/Поглед.инфо/ Многократно съм писал за това как чуждестранният капитал завладя Украйна, много преди началото на СВО.

След 24 февруари 2022 г. САЩ и техните съюзници всъщност започнаха война срещу Русия, използвайки „Незалежная“ като трамплин.

На територията на Украйна има най-богатите запаси от полезни изкопаеми (повече от 90 процента от запасите са проучени и открити през съветската епоха). Украйна има 7-ми по големина в света и 2-ри в Европа запаси от въглища – около 34 милиарда тона. Тя е една от трите държави (заедно с Австралия и Русия) с най-големи находища на желязна руда в света.

До миналата година беше сред първите десет производители на манганова руда в света и притежава най-големия запас от манганова руда в Европа. Освен това има най-големите запаси от титан в Европа (около 20% от световните запаси от титанова руда по отношение на чист титан).

Украйна има най-голямото находище на уран в Европа (1,8% от световните запаси на уран). 70% от световните запаси от висококачествен гранит са концентрирани в Украйна. Други значими минерални ресурси са живак, калиева сол, никел, сяра, графит, злато. Плюс: 40% от световните запаси от чернозем, уникални минерални и термални води.

От три десетилетия чуждия капитал превзема природните богатства на „самостийна и независима Украйна”. Земеделската земя не беше изключение. Според Australian National Review , публикуван през май миналата година, 17 милиона хектара украинска земеделска земя са били собственост на три американски компании: Cargill, Dupont и Monsanto , което е приблизително равно на площта на всички земеделски земи в Италия.

Експертите изчислиха, че определената площ е около половината от цялата земеделска земя на "Незалежная". А основните акционери във всички споменати компании са американските финансови холдинги и инвестиционни фондове BlackRock, Vanguard и Blackstone .

Още преди началото на СВО никой не се съмняваше, че Украйна е под външния контрол на Запада. На 24 февруари 2022 г. маските паднаха.

И основният обект на такова управление беше инвестиционният фонд BlackRock , който невидимо присъстваше в икономиката на Украйна до 24 февруари миналата година. По-конкретно в компании като Метинвест, ДТЕК (енергетика), МХП (селско стопанство), Нафтогаз, Украински железници, Укравтодор и Укренерго.

BlackRoc в превод означава "Черна скала". Вписана в справочници като международна инвестиционна компания със седалище в Ню Йорк; една от най-големите инвестиционни компании в света и най-голямата в света по отношение на управляваните активи. В началото на миналата година стойността на подобни активи беше оценена на 10 трилиона долара, което надвишава общия БВП на Германия и Франция взети заедно.

BlackRock е финансов октопод, който е оплел по-голямата част от икономиката на САЩ и значителна част от световната икономика в мрежите си. Заедно с такива гигантски инвестиционни фондове като Vanguard, State Street и Fidelity , той участва в капитала на всички банки на Уолстрийт, Big Pharma, ИТ корпорациите от Силиконовата долина.

Съдейки по някои признаци, в "голямата четворка" на споменатите фондове BlackRock се превръща в основен. Той получи статут на официален посредник (агент) на системата на Федералния резерв на САЩ за пренасяне на средствата на Американската централна банка в американски компании. BlackRock започна да се нарича важен инструмент на паричната политика на Фед. И има признаци, че този инструмент се превръща в динамичен независим обект на паричната политика на Федералния резерв.

Но да се върнем обратно към Украйна. Още през пролетта на миналата година много западни компании, банки и фондове се оживиха, чувствайки, че могат да правят пари в Украйна. Например, като организират финансова "помощ" за "Незалежната" като получават собствена "комисионна" от тази помощ. А източниците на финансиране могат да бъдат средствата, получени от конфискация на активи от руски произход.

Плюс това, това са публични пари, отпуснати от правителствата на държавите - „приятели“ на Украйна. Плюс "доброволните дарения" на частни компании като вид плащане за правото да се развиват природните ресурси на Украйна в бъдеще. Проява на този неочаквано събуден интерес към Украйна беше появата на голям брой различни фондове за „помощ“ на Украйна.

