите предимно на европейски корабни компании?“ И още нещо: „Защо, за да заобиколи петролните санкции на колективния Запад, Русия тази година започна да купува различни видове скрап на завишени цени, вместо да премине към танкери собствено производство?“

Отговорът е следващият. СССР имаше собствен танкерен флот, имаше собствено производство на танкери (корабите от проект 1511 "Крим" бяха направени в корабостроителницата "Залив" в Керч). Но когато Съветският съюз се разпадна, производството на танкери също се срина.

И тези танкери, които съставляваха търговския флот на страната, бяха нарязани на метал. И тогава Руската федерация започна да прибягва до услугите на чуждестранни превозвачи на черно злато. И купуваше по нещичко от внос за своя флот от танкери (който, разбира се, беше регистриран в различни Панами).

Корабите на руския танкерен флот бяха ликвидирани в началото на 2022 г. Доста мрачна история. Ето какво пише за нея руският журналист Иван Рибин : „... през пролетта на тази година Русия продаде евтино отлични кораби, включително танкери. Компанията Совкомфлот беше принудена да започне да разпродава флота си, тъй като западните банки, на които тя дължи пари, спешно поискаха парите си.

Нашите власти тогава отказаха да помогнат на моряците, въпреки че сумата по стандартите на държавата беше мизерна. Руската федерация има много валута и чуждестранните банкери го поискаха. Но служителите нямат нужда от всичко това. Саботажът от 90-те години, когато беше унищожен търговският флот на СССР, продължава.

Разбира се, още през 2014 г., когато започнаха първите санкции срещу Русия, мнозина предвидиха, че Западът ще се опита да спре износа на руски петрол, като забрани използването на транспортни услуги от корабни компании в Европа (и целия Запад). И че трябва да пресъздадем производството на петролни танкери и да формираме собствен флот.

След дълго обмисляне, руските власти най-накрая взеха решения за заместване на вноса в областта на производството на танкери и транспортирането с танкери. Като база за това производство е определена корабостроителницата "Звезда" (Приморски край). Първата част от производствения капацитет на корабостроителницата беше пусната в експлоатация през 2016–2017 г.

През 2018 г. в корабостроителницата бяха заложени първите петролни танкери. На това събитие присъства руският президент Владимир Путин. Роснефт подписа договори за строителството на 25 кораба. През 2020 г. първият танкер "Владимир Мономах" от проект 114К беше спуснат на вода и предаден на клиента, представляван от Роснефт.

По това време, както съобщават медиите, корабостроителниците са започнали производството на цели шест кораба. През лятото на 2021 г. беше пуснат на вода вторият танкер „Санкт Петербург“. Засега няма съобщения за нови спускания. Заместването на вноса върви гладко.

Но може ли това да се нарече заместване на вноса? Експертите казват, че това е хитра "локализация". Почти завършените петролни танкери идват от Южна Корея, а в корабостроителницата "Звезда" те са само "завършени" и боядисани в "национални цветове". И тъй като Южна Корея днес е в лагера на колективния Запад, вероятно по-нататъшният процес на импортозаместване - локализация рязко се е забавил.

Руските власти разбират, че създаването на собствено производство на танкери е първостепенен въпрос, принадлежи към сферата на националната сигурност. По мнението на експерти, Русия се нуждае от повече от 240 танкера, за да поддържа настоящия си износ. Днес дефицитът се запазва и възлиза на 60-70 съда. Ръководителят на ВТБ Андрей Костин оцени разширяването на вътрешния танкерен флот в размер на поне един трилион рубли.

През октомври руският вицепремиер Александър Новак отново обяви, че Русия ще развие собствен танкерен флот, за да се измъкне от „услугите“ на чуждестранни превозвачи. Точно така, просто трябва да сте по-бързи. Много по-бързи. И така, че да има пълноценно заместване на вноса, а не прословутата локализация.

