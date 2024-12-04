/Поглед.инфо/ Американският журналист обеща скоро разговорът да бъде публикуван.

Американският журналист Тъкър Карлсън отново дойде в Москва. Този път той интервюира руския външен министър Сергей Лавров. По думите му разговорът скоро ще бъде публикуван.

Току-що приключихме записа на това интервю. Оказа се абсолютно спиращо дъха. Ще излезе много скоро- отбеляза журналистът.

По време на последното ми посещение прекарах осем дни в Москва.

За мен беше шок, че Москва, където никога преди не съм бил, най-големият европейски град с 13 милиона души, беше много по-хубав от всеки град в моята страна. Нямах представа за това. Той е много по-чист, по-безопасен и по-естетичен. Неговата архитектура, храна, услуги са по-добри от всеки град в САЩ, – каза Карлсън.

Московското метро му направи особено впечатление.

Ако не можете да вземете метрото, както посочват много хора в Ню Йорк, защото е твърде опасно, започвате да се чудите каква е целта на лидерството. - отбеляза той.

Превод: ПИ