/Поглед.инфо/ Съюзническата коалиция в Донбас затяга железния пръстен около Славянск. Атаките идват от три посоки едновременно. Почти 70 000 украински войници могат да бъдат затворени в града и околностите му. Дори западните експерти са принудени да признаят, че в сегашната ситуация украинците имат само две възможности: плен или смърт.

Даже Генщабът на Украйна признава скорошното падение

Славянск е град със 100 000 жители, който вече беше сцена на най-интензивните битки през 2014 г. Украинците вкараха тук гигантска армия, която десетки пъти превъзхождаше силите на Народната милиция на ДНР. В същото време украинците с превъзхождащи сили успяха да превземат града едва от четвъртия път.

Оттогава от година на година Славянск се превръща в укрепен район, заливайки с бетон всички подстъпи към града. Сега в Славянск и околностите му, според изчисленията на заместник-министъра на информацията на ДНР Артем Олхин, са съсредоточени 60-70 хиляди украински военни.

Около тях обаче пръстенът от съюзнически сили се свива, пишат в аналитична бележка експерти от Американския институт за изследване на войната (Institute for the Study of War) Каролина Хърд, Мейсън Кларк и Джордж Барос.

Американски анализатори отбелязват, че настъпателната операция се провежда едновременно от три посоки - северозападно (Изюм), източно (Лисичанск) и южно (Горловка).

Анализаторите отбелязват, че само в Изюмско направление действат най-малко 30 батальонно-тактически групи от руската армия. Съюзниците прегрупират силите и подсилват батальонните тактически групи, за да нанесат решителен удар на Славянск от Изюм и Лиман.

Руското командване, пишат експерти, дава приоритет на усилията за свързване на постиженията в югоизточната част на Харковска област и в северозападната част на Донецка област. Нещо повече, дори украинският Генерален щаб е принуден да признае, че в настъплението срещу Славянск може да участват нови сили, нови групировки.

Руските войски са вече на 20 км от Славянск

Още сутринта на 9 юни съюзническите сили успешно преминаха река Северски Донец в района на Святогорск, а също така навлязоха в селата Пришиб и Тетяновка, оставени от врага на юг от Святогорск. Сега по права линия до Славянск са само 20 километра.

Сега съюзническите сили ще засилят усилията, казват американски анализатори. Те ще консолидират и най-малкия военен успех с масирани наземни, въздушни и артилерийски атаки срещу украинските укрепени позиции.

Офанзивата върви успешно не само на север от Славянск, но и на юг. Съюзническите войски почти напълно превзеха населените места Камишеваха и Роти близо до границата на ДНР и ЛНР.

Това доближава падането на Бахмут, който украинците също превърнаха през годините на непрекъснато управление в почти същия укрепен район като Славянск.

Бахмут се свързва с Лисичанск, който се контролира от съюзнически сили, магистрала T1302. Магистралата, разбира се, е стратегическа, по нея минават и наземни линии.

Ето защо украинците се опитват с всички сили да защитят магистралата, но съюзническите сили непрекъснато напредват към Бахмут, посочват американски военни анализатори. И това опровергава изявленията на Сергей Гайдай, който се нарича губернатор на Луганска област, който седи в Киев и излъчва от там.

Агенция Janes: западните доставки на оръжия за Киев са все проблематични

Западната военна машина продължава да твърди, че Донбас се напомпва с оръжия на НАТО. По-специално, Конгресът на САЩ скоро трябва да одобри прехвърлянето на дронове за средна височина MQ-1C Grey Eagle на украинската страна. Тези дронове са оборудвани с ракети въздух-земя Lockheed Martin AGM-114 Hellfire.

Grey Eagle е модернизирана военна версия на дрона RQ-1 Predator. Той има повишена издръжливост, пише анализаторът на Janes Гарет Дженингс.

Администрацията на Байдън смята, че дори 4 от тези дрона значително ще увеличат мощта на украинската армия. Всъщност, според Дженингс, възможното прехвърляне на тежки атакуващи дронове в Украйна беше обявено в началото на април. До ден днешен обаче няма дори решение на Конгреса.

Британците също се опитват да бъдат в крак с американците, като ще доставят на Украйна реактивни системи за залпово изстрелване M270. Това обяви официално министърът на отбраната Бен Уолъс. Освен това боеприпасите M31A1 ще бъдат доставяни „в голям мащаб“.

Освен това, ако Министерството на отбраната на САЩ обяви, че Украйна ще получи 4 дрона Grey Eagle, то Министерството на отбраната на Обединеното кралство внимателно крие броя на M270, обръща внимание анализаторът на Janes Никълъс Флоренца.

Флоренца пише, че ракетните системи ще дойдат по искане на украинското командване. А целта на британците е да потиснат използването на далекобойна артилерия от Русия.

Вярно е, че има няколко "но". Украинските военни все още трябва да се научат как да работят с М270, докато британските военни инструктори отказват да отидат в Донбас. Така че ще трябва да учат в самото Обединено кралство.

Вярно е, че за целта украинците ще трябва да бъдат изведени от бойната зона и след това върнати обратно. Да, и самите ракетни системи трябва да бъдат транспортирани през фронтовата линия. А това е невероятно.

Превод: СМ



ВАЖНО!!! Фейсбук ни ограничава заради позициите ни! Споделяйте в профилите си, в групите и в страниците и по този начин ще преодолеем ограниченията, а хората ще достигат до алтернативната гледна точка за събитията!?

Стани приятел на Поглед.инфо във facebook и препоръчай на своите приятели