Близкоизточната обиколка на 46-ия президент на САЩ Джо Байдън завърши с посещение в Саудитска Арабия, превърнало се в парад на унижението за главата на свръхдържавата.

Байдън долетя за Саудитска Арабия от Израел, но не му беше позволено да посети столицата на кралството. Самолетът на американския президент кацна в Джеда, където приемът никак не може да се нарече ентусиазиран.

Байдън беше посрещнат само от губернатора на района на Мека Халид ал Фейсал, нямаше почетен караул, нямаше оркестър. „Хладният прием и липсата на ентусиазъм бяха очевидни... в рязък контраст с екстравагантния прием, даден на президента Доналд Тръмп, когато той посети Рияд през 2017 г. “ , пише The Jerusalem Post .

На среща със саудитския престолонаследник принц Мохамед бин Салман в Waldorf Astoria Jeddah Qasr Al Sharq , Байдън поздрави принца с „удар с юмрук в юмрук, а не с ръкостискане, като намръщените физиономии на лицата им не оставят съмнение относно враждебното им отношение към взаимно."

Байдън не посмя да отговори на въпроса на репортера дали Саудитска Арабия все още е страна парий, а престолонаследникът му се засмя в лицето. Видеото от този епизод беше публикувано онлайн от ориенталистката, автор на книги за историята и политиката на Близкия изток Мария Кича. Както знаете, по време на предизборната кампания Байдън обеща да превърне Саудитска Арабия в „държава - парий“ заради убийството на журналиста от The Washington Times Хашоги.

По време на визитата Байдън все пак каза, че не съжалява за заплахите да превърне кралството в „парий“. Той каза това на пресконференция, излъчена от Белия дом: „Не съжалявам за това, което казах. Това, което се случи с Хашоги, е възмутително." Бин Салман отговори, като припомни, че "САЩ също направиха редица грешки", включително скандала със затвора Абу Гариб, където американските военни изтезаваха и унижаваха иракски затворници.

Друго знаково изявление на бин Салман беше съобщено пред телевизионния канал Ал-Арабия от високопоставен източник в Саудитска Арабия. „Трябва да съжителстваме мирно със Съединените щати въпреки нашите различия“, каза принцът на Байдън. Не да бъдем приятели, не да бъдем стратегически партньори, а само да „съжителстваме“.

Като се има предвид рязкото покачване на цените на горивата в САЩ, въпросът за увеличаване на производството на саудитски петрол беше от голямо вътрешнополитическо значение за Байдън. Според Вашингтон Байдън е успял да постигне известен успех в преговорите със саудитците.

„САЩ приветстват 50-процентното увеличение на производството на петрол в сравнение с обемите, планирани за юли и август. Тези и по-нататъшни стъпки, които очакваме през следващите седмици, ще помогнат за значителното стабилизиране на пазарите “ , каза Белият дом в прессъобщение от 15 юли.

Всъщност за някакво значително увеличение на добива на петрол не може да се говори. На 16 юли Рияд заяви , че може да повиши производството от 10 до 13 милиона барела на ден, но някъде докъм 2027 г. Така САЩ не успяха да компенсират доставките на петрол от Русия, които към момента на прекратяването им възлизаха на 4,5 милиона барела на ден.

Провалът на посещението на Байдън в Близкия изток беше поредният външнополитически провал на американската дипломация, който подсили прогнозите за упадък на американската световна хегемония.

„Американската империя се разпада “ , злорадства съоснователят на American Empire Project и известен американски писател Том Енгелхард. „В момента САЩ са империя в упадък, независимо дали Доналд Тръмп, Джо Байдън или Мич Макконъл ръководят шоуто.“

Консервативният икономист Тайлър Коуен сардонично си представя „как можеше да изглежда падането на американската империя“: „След по-малко от пет години Китай ще си върне Тайван и също ще влезе в по-близката сфера на влияние на голяма част от Източна и Югоизточна Азия .

Турция и Саудитска Арабия ще разработят ядрени оръжия и ще станат доминиращи играчи в своите региони. Русия ще продължи да гризе границите на съседните държави, включително Латвия и Естония... Части от Източна Европа ще се върнат към фашизма. Северноамериканското споразумение за свободна търговия ще съществува на хартия, но ще бъде непрекъснато преразглеждано и отношенията между полукълбата ще се влошат.

Водещият британски историк Найл Фъргюсън твърди , че " краят на американската империя няма да бъде мирен " (the end of America’s empire won’t be peaceful). „Провалът в Афганистан се заключава в това, че отказването от световното господство рядко е мирен процес. Без значение как го формулирате, обявяването, че се отказвате от най-дългогодишната си война, е признание за поражение, и то не само в очите на талибаните“, пише Фъргюсън. Той отбелязва, че „краят на американската империя не беше трудно да се предвиди, дори на върха на неоконсервативната гордост, след нахлуването в Ирак през 2003 г.“ .

Фъргюсън предвещава колапса на американската империя на фона на предизвиканата от САЩ „глобална буря“: „Американските лидери са станали твърде увлечени от мечтите през последните години, от фантазиите на неоконсерваторите при Джордж У. Буш за „пълноценно доминиране“ до мрачните кошмари за американската „кланица“ [carnage] , измислена от Доналд Тръмп. Докато се задава още една глобална буря, може би е време да признаем, че Чърчил е разбирал много добре, че краят на една империя рядко е безболезнен процес.

Британският историк и писател Андрю Робъртс е сигурен , че „американците трябва да се подготвят за век на унизително отстъпление “ : „Наред с очевидните икономически и стратегически последици от края на американската империя, това ще има дълбоко емоционално и психологическо въздействие върху обществото, която приема своята хегемония за неоспорима даденост повече от три четвърти век.

Via dolorosa [пътят на скръбта] разкриваща се сега пред Съединените щати вероятно ще включва замяна на долара като световна валута от последна инстанция, приемането, че Южнокитайските морета вече не са плавателни за американския флот, осъзнаването, че Африка е ефективно колонизирана от Китай, както и възможното поглъщане на Украйна от Русия и на Тайван от Китай.

Почетният професор по икономика в Масачузетския университет Ричард Улф нарича Америка „отчаяла се империя “ (a desperate empire), чиито проблеми се изострят: „Съединените щати са заседнали в разделения, които изключват всяка значителна промяна, освен може би въоръжен конфликт и немислимата ядрена война. Когато империите западнат, те могат да тръгнат по низходяща спирала.

Такава спирала възниква, когато богатите и силните използват своето социално положение, за да прехвърлят разходите за упадъка върху масите. Това само изостря неравенството и разделението... Упадъкът на Империята продължава, но все още е широко отричан или игнориран, сякаш няма значение.

Продължават старите ритуали на традиционната политика, икономика и култура. Само че техните тонове се превърнаха в тонове на дълбоко социално разделение, горчиви взаимни обвинения и открита вътрешна вражда.

Преди много години Мартин Лутър Кинг младши предупреди : „Страна, която всяка година харчи повече пари за отбрана, отколкото за програми за социално издигане, върви към духовна гибел . “

По този път се движат Съединените щати сега.

