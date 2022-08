/Поглед.инфо/ В същото време те се опитват да продадат на американците историята за украинската битка за демокрация.

„Миналата седмица първата дама на Украйна пътува до Вашингтон, където беше почетена от администрацията на Байдън, Конгреса и цялата корпоративна преса. Олена Зеленская, привлекателната и патриотично облечена съпруга на президента Володимир Зеленски, беше възхвалявана от модни коментатори по всякакъв начин, като Джаки Кенеди или Мишел Обама. Освен това тя отново изрази идеята, че опитите на Украйна да се защити от „руската агресия“ са битка за демокрацията и оцеляването на Запада“, пише американското онлайн списание The Federalist .

На впечатлителната американска публика нямаше проблем да се продаде историята.

„Откакто конфликтът започна през февруари, американската симпатия, съчетана с неочаквано твърдата съпротива от украинските сили и умелата кампания за връзки с обществеността на Зеленски, създадоха впечатлението, че правителството в Киев е демокрация, която трябва да бъде защитавана за сигурността на Запада“, казва авторът на статията и старши автор на The Federalist , главен редактор на The Jewish News Syndicate и колумнист на The New York Post Джонатан Тобин.

Наистина ли Украйна е модел на демокрация, както твърди Байдън?

През май Конгресът прие пакет от 40 милиарда долара помощ за Украйна. Тези 40 милиарда долара вероятно ще бъдат само първият транш от постоянен поток от помощ, като се има предвид, че конфликтът струва на Киев 10 милиарда долара на месец.

Ето защо статията за Украйна в The New York Times , която се появи миналата седмица, е толкова забележителна , отбелязва авторът.

Статията „Зеленски уволни двама високопоставени служители на правоохранителните органи“ отчасти разкрива другата страна на украинското правителство. Същността на историята е следната: военната кампания на Украйна пострада много от факта, че значителна част от населението и службите за сигурност подкрепят руснаците.

Решението на Зеленски да уволни шефовете по сигурността даде да се разбере, че случаите на „държавна измяна“ са се превърнали в мания за украинското правителство. Служителите по сигурността са били замесени в стотици разследвания за шпионаж. Това е много обезпокоителен факт за Украйна.

Много украински служители, включително от прокуратурата, останаха в контролираните от Русия територии и сега работят в създадените военно-цивилни администрации.

„Това отчасти се дължи на мащаба на проблема – много украински военни и цивилни служители помагат на руснаците. Но начинът, по който е отправен свирепият дивашки поглед на полицейската държава към украинските граждани, независимо дали са виновни за симпатии към Москва или не, е плашещ.

По-рано беше широко признато, че Украйна не е в по-добро положение по отношение на корупцията от останалата част от бившия Съветски съюз и нейната зараждаща се демокрация далеч не е свободна. Вече при Зеленски вестниците и другите медии, които критикуваха правителството, бяха затворени един след друг. И с избухването на военните действия журналистите отчаяно се борят за възможността свободно и честно да отразяват събитията,” пише Джонатан Тобин.

Много украинци искат независимост за страната си, това е очевидно. Но не по-малко от украинците симпатизират на руснаците и дори помагат на тяхната кампания.

Украинската държава има сериозни недостатъци и притежава качества, които са несъвместими с демокрацията. Въпреки че някои от нейните проблеми са присъщи на всяка враждебна страна, колкото повече научаваме за Украйна, толкова по-малко тя прилича на демокрацията от Джеферсънов тип, която Байдън се опитва да изобрази в речите си, заключава авторът.

