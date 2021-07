/Поглед.инфо/ Демонстранти събориха статуите на британските кралици Виктория и Елизабет Втора в канадския град Уинипег, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Агенцията отбелязва, че това е станало в момент, когато гневът в Канада се засилва след откриването на останките на деца в безименни гробове в района на училища, в които някога са се обучавали ученици от коренното население на страната.

Статуите на двете британски кралици бяха свалени вчера - навръх националния празник, Деня на Канада.

Първо бе съборен паметникът на кралица Виктория пред сградата на парламента на провинция Манитоба, чиято столица е Уинипег. Множеството приветства падането на статуята на земята, а после хората започнаха да танцуват около нея и да я ритат. Някои демонстранти боядиса дланите си с червена боя и после ги избърсаха в монумента и пиедестала му, така че там да останат сякаш кървави отпечатъци.

Издигащата се наблизо статуя на кралица Елизабет Втора също беше свалена от постамента си.

Елизабет Втора сега е държавен глава на Канада, а кралица Виктория е била на трона от 1837 до 1901 г., когато Канада е била част от Британската империя.

Протести заради трагичната участ на деца от коренното население имаше вчера и в най-многолюдния канадски град Торонто, а хиляди хора се включиха в шествие във федералната столица Отава. На много други места бяха организирани бдения и митинги.

По традиция Канада отбелязва националния си празник с пищни тържества. Тази година обаче много градове отмениха тези събития заради скандала с безименните гробове, принудил канадците да се изправят пред колониалната си история. Премиерът Джъстин Трюдо заяви, че сега Денят на Канада ще бъде ден за размисъл.

Близо 1000 безименни гроба бяха открити на терените на бивши пансиони в канадските провинции Британска Колумбия и Саскачеван. Повечето от тези училища са били ръководени от Католическата църква и са били финансирани от правителството. В продължение на 165 години - до 90-те години на миналия век, - училищата разделяли насила деца от коренното население от техните семейства. В тези учебни заведения децата били недохранвани и тормозени физически и сексуално. През 2015 г. специална комисия, създадена от канадските власти, нарече случилото се "културен геноцид".

Британското правителство осъжда всяко действие, оскверняващо паметник на кралицата, заяви говорител на премиера Борис Джонсън.

Demonstrators toppled statues of Queen Victoria and Queen Elizabeth in Winnipeg this afternoon during rallies honouring the children discovered in unmarked graves on the sites of former residential schools over the past month. pic.twitter.com/Zx0aqPGcOW

— APTN News (@APTNNews) July 2, 2021

