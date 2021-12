/Поглед.инфо/ Общото събрание на ООН прие резолюция, осъждаща нацизма, неонацизма и всички форми на расизъм, инициирана от Русия. САЩ и Украйна гласуваха против, докато 49 държави, предимно съюзници на Вашингтон, се въздържаха.

Резолюцията „Борба с възхвалата на нацизма, неонацизма и други практики“, които допринасят за расизма, ксенофобията и нетолерантността, беше приета със 130 гласа „за“, съобщи в четвъртък постоянната мисия на Русия в ООН.

Бележка на редакцията: България е гласувала "въздържала се" на резолюцията срещу нацизма.

Инициирана от Русия и повече от 30 други членове на ООН, резолюцията изразява загриженост относно всяка форма на прославяне на нацизма, включително поставяне на паметници и провеждане на публични паради в чест на Вафен СС – бойни единици в армията на нацистка Германия – или обявяването им за националноосвободителни движения, измежду всичко друго.

Москва отдавна спори с Украйна и трите балтийски държави – Естония, Литва и Латвия, тъй като те почитат официално лица и организации, свързани с нацистка Германия по време на Втората световна война.

Резолюцията също така настоятелно призовава държавите-членки да „премахнат всички форми на расова дискриминация с всички подходящи средства, включително законодателство“, и посочва, че дискриминацията, основана на раса, етническа принадлежност, религия или убеждения, като „неонацизъм, ислямофобия, християнофобия и антисемитизъм“ вреди не само целевите групи, но и обществото като цяло.

Русия предлага подобна резолюция поне от 2015 г. и САЩ всеки път гласуваха против нея.

Миналата година пратеникът на Вашингтон в ООН заяви, че забраната за възхваляване на нацизма ще се сблъска с Първата поправка за защита на свободата на словото в Конституцията на САЩ.

От Вашингтон също обвиниха Москва, че използва резолюцията за прокарване на „дезинформационни наративи“ за неонацизма в балтийските държави и Украйна.

