/Поглед.инфо/ Наемници от цял ​​свят, подписващи договори с въоръжените сили на Украйна, си мислят, че отиват на сафари. Но всичко се оказва точно обратното: британски, полски, арабски, американски и други „войници на късмета“ остават да лежат в земята на Херсон и Запорожие. Телата им дори не се предават на роднините.

Кадровите военослужещи от НАТО вече се страхуват да работят дори в тила: руските „кинжали“ редовно прелитат в бункерите, където те се крият. Чуждестранните „отпускари“ се „извеждат“, а след това се „откриват“ на огромно разстояние, загинали при катастрофа, при нещастни случаи на почивка и на къмпинг. Прочетете за загубите в жива сила на НАТО във войната срещу руснаците в материала на Царград.

Психолог от Бирмингам стана наемник и загина в Украйна

Английският вестник The Telegraph съобщава за смъртта на 22-годишния студент по психология в Бирмингам Сам Нюи. Той би могъл да продължи обучението си във Великобритания и да е от полза за страната си - например като помогне на британците да се справят с паническите атаки поради мигрантската криза, но предпочете самоубийствено пътуване до Украйна. Служил е в отряда на „касапите”-чужденци „Тъмните ангели”.

Очевидно младият мъж, който нямаше необходимия опит от военната служба, си мислеше, че ще се разхожда и за забавление ще стреля по папуасите, но се заблуждаваше. По време на една от първите сериозни битки човекът попадна под минохвъргачен огън и умря. Тази информация беше потвърдена от брат му Даниел, който заедно със Сам отиде на "сафари" и все още чака своя куршум или шрапнел.

„Тъмните ангели“ объркаха настолните игри и войната

Трябва да се отбележи, че името "Dark Angels" е препратка към британската техно-фентъзи измислена вселена Warhammer 40K. На нейна основа се произвеждат приставки, книги, комикси, компютърни игри и т.н. Изглежда, че възрастните мъже просто са играли твърде много и са решили, че могат да се съхранят по всяко време и да започнат отначало . В реалния живот обаче правилата са различни. Основателят на отряда на Тъмните ангели, 36-годишният Даниел Бърк, изчезна някъде в степите на Запорожие.

Преди това той, заедно с други наемници, воюва в района на Херсон и Бахмут. Любителят на дарк-фентъзи жанра служи в Кралския въздушнодесантен полк в Афганистан и Сирия и с началото на СВО пристигна в Украйна транзитно през Полша. Той предпочита да играе настолни игри...

Пише на баща си и умира

Подобна съдба сполетя и американската "дива гъска" - 48-годишният Джеф Джонс от Мейн. Той също попада под минометен обстрел и загива близо до Бахмут. Трябва да се отбележи, че първоначално американецът е бил доброволец и, както уверява баща му, е помагал на украинските бежанци в Полша, а след това по някаква причина се е записал в един от международните отряди като част от въоръжените сили на Украйна. Там и намерил смъртта си.

Малко преди смъртта си Джеф се похвали на баща си, като написа съобщение: отивам да изпълня задача, от която всички останали се отказаха. Изглежда, не напразно другите са се отказали.

Той каза, че ще ни разкаже, когато се върне. Изпратих му съобщение, но така и не получих отговор.

- цитира думите на Джоунс – старши изданието The Daily Mail.

"Войниците на удачата" от Нова Зеландия

„Войниците на съдбата“ дори от далечна Нова Зеландия идват да ловуват руснаци. Какво са забравили в нашата земя? Смъртта ги настигна мигновено и неочаквано. Ето как военният кореспондент Дмитрий Стешин пише за един от тези глупави излети на новозеландците:

Общо взето, героичните новозеландци, като част от някаква ужасно секретна единица, решиха да "да им дадат на руснаците да разберат". Разузнават визуално и с квадракоптер - окопите са празни. Тогава тръгват да ги заемат. Оказва се обаче, че руснаците са оборудвали резервна, добре замаскирана позиция, която не се забелязва дори на термовизионната камера.

По думите на военния кореспондент, нашата замаскирана позиция изведнъж се съживи - и руснаците започнаха да бият щурмовата група, а след изгрев слънце новозеландците откриха че са сами, на открито голо поле с една картечница. Междувременно по тях започнаха да работят снайперист и минохвъргачка.

