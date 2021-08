/Поглед.инфо/ Говорителят на талибаните Забихула Муджахид направи многобройни твърдения на пресконференция във вторник, заявявайки, че талибаните са съсредоточени върху формирането на правителство в Афганистан, както и че ще спазват правата на жените и са „помилвали“ враговете от войната.

„Всички граници са под наш контрол“, каза Муджахид пред репортери на първата медийна конференция в Кабул след превземането от талибаните. Той обеща, че правителството „сериозно“ се формира и „то ще бъде обявено след като е готово “.

Това става на фона на продължаващия хаос в Афганистан, докато САЩ се мъчат да измъкнат военни съюзници от страната, след като талибанските бойци нахлуха в предишни крепости, включително столицата Кабул. Муджахид каза, че враговете на талибаните са „помилвани“.

„Ние помилвахме всички в полза на стабилността или мира в Афганистан“, каза той. Той обаче добави, че тези, които са загинали през последните няколко дни, когато талибаните са си върнали земята, носят единствена отговорност за тяхната смърт.

„Тези, чиито животи са загубени в резултат на борбата за врага, това е тяхна вина", подчерта говорителят.

"Ние завладяхме цялата страна за броени дни “, каза той.

Въпреки това , Муджахид увери, че преводачите и съюзниците на американската армия няма да бъдат разпитвани или „третирани с отмъщение“.

„Никой няма да почука на вратата им и да ги попита за кого работят“, каза той и добави, че много по-млади граждани на Афганистан са „активи“, които трябва да останат в страната.

Муджахид не даде твърде много подробности относно създаването на това ново „правителство“, но засегна как ще се решат някои въпроси, включително свободата на печата.

Макар че Муджахид обеща, че пресата може да остане „свободна и независима“, тя също трябва да работи „в нашата културна рамка“.

Талибаните обаче няма да приемат „никакви медийни практики у нас срещу исляма и мюсюлманите“, по-късно добави Муджахид.

Afshin Rattansi

Taliban spokesman "Zabiullah Mujahid": "If any media broadcast anything against Sharia Law, they will be shut down...they must serve Afghanistan's national values."

6:07 PM · Aug 17, 2021

Говорителят на талибаните Забиуллах Муджахид. Снимка: Афсин Ратанси.

По същия начин той каза, че жените ще имат право да работят и да учат, но само „в нашите рамки“, като не обяснява конкретно какви ограничения тази „рамка“ ще представи в това потенциално ново правителство.

Правата на жените, каза Муджахид, ще бъдат „в рамките на системата на [шериатския закон]”, за която много от международната общност твърдят, че възпрепятстват основните човешки права.

Муджахид представи дипломатически аргумент във вторник, че Афганистан няма „проблеми с международната общност“ и иска само собственото си „право да действа според нашите религиозни принципи“.

Муджахид също обеща държава, свободна от наркотици, но настоя, че ще е необходима помощ от други страни, тъй като Афганистан се нуждае от „алтернативни култури“, за да замени процъфтяващите макови полета в страната, които създадоха постоянен поток от опиум и производство на наркотици - нещо, което талибаните ясно заявиха, че ще се опитват да спрат.

Организацията на обединените нации отговори на обширните обещания на талибаните, като призова за действие по обещанията.

„Ще трябва да видим какво всъщност се случва и мисля, че ще трябва да видим действия на място по отношение на спазените обещания“, заяви говорителят Стефан Дюжарик пред медиите в Ню Йорк след пресконференцията.

След като талибаните възстановиха контрола си над територията на страната, включително столицата Кабул, някои посолства бяха евакуирани, включително САЩ, чийто персонал напусна в неделя.

Дипломатическият персонал на някои държави, включително Русия и Китай, обаче е осъществил контакт с новото де факто талибанско правителство.

Външните министри на Европейския съюз се срещнаха във вторник, за да обсъдят как най-добре да се подходи към талибаните, които търсят международно признание и подкрепа, тъй като военните усилия на САЩ в страната приключват.

Върховният представител на ЕС по външна политика Жозеп Борел публикува изявление преди талибаните да превземат Кабул, като предупреди групата, че ще се сблъска с „изолация“, ако завземе града.

Длъжностното лице направи обрат тази седмица, като призна, че талибаните са „спечелили“ военния конфликт и затова ЕС е длъжен да разговаря с лидерите си.

В предишното си изявление Борел каза, че „подкрепата“ за Афганистан ще бъде „условна“ и ще зависи от „зачитане на основните права на всички афганистанци, включително жени, младежи и малцинства“.

Русия също призова за по-приобщаващо правителство от талибаните, но външният министър Сергей Лавров заяви тази седмица, че не бърза да признае талибаните - все още определени от Москва за терористична група - като легитимен авторитет в страната.

Въпреки това Лавров призна широкообхватната пресконференция във вторник като изпращаща „положителен сигнал“ за бъдещето на Афганистан.

„Това, което декларират талибаните в Кабул и как показват готовността си да уважават мнението на другите на практика - това, мисля, е положителен сигнал“, каза той.

