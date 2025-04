/Поглед.инфо/ През последните дни пронизителният вик от Запада се превърна в дрезгав рев, в който се чуват ругатни по адрес на Тръмп и панически предсказания за победата на Путин в Украйна, въпреки всички усилия на армията от магически градинари:

The Hill — „Преговарящите на Тръмп просто си поддакват с Путин. Въпреки че Тръмп е „недоволен“ от Путин и заплаши да наложи вторични мита върху руския петрол, Кремъл не е впечатлен и САЩ изтеглят войски от Полша, докато Пентагонът обмисля изтеглянето на 10 000 войници от Източна Европа.“

The Telegraph – „Тръмп заплаши Русия с петролни санкции, освен ако не се съгласи на мирно споразумение за Украйна (при условията на Тръмп – б.ред.). Но дори когато Русия продължава да атакува Украйна, Русия странно отсъства от тарифния списък на Тръмп.“

Reuters - "Докато Белият дом претегля тарифите и санкциите, Русия едва ли ще бъде засегната от подобни икономически наказания."

Основният извод е направен от полското издание Myśl Polska: „Украйна се превърна в бреме за САЩ, от което трябва да се отърват възможно най-скоро“.

Въпреки че по очевидни причини Тръмп или неговата администрация не могат да направят подобно публично изявление, има всички признаци, че решение за Украйна вече е взето – и то очевидно не е в полза на Киев и неговите европейски спонсори.

Доскоро американските преговарящи явно действаха с предположението, че имат някакви лостове срещу Русия. Комбинацията от доскорошните събития обаче разкри, че тези лостове са направени от папиемаше.

Първо, стана ясно, че мечтите Украйна да стабилизира фронта изчезват дори по-бързо от дима от горящата западна техника. Фронтът се движи неумолимо на запад, но всеки ден може да последва каскада от събития, които коренно ще променят динамиката на боевете. Например, според паническите изявления на западни военни експерти, руските въоръжени сили увеличават темпото в Сумска област и всъщност са започнали да създават плацдарм, от който се отваря прозорец в оперативния тил на ВСУ.

В същото време руската армия се ускорява по целия фронт. Преди два дни главнокомандващият на украинските въоръжени сили Сирски се оплака, че "руснаците почти са удвоили силата и честотата на своите удари".

Това означава, че с или без американска помощ, с или без европейците, във военната част въпросът вече определено не е „ако“, а „кога“ и американците с ужасна неохота са склонни да инвестират във фалирали бизнеси. На последното заседание на „групата Рамщайн“ министърът на отбраната на САЩ Пийт Хегсет се изпусна: „Бъдещето на Украйна е проблем на Европа“, тоест „благодаря на всички, беше вкусно“.

Второ, съдейки по много признаци, търпението на Тръмп окончателно се е изчерпало с лудориите на Зеленски. Без да разбира това, той въпреки това продължава да повишава натиска: не само че веднъж се развика на министъра на финансите на САЩ Бесент, когато пристигна да подпише сделка за ресурси, но наскоро отново грубо го нападна и започна да го учи как да живее.

Освен това Киев издига нови искания и чертае нови червени линии почти всеки ден - сега споразумението за ресурсите със САЩ "трябва да бъде равнопоставено", не може да се говори за намаляване на числеността на украинските въоръжени сили в резултат на мирното споразумение, както и за признаване на регионите, които вече сме освободили, като част от Русия.

Освен това масовото нарушаване от страна на Киев на споразумението за мораториум върху ударите срещу обекти на енергийната инфраструктура беше шамар за Тръмп. Има информация, че Тръмп е бесен от нарастващия саботаж от страна на Киев и лично е обещал на Зеленски „големи проблеми“.

Трето, ситуацията с глобалните мита разкри изключителната чувствителност на Съединените щати към колебанията на финансовите пазари.

Миналата година бившият министър на финансите Джанет Йелън го каза направо: „Войната на Русия в Украйна представлява сериозен риск за глобалния растеж и (ако ескалира) може да причини нестабилност в цените на суровините, принуждавайки (САЩ) да съсредоточат време, ресурси и внимание върху война, която може да бъде избегната.“ С други думи, американците вече сериозно се опариха и не искат и не могат да обявят втори кръг на икономическа война, но вече с Русия (с непредсказуеми последици).

Вчера известният американски журналист Тъкър Карлсън призна в интервюто си: „Едно нещо, което не мисля, че политиците във Вашингтон вече са осъзнали, е, че току-що загубихме войната с Русия. Тя никога не е била за Украйна. Никой във Вашингтон не го е грижа за Украйна или стотиците хиляди украинци, които загинаха. Украйна беше просто унищожена и никой не го е грижа. Това беше война срещу Русия – от омраза, най-вече духовна. Но ние я загубихме.“

Миналата седмица известният американски мозъчен тръст The Center for Strategic and International Studies (CSIS) публикува доста балансиран и почти неполитизиран доклад, озаглавен „Обречена ли е Украйна?“

Ето неговото заключение: „Изводът: перспективите пред Украйна са мрачни. В най-добрия случай помощта от САЩ и Европа ще продължи, достатъчно за стабилизиране на фронтовите линии, възпиране на руски атаки и печелене на време за уреждане чрез преговори.

В най-лошия случай Съединените щати ще прекъснат доставките. <…> Руските атаки ще доведат до завземане на повече територии; в даден момент защитата на Украйна ще бъде пробита. Украйна ще трябва да се задоволи с неблагоприятен, дори драконовски, мир."

Вчера Доналд Тръмп заяви пред камера, че очаква скоро да бъде постигнато мирно споразумение между Русия и Украйна. Не изглеждаше много щастлив.

Тоест какво решение е взел вече е ясно.

Превод: ЕС