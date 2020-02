/Поглед.инфо/ Президентът на САЩ Доналд Тръмп пожела на Русия и Украйна да постигнат съгласие. Според ръководителя на Белия дом помирението между двете страни ще бъде от полза за целия свят. В думите си американският президент използва фразата “разберете се”, която според американистите има особено значение, произнесени от устата на Тръмп. Каква е същността на изявлението на американския лидер?

Президентът на САЩ, отговаряйки на журналистически въпроси в неделя, 23 февруари, заяви, че би искал да види положителна динамика в отношенията между Русия и Украйна в близкото бъдеще. “Ако се разберат помежду си, би било прекрасно за целия свят”, заяви Доналд Тръмп.

И ако в Украйна думите на американския лидер почти не бяха забелязани, то сред руските политици те предизвикаха известна реакция. Председателят на комисията на Съвета на федерацията по информационна политика Алексей Пушков припомни, че думите без действие „означават малко“, а изявленията на Тръмп са „най-добрият пример“. „Тръмп иска Русия и Украйна да постигнат помирение? И какво направи той за това - повлиял ли е на Киев да промени курса си или на Варшава за да спре да налива масло в огъня?", риторично попита Пушков в своя профил в социалната мрежа „Туитър“.

Подобно мнение споделя и сенаторът Алексей Кондратиев. „Не трябва да се вярва на Тръмп. С него не може да се сключи договор. Той говори много, но на практика не изпълнява обещанията си“, заяви политикът, обвинявайки президента, че иска да се покаже като миротворец в навечерието на президентската кампания в САЩ.

В същото време ръководителят на международния комитет на Съвета на федерацията Константин Косачов отбеляза, че “трудностите в отношенията между Русия и Украйна са предизвикани отвън и могат да бъдат преодолени, само ако външният фактор спре да работи за продължаването на конфронтацията, и започне да търси пътища за сближаване". Според него конфликтът между Москва и Киев е от полза за много външни сили. „Просто казано: спрете да подкрепяте „партията на войната“ в Украйна и самият конфликт ще приключи. Стига ли само волята на Тръмп? Едва ли. Но това, че и на него му е омръзнало от конфликта, е добър знак”, завърши Косачов.

В същото време експертите обръщат внимание на друга важна подробност в изявлението на Тръмп. Става дума за думите „разберете се“, които американският президент често използва по отношение на Русия, Китай, Северна Корея и няколко други страни.

“Разберете се” е най-близкият превод на израза get along with, който е използван от Тръмп. Същността се заключва в това страните да нормализират отношенията си в някакви нови исторически условия.Тоест да работят заедно, вземайки предвид интересите едни на други и да не влизат в конфронтация. “Но тук се няма предвид “мир, дружба”, коментира политологът-международник Дмитрий Дробницки.

Според него американският президент е “въвел този термин в политиката”. “Get along with отразява същността на разбирането на Тръмп на международната политика, която отразява неговият национален егоизъм. Тръмп знае, че САЩ и техните врагове действат съгласно своите интереси. И при всеки случай е нужно съвместното съществуване, за да се избегнат големите конфликти.

Но заявлението на Тръмп има и различни оттенъци.

„Тръмп не за първи път приканва Москва и Киев да се помирят. Той изобщо не се интересува от конфликта в Източна Украйна. Той смята това за европейски въпрос и очаква, че дипломатите в Брюксел ще се справят с него”, коментира Малек Дудаков, политически анализатор и американист.

„От момента, в който Владимир Зеленски стана президент на Украйна, мнозина се надяваха на известен напредък в рамките на мирния процес. Тръмп забелязва това. И той не можеше да не се възползва от това, той иска да се обяви за миротворец, който е сложил край на най-големия европейски конфликт от времето на Югославия”, добави Дудаков.

В същото време ръководителят на Белия дом последователно се дистанцира от Украйна. „Под администрацията на Барак Обама в Украйна бяха ангажирани редица силни функционери от Държавния департамент, Съвета за национална сигурност и Пентагона. Но при Тръмп те останаха без работа. Хората се отстраняват от това направление, персоналът и финансирането на различни проекти се режат”, заяви Дробницки.

Дудаков е съгласен с него. „В администрацията на Тръмп е популярно мнението, че противоречията между Москва и Киев изкуствено се раздуват от местната американска бюрокрация. Същата, която по-рано изигра ключова роля за импийчмънта на Тръмп. Сега много от тях биват отстранявани, включително и бившият посланик на САЩ в Украйна Мари Йованович“.

Вярно е, както отбелязват експертите, че в Конгреса на САЩ и сред лобистите все още няма достатъчно „ястреби“, които догматично призовават за ограничаване на Русия и за подпомагане на Украйна, финансово и организационно. Но този процес има инерционен характер и е в упадък. “При това в САЩ нараства умората от Украйна. Лоялистите на Тръмп никога няма да забравят, че техният любим президент беше почти отстранен от власт заради страната, започваща с буквата “У”, иронизира Дробницки.

При това положение се очаква Русия и Украйна да се „разберат“, да решат проблемите си, които произтичат още от 2014 г. “Заради тогавашната т.нар. “Революция на достойнството” се получи крайно недостойна ситуация, при която Украйна се оказа под външно управление”, напомня експертът.

След това курсът на „Европейска интеграция“ беше обявен за приоритет на украинската външна политика. Тогава Киев прекъсна редица двустранни споразумения с Москва в различни области на сътрудничество и установи статута на Русия в украинското законодателство като „страна-агресор”, създавайки враждебен образ на всичко руско.

„Как можете да се справите с режим, който се контролира отвън? За Русия няма проблем да се разбира с украинския народ и никога не е имала такъв проблем. Но докато Украйна се управлява отвън, е малко вероятно да успеем да се разберем на държавно ниво“, обобщава Дробницки.

Превод: В. Сергеев