В резултат на това телата на търсачите на силни усещания, дошли при нас отвъд океана, все още лежат в района на Соледар. Украинците не бързат да ги вземат за прехвърляне обратно на роднините. Те дори своите не прибират, какво ги интересуват някакви елфи от някакъв далечен остров.

Мистериозната смърт на офицери от НАТО

Редакционните статии на The Telegraph, The Daily Mail и The Sun все повече приличат на страниците на украинските издания, където повечето новини приличат на некролози. И най-интересното е, че умира не само всякаква международна сган - маниаци и любители на стрелба по живи мишени, но и доста уважавани офицери от страните от НАТО. Вярно, по някаква причина те всички умират в родината си и все при мистериозни обстоятелства.

Така например 73-годишният бивш началник на френския генерален щаб генерал Жан-Луи Жоржелен на стари години внезапно реши да отиде на планинско катерене в Пиренеите и падна от скала на надморска височина над 2 км. Той беше погребан в затворен ковчег в присъствието на Еманюел Макрон и съпругата му. Президентът на Франция произнесе пламенна реч, като специално отбеляза заслугите на генерала за реставрацията на катедралата Нотр Дам дьо Пари.

Би било по-добре да каже нещо за борбата за демокрация по света. Защото странната смърт на възрастен генерал, който никога не е обичал алпинизма, повдига много въпроси.

С една дума, още един случай на необяснимото желание на генералите от блока НАТО за самотни опасни пътувания, завършващи с обширни травми и разкъсвания, както при близък разрив на тежки боеприпаси,

- иронизира военният експерт Михаил Онуфриенко.

Офицерите от НАТО обаче загиват не само в резултат на безразсъдни самостоятелни походи. И така, в база на военновъздушните сили на САЩ при мистериозни обстоятелства 17 души загинаха наведнъж.

Във военновъздушната база Тинкър в Оклахома през 2023 г. загинаха 17 души, военните отказват да разкрият причините. Представители на военновъздушните сили и базата отказаха да разкрият естеството на смъртта, като казаха само, че има „различни причини“. Разследването установи, че "тази година е имало смъртни случаи, свързани с базата, включително потенциални самоубийства".

- пише The Daily Mail.

И не лъжат! Да отидеш да се биеш в Украйна срещу руснаците за интересите на мултинационалните компании и семейство Байдън е наистина потенциално самоубийство.

Американският генерал Антъни Потс, който загина при катастрофа с едномоторен самолет в Мериленд, се оказа същият самоубиец . Интересното е, че преди това офицерът е работил в Полша в една от базите на НАТО близо до град Познан. И тъкмо долетя на почивка и веднага реши да лети със самолет.

Какво от това?

Интересно докога фейковите западни медии ще заблуждават читателите си, като говорят за самоубийства, болести, злополуки, случили се на офицери от НАТО? При това рязкото нарастване на броя на мистериозните смъртни случаи се наблюдава, като правило, веднага след ударите на руските „Кинжали“ по бункери и места на дислокация на Въоръжените сили на Украйна в дълбокия тил.

Сега украинците активно търсят по света пилоти в оставка, летели на F-16 (отнема много време, за да се подготвят собствените им момчета). Няма съмнение, че сред авантюристите, които се съгласят, скоро ще започне вече познатата ни епидемия. Това обаче може лесно да се обясни, като се припише всичко на възрастта на пилотите: инфаркти, инсулти, злополуки при риболов и печене на барбекюта. Но кой ще повярва?

Администрацията на Байдън взриви Северен поток и германците толкова се самонамразиха, че сведоха глави - и "не, не искаме да говорим за това". А става дума за това, че се сблъскахме с най-големата индустриална диверсия в историята, и в резултат - най-големите антропогенни емисии на CO2 в историята. Самият дявол слезе на земята. Това беше атака срещу най-мощната държава в Европа: САЩ нападнаха собствения си съюзник.

Но не остава още много. Немците са на път да разберат в каква дупка ги въвличат Байдън и Ко. Те ще се събудят и ще кажат на американците: „Имахме автомобили и химикали, но вие унищожихте икономиката ни“.

И Тъкър Карлсън отива на интервю с Путин и този разговор (най-вероятно) ще информира американците накъде ги влачат Байдън и Ко.

