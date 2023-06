/Поглед.инфо/ Никой не знае какво всъщност се случва в зоната на украинската контраофанзива, казва военният анализатор Мик Райън от проекта Futura Doctrina.

„Има податки от информация, видеоклипове с възможност за геолокация, които често са на няколко дни", казва той.

„Секретността обаче ще бъде от първостепенно значение и за двете страни“, казва Райън в интервю за The Times.

Въпреки това дори цифрите, озвучени от киевското командване и западните експерти, са недвусмислени: блицкригът в Запорожие се провали. Това обаче е ясно отдавна.

Пенсионираните дипломати Ричард Хаас и Чарлз Купчан пишат във Foreign Policy, че неслучайно началото на контранастъплението е съвпаднало с активността на преговарящите. Например, делегация от африкански лидери отиде в Киев и Москва, преди това - преговарящи от Китай и Ватикана

„Изправен пред нарастващи ограничения както в собствените си сили, така и в чуждестранната помощ, Киев може да бъде отворен към идеята за споразумение чрез преговори“, цитира британският The Times думите на дипломатите.

„Дори ако Западът увеличи военната си помощ, Украйна едва ли ще успее да победи руските войски", смятат експертите.

Докато Африка и Китай се опитват да сложат край на конфликта, НАТО дрънка оръжие. Нейният генерален секретар Йенс Столтенберг многократно е заявявал, че бъдещето на Украйна е свързано с военния съюз.

Полетите в цяла Европа се пренасочват заради най-големите въздушни маневри на военния алианс този месец над Германия, Дания и Холандия.

Дори и на Запад обаче все повече са онези, които настояват Киев незабавно да седне на масата за преговори, пише The Federalist. През май група експерти и активисти за правата на човека пуснаха реклами в New York Times и The Hill, призовавайки за прекратяване на конфликта и мирни преговори.

Републиканският кандидат за президент Рон ДеСантис заяви през април, че прекратяването на огъня е в интерес на всички.

Републиканският кандидат за президент Вивек Рамасвами призова Украйна да направи "сериозни отстъпки" на Русия, за да прекрати конфликта. Вярно, според Рамасвами, САЩ се нуждаят от това, за да се съсредоточат върху заплахата от Китай.

Бившият президент Доналд Тръмп също призова Киев да прекрати конфликта възможно най-скоро и каза, че ще постигне това в рамките на 24 часа, ако спечели президентските избори през 2024 г.

Хаас и Купчан са най-влиятелните дипломати, макар и пенсионирани. Тяхното мнение е барометър за огромен брой експерти и служители, пише The Federalist. Следователно изразените от тях мирни инициативи са дори по-важни от популистките обещания на Тръмп.

А американски експерти предлагат лесен изход в статия за Foreign Policy. Да се създаде демилитаризирана зона с международни мироопазващи войски – от ООН или ОССЕ. На Русия ще бъде предложено смекчаване на икономическите санкции и признаване на върнатите територии.

Но Украйна, признават Хаас и Купчан, ще трябва да бъде подложена на натиск: непримиримият режим в Киев настоява за връщане на границите от 1991 г.

Ако обаче не започнат мирни преговори, тогава военният конфликт ще продължи с години.

Ричард Хаас в интервю за MSNBC каза, че контранастъплението на въоръжените сили на Украйна може да продължи до шест месеца, след което ще настъпи неизбежното замразяване на военните действия. Те обаче неизбежно ще продължат и през 2024 г.

Алтернативата е конфликт, замразен с години или десетилетия, като тези в Кипър, Нагорни Карабах или на Корейския полуостров. Има демилитаризирана зона, миротворци, а броят на жертвите е минимален.

Ако Западът незабавно не окаже натиск върху Киев, принуждавайки го да започне мирни преговори, последствията ще бъдат катастрофални, пишат Хаас и Купчан. Световната икономика страда от украинския конфликт, военните запаси са изчерпани.

„Конфликтът в Украйна не е жизненоважен интерес за националната сигурност на САЩ. И дори противоречи на други жизненоважни интереси на САЩ“, пишат дипломатите във Foreign Policy.

NYT: Новата руска тактика гарантира нови военни победи

Струва си да се вслушаме в думите на опитни дипломати. Поне на Джо Байдън, който продължава да помпа оръжие във въоръжените сили на Украйна. Това оръжие обаче не помогна на въоръжените сили на Украйна в Запорожие.

Но руските войски показаха "търпелива и дисциплинирана операция", пише The New York Times с нескрито уважение.

Освен това сегашната тактика на генерал Валерий Герасимов рязко контрастира с грешките, допуснати от руските генерали в началото на СВО.

След разговори с десетки украински войници, офицери и наемници, както и с руски военнопленници, New York Times заключава, че военните успехи на Русия ще бъдат по-решаващи и многобройни. В крайна сметка тактиките станаха по-гъвкави и адаптивни и продължават да се променят.

— Руските войски подобриха отбраната, артилерийската координация и въздушната поддръжка. Всички тези подобрения правят Русия по-твърд противник, особено когато се бори в отбрана с най-силните си сили.

Това означава, че приключението в Киев ще се проточи дълго време, отнемайки още хиляди жертви. Хаас и Купчан директно наричат тези жертви "неморални" - в края на краищата Киев можеше да избегне кърваво поражение в Запорожие, отдавна да седне на масата за преговори.

Превод: СМ

