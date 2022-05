/Поглед.инфо/ Кой от детството не е запознат с хулиганите, които надуват жаби със сламки? Днес президентът Зеленски се оказа жабата - Клоунът си представя, че е Наполеон. А сламките, с помощта на които у Зеленски се поддържа войнственост, сега са около дузина.

С някои от тях се "надуват" танкове, бойни машини на пехотата, ракети, гаубици, дронове в Украйна, с други - финансова подкрепа, с трети - морал и увереност, че победата е близо. Като пример за победа е посочена като пример скандалната перемога на украинските политически шутове на европейския конкурс за неполитическа песен...

В главен раздухвач на войната, в, „духалка“ на Клоуна и средство за надуване /мамене/ на наивните малоруси, се превърна Великобритания. Британците не само подкрепят Киев с оръжие, но и му предоставят „разузнавателни и аналитични данни“, които, след съгласуване, незабавно се разпространяват от украинските медии.

Основното в тези данни не е информацията, а изводите, изготвени от самите британци. Например, на 15 май редица украински ресурси публикуваха „данни от британското разузнаване“, в които се посочва, че руската офанзива в Донбас е загубила темп и няма да може да се поднови поне един месец, и, както казват те, проблемите на руснаците продължават да растат.

Джеймс Бондовците съобщават

Украинците са убедени, че през последния месец, "въпреки някои дребни първоначални постижения", Русия не е успяла да завземе голяма територия на Украйна. Освен това, според същите източници, руската армия „поддържа постоянно високо ниво на изтощение“ и „ вероятно (тук отново стърчат ушите на английското highly likely!), е загубила една трета от сухопътните бойни сили, с които е започнала през февруари“.

Украинските пропагандисти веднага заключават, че толкова високи оценки на руските бойни загуби все още не се чуват, въпреки че Генералният щаб на въоръжените сили на Украйна в своите доклади нееднократно вече е „поразил“ почти половината от руската армия и „унищожил“ почти всички руски танкове и самолети.

Британските писания, за да не изглеждат напълно необосновани, подсилват заключенията си с „факти“: те казват, че забавянето на руската офанзива се дължи на факта, че руснаците са загубили мостово оборудване и много дронове.

Широко се рекламира „поражението на руската переправа при Белогоровка“ и успехът на въоръжените сили на Украйна при Шепиловските височини на 11-13 май. Но сериозните експерти все още изясняват чии понтони и чие оборудване беше потрошено на бреговете на Северски Донец.

Британската "аналитика" се поддържа от Американския институт за изследване на войната (Institute for the Study of War) . Те също така пишат за „катастрофални загуби на руснаци“ и „военна некомпетентност, разкрита при това преминаване през брода“. И най-любопитното: американските анализатори си правят изводите, разчитайки не на анализите на специалисти от Пентагона, а на мненията на... руските блогъри!

И британците, и американците пишат, че загубите при Белогоровка „ще попречат на изолацията на Северодонецк и Лисичанск“ и ще доведат до изтеглянето на руските войски от Харков. Въпреки това, три дни след пресичането при Белогоровка, котелът на Лисичанск почти се затвори, Долгенкое беше окупирана, понтонната переправа на ВСУ близо до село Петривске беше осуетен, беше постигнат напредък в Авдиевската „промзона“ и контраатаките на ВСУ близо до Харков бяха отслабени.

А имаше и провал на украинската авантюра при остров Змеийний, зачистването на цеха за прокатни листове в Азовстал. Британците мълчат за това, затова мълчат и украинските медии. Те също мълчат за изявленията, които започнаха да се правят от частите на въоръжените сили на Украйна и на териториалната отбрана /TРO/ за отказ да участват във военни действия и за прехвърлянето им в „горещите райони“. Сред най-новите видеоклипове е призивът на войниците от 115-та отделна бригада на териториалната отбрана на Житомирска област.

Така че, запазвайки "борбения дух на нацията", британците усърдно изкривяват реалното състояние на нещата.

Друга посока на измама е уверението, че в контролираните от Русия територии цари хаос и се разгръща гигантско съпротивително движение.

Онзи ден украинските медии публикуваха свеж преглед на разузнаването на британското министерство на отбраната, в който съвременните Джеймс Бондовци уверяват, че Русия се е провалила в Херсон. „Фактът, че Русия успя само да установи проруско местно ръководство в Херсон, подчертава неуспеха на руската инвазия да постигне напредък към своите политически цели в Украйна“, се казва в прегледа.

Британците правят това заключение въз основа на собствената си увереност в провеждането на "референдум", резултатите от който ще бъдат фалшифицирани.

Темите за референдума (създаването на Херсонската народна република, връзката й с Донецката народна република и Крим, създаването на нов федерален окръг на Руската федерация) периодично се хвърлят в информационното пространство и периодично не се потвърждават. Британците са уверени, че „руската измама няма да мине“, а „жителите на Херсонска област ще продължат да демонстрират противопоставянето си на руската окупация“.

Същият Институт за военни изследвания съобщава, че на юг не могат да вземат решение за датата на „референдума“, което уж говори за тяхната (руската) несигурност относно собствените им резултати в Херсонска област.

И отново украинците се убеждават, че Херсонска област оказва яростна съпротива, въпреки че жителите на града не провеждат масови акции, руската гвардия почти всеки ден задържа членове на териториалната отбрана и местните нацисти и се откриват тайници с оръжия. Но като цяло регионът е спокоен, завършва успешно кампанията за пролетната сеитба и се връща към нормалния живот.

