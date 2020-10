/Поглед.инфо/ Американското Министерство на правосъдието обяви съдебни обвинения срещу шест предполагаеми офицери от руското военно разузнаване, обвинявайки ги в кибератаки срещу Грузия, Франция, Обединеното кралство, Украйна и Зимните олимпийски игри през 2018 година.

Журито в щата Пенсилвания обвини шестимата мъже за "конспирация, компютърно хакване, мрежова измама, кражба на идентичност и фалшиви регистрации на имена на домейни", обявиха от американското Министерство на правосъдието.

Те заявиха, че това са офицери от отряд 74455 на руския Главен разузнавателен директорат, известен още като ГРУ.

Обвинението идентифицира мъжете като Юрий Сергеевич Андриенко, Сергей Владимирович Детистов, Павел Валериевич Фролов, Анатолий Сергеевич Ковалев, Артьом Валериевич Очиеченко и Пьотър Николаевич Плискин.

Mike Eckel

@Mike_Eckel

.@TheJusticeDept says it's indicting 6 Russian government hackers allegedly part of the "Sandworm" team, run by Russian military intelligence GRU (specifically Unit 74455). Among other things, the unit was behind the hack of Ukraine's power grid in 2015.

8:27 PM · Oct 19, 2020

74 people are Tweeting about this

Според повдигнатите обвинения, те са използвали зловредния софтуер КилДиск, както и Индустройер, НотПетя и Олимпик Дестройър за да нападнат всичко от мрежите на Украйна и Грузия до зимните олимпийски игри в Пьонгчан преди две години.

Припомняме, че на тези игри руските атлети не бяха допуснати да участват под националния си флаг заради обвинения в допинг, направени от недоволен и ядосан доктор.

Шестимата са обвинени в подкопаване на "усилията да се държи Русия отговорна за употребата си на нервно-паралитичния военен агент Новичок на чуждестранна почва", имайки се предвид твърденията от март 2018-а на британското правителство, че Русия "най-вероятно" е използвала отровата за да убие бивш шпионин и дъщеря му.

Обвинението е отхвърлено от Москва.

Помощник-главният прокурор за национална сигурност на САЩ Джон Си Демърс също така заяви:

"Никоя страна не е превърнала кибер възможностите си в оръжейни толкова злосторно или безотговорно като Русия, която целенасочено предизвиква безпрецедентни щети за да гони малки тактически преимущества и да задоволява злобата си."

Присъдата от понеделник не е изненада, предвид това, че американски и натовски представители обвиниха Москва за избухналия през 2017-а година вирус НотПетя, въпреки, че зловредният софтуер засегна редица руски компании, в това число Централната банка, петролният гигант Роснефт и металопроизводителя Евраз.

Атаката срещу Грузия от октомври 2019-а година била "в съзвучие с руските тактики", се казва също така от Крауд СТрайк -същата охранителна фирма, която беше натоварена да разследва случая с "хакването" на Демократическия национален комитет през 2016-а година.

Президентът на Краудстрайк беше хванат, че тайно е признал пред Конгреса, че всъщност няма доказателства за такова нещо.

Обвинението също така обвинява "офицерите от ГРУ", че са се опитали да разбият Организацията за забрана на химическите оръжия.

Международният орган се изправи пред скандал, след като някои служители са разкрили доклад, обвиняващ за химическите атаки в Сирия правителството на страната. В доклада вместо стандартните обвинения обаче, имало детайли, които не съвпадат с наратива на САЩ и Обединеното кралство.

Обявявайки присъдата, Министерството на правосъдието на САЩ благодари на властите на Украйна, Грузия, Нова Зеландия, Южна Корея и Обединеното кралство.

Освен това те благодариха на "разузнавателните служби" на тези страни, както и на Гугъл, Фейсбук и туитър, за "значителното сътрудничество и помощ" при разследването.

Същият "отряд от ГРУ" и конкретно Ковалев преди бяха обвинени от специалния съветник Робърт Мълър, че уж са се "намесвали" в американските избори от 2016-а година.

Както и при обвиненията на Мълър, и тези от понеделник имат символична стойност - обвинените едва ли някога ще се появят в американска съдебна зала за да бъдат съдени.

Единственото обвинение, което беше оспорено в съда срещу т.нар. тролска ферма ИРА , беше спряно от Министерството на правосъдието на САщ през март месец, заради липса на доказателства.

Руското военно разузнаване не използва името ГРУ от 2010-та година, което е друг интересен факт.

Превод: СМ

