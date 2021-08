/Поглед.инфо/ „Thank you Russia! Thank you Odessa!" - с тези думи британският режисьор Тери Гилиъм поздрави участниците на кинофестивала в Одеса. „Искаме да го разкъсаме и изхвърля“, „Това е някакъв шибан скандал“, отговориха по-малко известните украински колеги на британеца. Защо на Запад все още смятат не само Одеса, но и другите градове, разположени на територията на съвременна Украйна, за руски?

Известният британски режисьор Тери Гилиъм, когато получи наградата на Международния филмов фестивал в Одеса, смята Украйна за Русия, благодари на руската страна за това. „Благодаря ти, Русия! Благодаря ти, Одеса!" - каза Гилиъм, получавайки наградата. Публиката реагира негативно на грешката на режисьора и той се сепна - и веднага се извини, за всеки случай.

Според режисьора, поради „специалната атмосфера на киното и Потьомкинските стълби“ в Одеса той „е загубил връзка с реалността“. Водещата Янина Соколова от своя страна отбеляза, че Гилиъм вероятно е искал да каже, че Украйна не е Русия. Режисьорът в отговор подчерта, че авторът на филма "Броненосецът Потьомкин" Сергей Айзенщайн е съветски режисьор.

Междувременно украинските режисьори Ирина Цилик и Олег Сенцов разкритикуваха британския си колега за лапсуса. Цилик нарече грешката на 80-годишния Гилиъм „шибан скандал“. „Искам да го разкъсам и изхвърля“, призна на свой ред участничката на фестивала Ирина Медушевская, припомняйки, че събитието е посветено на 30 -годишнината от независимостта на Украйна.

Тери Гилиъм, за разлика от Сенцов и Цилик, е автор на филмите “12 маймуни”, “Страх и омраза в Лас Вегас”, “Братя Грим”, “Въображението на доктор Парнас” и много други известни филми. Руският писател Захар Прилепин нарече Гилиъм „пророк“.

„Спомням си, че през 2014 г., в разгара на Майдана, имах последното си европейско турне - Германия, Австрия, Италия. Във всяка страна местните журналисти и писатели вечер, когато пиехме, искрено признаваха, че са абсолютно сигурни преди началото на Майдана: Киев, Одеса, Харков са Русия, руските градове. И Крим, и Донбас. Не се срамуваха да признаят. Сега щяха да се срамуват. Нищо. Всичко ще се върне на нормалното си място, на триъгълниците, на квадратите си - накратко, на правилните координати ”, убеден е писателят. В същото време одеските експерти смятат, че украинските националисти са обидени от истината, дошла от устните на британския режисьор.

„Всички усилия на прозападния слой на украинската интелигенция са насочени към обяснение на западните хора, че Украйна не е Русия. За тях това е смисълът на живота. Знаете каква битка се води с Русия за борша. Въпреки всички титанични усилия, в съзнанието на западния човек на улицата същата Одеса все още е част от Русия. Представете си как травмира украинската интелигенция “, каза одеският историк и публицист Александър Василиев.

„В същото време много руски неща все още остават в Одеса. Първо, това е езикът, който по-голямата част от гражданите използват в ежедневната комуникация. Същият Гилиъм разбира, че е дошъл в град, където всички говорят руски. Въпреки всички варварски мерки за украинизация, за Одеса и цяла Новоросия руският остава основният език “, отбелязва историкът.

„Второ, огромен брой граждани на града все още смятат Русия не за някаква чужда държава, а за част от собствената си история, идентичност и култура. Това е манталитетът на жителите на Одеса “, продължи събеседникът.

„И трето, камъните на Одеса остават руски. Това е огромен брой паметници и паметници в чест на славата на руското оръжие, разположени в самото сърце на Одеса, буквално на булевард Приморски, които са посветени на Кримската война. Това са паметници на Пушкин, императрица Екатерина II и бащите-основатели на Одеса. Не във всеки град на Руската федерация можете да намерите паметник на руския монарх, но в Одеса - моля. Освен това е възможно да се запазят имената на улици и имена на места. Целият културен компонент и исторически фонд са важен фактор за това, че руската идентичност не изчезва“, заяви Василиев.

„За нашите европейски и американски партньори всички ние, дори татарите, дори киргизите, дори украинците, оставаме руснаци, независимо от формата на очите и цвета на кожата. Те разбират по-добре какво е Русия и защо не е съвсем правилно да мислим за Русия в границите на Руската федерация. Следователно, когато някой нарича Одеса, Донецк или Киев руски градове, той е прав. Рано или късно тези градове ще станат част от Руската федерация ”, убеден е политологът от Одеса Иван Лизан.

„Разбира се, това не може да не дразни украинската националистическа общественост, която прави всичко възможно да докаже, че Украйна е не само не Русия, но и„ антирусия “. И тогава изведнъж дойде уважаван човек от Великобритания и каза, че Одеса е Русия. Те са обидени, това е разбираемо ”, добави експертът.

Лизан е съгласен с Василиев, че руснаците в Одеса са предимно хора. „Това важи и за Бесарабия, населена от потомци на онези, които са овладели тази земя, след като Суворов гони турците оттам. Одеса и околните градове са топилен съд, който асимилира всички, с изключение на политически заредените украинци “, продължи политологът.

„Освен това Одеса е огромен брой паметници, построени по времето на Руската империя и Съветския съюз. Индустрията, разбира се, е пострадала много, но що се отнася до туристическия потенциал, местните жители успяват да поддържат града в добро състояние“, каза експертът.

„Но най -важното нещо, повтарям, са хората. Местната идентичност е достатъчно силна. Не беше възможно да се унищожи дори след трагедията на 2 май. Следователно Одеса, тъй като беше руски град, си остава такава “, обобщи Лизан.

Превод: В. Сергеев