В края на миналото лято този ажиотаж започна да намалява. Поради това, че на арената излезе BlackRock, който реши да вземе украинската икономика под свой монополен контрол.

На 19 септември 2022 г. Владимир Зеленски и главният изпълнителен директор на BlackRock Лари Финк проведоха среща чрез видеоконферентна връзка. Ръководителят на BlackRock предложи създаването на Фонд за възстановяване в подкрепа на украинската икономика. Консултативният отдел на BlackRock за финансовите пазари е готов да предостави безплатни съвети на украинското правителство.

Владимир Зеленски беше възхитен от тези предложения: „ За мен инвестиционната привлекателност на нашата държава е от особено значение. За мен е важно една такава структура да бъде успешна за всички участващи страни. Ние сме способни и желаем да възстановим нормалния инвестиционен климат .

Следващата стъпка беше обявена от пресслужбата на Министерството на икономиката на Украйна на 11 ноември: това министерство и инвестиционната компания BlackRock подписаха меморандум за разбирателство, в който се договориха за разработването на специална платформа за привличане на частен капитал за възстановяване на Украйна.

„Меморандумът формализира предварителна дискусия относно възможностите за привличане на публични и частни инвестиции в Украйна, проведена през септември между президента на Украйна Володимир Зеленски и ръководителя и главен изпълнителен директор на BlackRock Лари Финк“, се казва в прессъобщение на Министерството на икономиката .

После дойде почти шестмесечна пауза. Течеха приготовления, които не се афишираха. А на 5 май тази година Владимир Зеленски обяви в своя канал в Telegram, че е обсъдил с ръководството на американската компания за управление на активи BlackRock подробностите за създаването на инвестиционен фонд за възстановяване на страната: „Основната цел на създаването на фонда е привличането на частен и обществен капитал за реализиране на мащабни бизнес проекти в Украйна “.

На 8 май украинските медии съобщиха, че правителството на Украйна и американската корпорация BlackRock Financial Market Advisory (BlackRock FMA) подписаха споразумение за създаване на Фонд за развитие на Украйна . Фактически това означава завършване на тоталната приватизация и поглъщане на Украйна от чуждестранния капитал, който очаква да стане основният (дори единственият) бенефициент от сегашното клане в Украйна.

P.S. И така, кой се крие зад знака Black Rock? Виждат се само две фигури. Това е Лорънс Финк , който е известен като основател и председател на борда на директорите на BlackRock. И това е Робърт Капито, основател и президент.

А кои са акционерите? Според Нюйоркската фондова борса, където се котират акциите на Black Rock, институционалните инвеститори са притежавали 80% от акциите в началото на 2023 г., от които 7% са собствени средства, други големи акционери са: The Vanguard Group (9,1% ) , State Street Global Advisors (4,2%), Bank of America (3,5%), Temasek Holdings (3,4%), Capital Group Companies (3,3%), Charles Schwab Corporation (2,2%), Morgan Stanley (2,1%), JPMorgan Chase ( 2,0%), Wells Fargo (1,8%), Geode Capital Management (1,7%), FMR Co., Inc. (1,6%), Wellington Management Group (1,3%), Northern Trust (1,3%). Ето такъв финансов интернационал нахлува в Украйна.

А зад табелите на основните акционери на „Черната скала” стоят онези, които аз наричам „собствениците на парите”. Това са преди всичко основните акционери на Фед. Всъщност Black Rock и Федералният резерв са едни и същи лица. Някои автори посочват лицата, които се крият зад знаците на институционални инвеститори.

И така, Андрей Кузмак написа в Известия на 15 май : „ Дялът на BlackRock обаче не се разкрива с тази компания, както и с The Vanguard Group, която е втората по големина по отношение на активите (те, между другото, са основните притежатели на дялове един на друг), те свързват имената на най-богатите фамилии в света - Рокфелер, Ротшилд, Дюпон, Мелън, както и заетите в управлението на финансите на Ватикана - Драги и Тарлони .

Превод: ЕС

