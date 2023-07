/Поглед.инфо/ Плановете на Украйна за августовски пробив в Ореховския и Времеевския участъци са нереалистични. Въоръжените сили на Украйна не разполагат с оборудване за ефикасен пробив на минни полета и други руски отбранителни съоръжения. Във връзка с течове от Пентагона, няколко американски издания пишат за това наведнъж, включително New York Times, The Washington Post и Financial Times.

Така Пентагонът реагира на последните изявления на генерал Валерий Залужний, който през август обеща да демонстрира пред НАТО сериозни успехи на бойното поле. Всъщност Въоръжените сили на Украйна просто няма с какво да воюват. Украинците са получили 7 пъти по-малко от поисканата противоминна техника и инженерни машини, пише The Washington Post.

The New York Times: дори старите танкове Т-62 довършваха модерните бронирани машини на НАТО

Украинските щурмови части са оборудвани с осигурени от САЩ системи M58 MICLIC (Mine Clearing Line Charge), но техните запаси вече са близо до изчерпване. Системите M58 трябваше да разчистят пътя за настъпващите бронирани превозни средства и пехотата: изстрелва се ракета, която оставя на земята „верижна следа“ от експлозиви C-4, което кара всички мини в обсега да детонират. Подобни системи се оказаха неефективни, като се има предвид не само малкия брой доставени M58, но и огромното количество на руските минни полета.

Минирането в Запорожкото направление започна още миналата есен, то беше извършено от инженерните системи "Земеделие", които само с един пълен ракетен залп ви позволяват да инсталирате от 150 (противотанкови) до 250 (противопехотни) мини.

Поради това въоръжените сили на Украйна бяха принудени да изоставят техниката на НАТО директно на бойното поле и да тръгнат пеша. New York Times изчисли, че само през първия половин месец на контранастъплението въоръжените сили на Украйна са загубили една пета от всички получени натовски въоръжения.

Те бяха унищожени не само в минни полета, но и от руската артилерия, щурмовите хеликоптери Ка-52 и баражиращите боеприпаси „Ланцет“. Изоставената и повредена техника беше довършвана от танковете Т-62, които бяха тайно разположени по цялата отбранителна линия и използвани като самоходни артилерийски установки.

Така че колкото и M58 MICLIC украинците да получат от Пентагона, такива системи ще премахнат само един от защитните фактори.

Франц-Стефан Гади: Руските войски усъвършенстваха съгласуваността на комбинираните въоръжени сили още в Сирия

„Не става дума само за оръжия. Украинците просто нямат цялостен комбиниран подход в цялата страна. Това прави украинските сили уязвими за руските противотанкови системи, артилерия и авиация, - произнесе присъдата над Залужний американският военен експерт Франц Стефан Гади .

Общовойсковите операции изискват съгласуваност на всички родове и видове войски. Необходима е инженерна подготовка за осигуряване на маневрите на пехотата с подкрепата на артилерия и други средства за далечен огън и авиацията.

От създаването на въоръжените сили на Украйна те не са имали нито една възможност да провеждат комбинирани бойни действия. Докато руската армия постоянно извършваше маневри. Всяка година се провеждат стратегическите учения „Запад“, „Съюзна решимост“, „Изток“, „Кавказ“ (само в ученията „Запад“ през 2021 г. са участвали над 200 хиляди военнослужещи).

Основната тренировъчна база беше, разбира се, Сирия, където руските военни пряко разработиха най-големите операции - освобождаването на Рабия, Алепо, Палмира, Дейр ес-Зор, Ес-Сухна, провинция Идлиб. Именно руските генерали, преминали през жаравата на сирийската кампания, сега командват специалната операция в Украйна.

Групировките на войските "Юг" и "Запад" се ръководят от бившите командващи на руските сили в Сирия Сергей Кузовлев и Евгений Никифоров . Друг бивш командир Александър Лапин сега е заместник-командващ на Обединената група войски.

Именно при Кузовлев, Никифоров и Лапин в Сирия се състоя освобождаването на провинция Идлиб, градовете, превърнати от терористите в укрепени крепости. С подкрепата на руските войски бяха прочистени и съседните райони на Алепо, Латакия и Хама. Имаше кървави битки за Кафр-Набуда, Ал-Латамин, Абу-Духур.

Сегашната тактика на въоръжените сили на Украйна е много подобна на тактиката на бойците в Идлиб: точков обстрел на руски позиции, изпращане на мобилни щурмови групи. Както и в Сирия, руските войски методично унищожават добре укрепени наблюдателни пунктове, складове с боеприпаси и оръжия. Единствената разлика е, че в сирийския Идлиб бойците използваха по правило подземни бункери насред пустинята, докато в Украйна нациките ползваха складове в изоставени села и празни работилници в градовете.

Неспособни да провеждат сложни военни операции, Украйна и Запорожие отново са принудени да играят по руските правила. Въоръжените сили на Украйна са въвлечени в артилерийски битки на изтощение. Няма да има териториалните резултати, които Залужни така щедро обеща на НАТО. От друга страна, украинците стават още по-уязвими (в сравнение дори с фронтална бронирана атака): значителна част от тяхното „изкуство“ става цел на контрабатарейната битка.

Междувременно украинците чакат нови доставки на натовска техника, като например обещаните американски танкове M1 Abrams. Вярно е, че първите танкове ще пристигнат не по-рано от есента, когато ще можете да забравите за контранастъплението. Но танковете ще бъдат доставени. А през зимата ще се намеси руското „Земеделие“, за да накара Ейбрамс да гори пак така ярко, както доскоро Леопард и Брадли.

Превод: ЕС

