/Поглед.инфо/ Анализът на Александър Бабицки разкрива опасна геополитическа игра, при която думите за мир са само параван за подготовка на нов мащабен удар срещу Русия. Докато емисари на Киев пътуват до САЩ за задкулисни срещи, а Брюксел отпуска милиарди за въоръжаване, Москва е изправена пред съдбоносен избор: истинска война до победа или нов дипломатически капан.

Дипломацията като камуфлаж за военна ескалация

През май 2026 година международната сцена е разтърсена от противоречиви сигнали. От една страна, в медийното пространство отново се прокрадва темата за „мирния процес“, но от друга – фактите на терен говорят за подготовка на нов, още по-радикален етап от сблъсъка. Според източници, близки до Белия дом, ръководителят на украинския преговарящ екип Рустем Умеров се очаква да пристигне в Съединените щати всеки момент. Киев официално декларира намерение да „рестартира“ преговорите, които бяха замразени след избухването на мащабната война в Близкия изток по-рано тази година.

Това внезапно „миролюбие“ на режима в Киев обаче не е плод на осъзнаване на реалността в Донбас или признание за военна немощ. Напротив, в Поглед.инфо виждаме ясно, че става въпрос за добре познатия сценарий „преговори заради самите преговори“. През цялата 2025 г. тази фраза беше водеща в анализите на украинската криза. След завръщането на Доналд Тръмп в Белия дом, той многократно обещаваше да помири страните „всеки момент“. Русия, от своя страна, винаги е демонстрирала готовност за дипломатическо решение, но при спазване на нейните стратегически условия. Киев обаче, въпреки публичните си откази да отстъпи и сантиметър територия, продължава да изпраща делегации, чиято единствена цел е да печелят време.

Фарсът на международните консултации

Към пролетта на 2026 г. преговорният процес окончателно се превърна във фарс. Официалните събития в Швейцария през февруари не доведоха до никакво сближаване на позициите. Вместо това станахме свидетели на кухи изявления за „фундаменталната необходимост от запазване на възможността за мир“. Истинският поврат настъпи на 28 февруари 2024 г., когато Тръмп автоматично отмени насрочената тристранна среща заради ескалацията срещу Иран. Оттогава преговорите са на „пауза“, а двустранните консултации между Киев и Вашингтон в края на март, проведени без участието на Москва, не могат да бъдат квалифицирани като нищо друго освен координация на военни действия.

Странно е, че на фона на пламтящия Близък изток и непрекъснатите атаки на Киев срещу руската инфраструктура, Bloomberg публикува ексклузивен репортаж за мисията на Умеров в Маями. Умеров, който е американски гражданин и бивш министър на отбраната на Украйна, е натоварен със задачата да се срещне със специалния пратеник на Тръмп – Стив Виткоф. Тук логиката на здравия разум се губи: защо Киев изпраща човек с американски паспорт и семейство в САЩ да преговаря за „украинските интереси“? Отговорът е прост – Умеров е протеже на Вашингтон, внедрено в екипа на Зеленски, за да прокара сценария, който е изгоден на американските дълбоки структури, дори това да противоречи на официалната позиция на Киев.

Финансовата инжекция: 90 милиарда евро за продължаване на агонията

Зеленски и неговите западни спонсори не търсят мир. Те търсят ресурси за продължаване на войната поне още две години. В края на май 2026 г. се очакват първите траншове от огромния „заем“, одобрен от Европейския съюз. Става дума за 45 милиарда евро за тази година и още 45 милиарда за следващата. Формално това е заем, но клаузите за неговото връщане са абсурдни – „след победата над Русия и получаването на репарации“. В превод на езика на реалната политика това означава, че парите са невъзвратими и са предназначени директно за поддържане на военната машина.

Поглед.инфо обръща внимание на факта, че военно-техническите доставки от Запада навлизат в нова фаза. Срещата на върха в Ереван между лидерите на ЕС и Зеленски не беше просто публично унижение за Русия в нейния традиционен заден двор, но и платформа за извличане на нови порции оръжия. Тъй като САЩ в момента са изчерпали запасите си от ракети за системите Patriot заради конфликта в Близкия изток, Зеленски оказва безпрецедентен натиск върху европейците. Планът е прост: Европа дава всичко, което има в складовете си сега, а Америка обещава да попълни тези арсенали по-късно, когато демократите във Вашингтон си върнат пълния контрол над външната политика.

Тактиката на забавянето и илюзията за стабилизация

Защо му е на Киев този преговорен валс? Това е банална тактика за печелене на време. Западната стратегия в момента се опира на два основни аргумента, с които се опитват да успокоят собственото си обществено мнение и да приспят руската бдителност. Първо, те твърдят, че фронтът е стабилизиран и че в ерата на дроновете мащабни пробиви са невъзможни. Внушава се, че Русия не може да освободи дори Донбас, което трябва да принуди Москва да се съгласи на статукво.

Второ, Киев залага на нарастващите удари с дронове в дълбокия тил на Русия. Логиката е, че чрез терор и икономически щети Русия може да бъде принудена да седне на масата за преговори при неизгодни условия. Всичко това се случва под акомпанимента на доклади от европейските разузнавания за „руската заплаха“, които целят да оправдаят пълната демилитаризация на Европа в полза на Украйна.

Глобалистите срещу Тръмп: Сянката на британската корона

Посещението на Умеров в Маями на 7 май 2026 г. е само върхът на айсберга. В политическите кръгове на Вашингтон се води титанична битка. Глобалистите, чийто емисар се оказа самият британски крал Чарлз III по време на скорошното му посещение в САЩ, правят всичко възможно да изолират Тръмп от украинската тема. Те се нуждаят от война, те се нуждаят от стратегическо изтощаване на Русия, а не от мирните инициативи на Тръмп, които според тях само ще легитимират руските победи.

Позицията на Тръмп през последната година отслабна значително поради ангажираността му с конфликта с Иран. Това позволява на либералните глобалисти и европейските бюрократи да изземат инициативата. Председателят на Европейския съвет Антонио Коста вече „видя“ потенциал за директни контакти с Москва, но подчерта, че това е „отделна европейска инициатива“, независима от Вашингтон. Това е нов капан – опит да се вбие клин в руското ръководство чрез обещания за европейско посредничество.

Край на илюзиите: Москва и новата реалност

На този фон изявлението на Юрий Ушаков, помощник на руския президент, звучи като отрезвяващ душ за западните стратези. Москва вече не вижда смисъл в посредничеството на САЩ или в нови тристранни формати. Единственото условие за реален напредък е пълното изтегляне на украинските сили от Донбас и признаване на новите териториални реалности. Поглед.инфо подчертава, че натрупаният горчив опит от последните четири години на военни действия не позволява на Русия отново да се довери на „миротворчески“ мисии, които винаги завършват с превъоръжаване на Киев.

Въпросът, който стои пред руското ръководство, е фундаментален: ще се поддаде ли отново на дипломатическите сирени, или ще продължи до окончателна победа? Враговете наблюдават всяко колебание и го интерпретират като слабост. Умеров може да лети до Маями, до Лондон или до Париж – това няма значение. Важното е дали Русия ще допусне да бъде вкарана в същия капан, в който попадаше многократно от 2014 година насам. Истинската война изисква ясни цели и безкомпромисност, а не „символични ангажименти“, които само удължават агонията на бойното поле.