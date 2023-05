/Поглед.инфо/ Човечеството навлезе в ерата на алгоритмичните войни. Това беше обявено през декември 2020 г. от помощник-секретаря на военновъздушните сили Уил Ропър в интервю за Popular Mechanics , говорейки за успешното използване на система с изкуствен интелект (ИИ) като втори пилот на самолета за въздушно разузнаване U-2 Dragon Lady . Съгласно прес-релиза на военновъздушните сили , алгоритъмът за изкуствен интелект, наречен ARTUµ , е бил отговорен за сензорния контрол и тактическата навигация по време на този полет.

Пилотът и ARTUµ извършиха разузнавателен полет по време на симулиран ракетен удар. Основната задача на AI беше да намери вражески пускови установки, докато пилотът - човек търсеше вражески самолети. Според Roper, ARTUµ е модифицирана версия на алгоритъм за игра, който превъзхожда хората в игри като шах и го. Резултатите от полета бяха толкова обещаващи, че функцията за електронна война беше добавена към следващата мисия на ARTUµ.

„Както всеки пилот, ARTU има силни и слаби страни “, пише Ропър. „Разбирането им, за да подготвим както хората, така и ИИ за новата ера на алгоритмична война, е следващата ни задължителна стъпка. Или ставаме научна фантастика, или ставаме история."

„За да се борим и да спечелим в бъдещ конфликт с равен противник, трябва да имаме решаващо цифрово предимство“, каза началникът на щаба на военновъздушните сили генерал Чарлз Браун. „Изкуственият интелект ще играе решаваща роля за постигането на това предимство.“

Разработването на бойни алгоритми в Съединените щати започна през април 2017 г. със създаването под егидата на DIA ( Defence Intelligence Agency, DIA ) на Combat Algorithmic Warfare Cross-Functional Team , известен като проекта Maven .

Проектът е предназначен да подобри ефективността на анализа на данните от въздушното разузнаване. Първият успешен експеримент на проекта беше анализът на видеоданни от БПЛА MQ-1C Gray Eagle и MQ-9 Reaper. Един разузнавателен дрон доставя терабайти разузнавателна информация дневно. Преди ИИ да бъде включен в анализа на тези данни, аналитичният екип трябваше да работи 24 часа на ден, за да използва само част от сензорните данни само от един дрон. ИИ /AI/, по-специално ARTUµ, прави това за секунди.

През 2018 г. Министерството на отбраната на САЩ публикува доклад „Изкуственият интелект. Стратегия. Използване на ИИ за насърчаване на нашата сигурност и просперитет ”( Artificial intelligence. Strategy. Harnessing AI to promote our security and prosperity), който очертава възгледите на Пентагона относно използването на потенциала на ИИ технологията в алгоритмични войни.

Съвместният център за изкуствен интелект (JAIC), създаден през 2018 г., е призван да въведе системи за изкуствен интелект във всички структурни звена на американската армия . Джак Шанахан, бивш ръководител на проекта Maven и главен идеолог на алгоритмичните войни, оглави JAIC.

Основната област на интерес на JAIC е Neuromorphic computing . Терминът "невроморфен" по отношение на изчислителните системи означава, че тяхната архитектура се основава на принципите на мозъка. Невроморфната система е отклонение от класическата компютърна архитектура на фон Нойман.

В архитектурата на фон Нойман изчислителните блокове и блоковете на паметта са разделени. Основната разлика между архитектурата на невроморфните процесори и класическата архитектура е, че те комбинират памет и изчислителни ядра, а разстоянието за пренос на данни е сведено до минимум. Това минимизира латентността и консумацията на енергия.

Невроморфните процесори, за разлика от класическите, не се нуждаят от достъп до памет (или регистри) и извличане на данни от там - цялата информация вече се съхранява в изкуствени неврони. По този начин става възможно да се обработват големи данни на периферни устройства, без да се свързва допълнителна изчислителна мощност.

Една от основните области на изследванията на JAIC е създаването на невроморфни мрежи от така наречените мемристори (резистори с памет). Мемристорите са микроелектронни елементи, които могат да променят съпротивлението си в зависимост от количеството ток, преминал през тях преди това. Те имат „памет“, така че се предвижда да имат бъдеще като устройства за съхранение или микрочипове. През 2015 г. инженери от Калифорнийския университет в Санта Барбара създадоха първата изкуствена невронна мрежа, изцяло базирана на мемристори.

През февруари 2022 г. JAIC беше интегриран в Генерална дирекция за цифров и изкуствен интелект ( CDAO ). Начело на CDAO този път беше поставен цивилен - специалист по машинно обучение, доктор по компютърни науки, професор Крейг Мартел.

В края на 2022 г., The Washington Post публикува открито пропагандна статия на Дейвид Игнациус, в която се говори за използването на алгоритмични технологии за разузнавателни цели от украинските въоръжени сили. В публикацията не се споменават нито JAIC, нито CDAO, става дума за софтуер, предоставен от американската компания Palantir на въоръжените сили на Украйна .

Palantir е ИИ система за анализ на големи данни с помощта на невроморфни мрежи, благодарение на която командването на въоръжените сили на Украйна, според Игнациус, разполага с подобни цифрови карти на театъра на военните действия в Източна Украйна. Но фактът, че въоръжените сили на Украйна не използват разработките на JAIC и CDAO, показва, че украинската армия няма право да използва най-модерните версии на американските бойни алгоритми.

Алгоритмичните войни в бъдещето няма да се ограничават до разузнаването. Предвижда се те да бъдат използвани, наред с други неща, в кибер операции. Алгоритмите ще могат да откриват и използват уязвимостите във вражеските кибер мрежи, като същевременно прогонват нападателите от своите собствени мрежи.

В момента „академичният и политически дебат има тенденция да се фокусира върху заплахата от напълно автономни оръжия, които вземат решения за живота и смъртта“, пише Лорън Гулд, изследовател от университета в Утрехт в Холандия.

Даден е и пример. Според доклад на експерти на ООН, през пролетта на 2020 г., по време на боевете в Либия, ударният квадрокоптер KARGU-2 на турската компания STM автономно атакува отстъпващите войници на либийския фелдмаршал Хафтар.

Дронът самостоятелно се насочи към един от войниците и без заповед на оператора произведе смъртоносен изстрел. Военни експерти потвърдиха, че това е първият известен случай, когато боен робот самостоятелно е взел решение да елиминира врага.

Американските анализатори свеждат подобни случаи до грешки на AI. „Проблемът е, че когато те (AI) правят грешки, те правят грешки по начин, който никой човек никога не би направил“ , обичаше да казва Арати Прабхакар, директор на DARPA по време на президентството на Барак Обама .

Подготвяйки се за алгоритмични войни, Съединените щати и техните съюзници разработват не само разузнавателни платформи, но и напълно автономни оръжейни системи, които самостоятелно търсят цел и самостоятелно вземат решение за унищожаването й, независимо от последствията от възможните грешки на такива системи.

Управляваните от AI автономни оръжейни системи са гръбнакът на военната стратегия на САЩ днес. Тази стратегия, според Пентагона, трябва да осигури световно лидерство, преди всичко във военната сфера.

Превод: ЕС

Подпишете се за референдума за "Мир и Суверенитет" на https://narodna.me/ /изчакайте няколко секунди, за да се отвори страницата/

Абонирайте се за нашия Ютуб канал: https://www.youtube.com

и за канала ни в Телеграм: https://t.me/pogled

Влизайте директно в сайта www.pogled.info . Споделяйте в профилите си, с приятели, в групите и в страниците. По този начин ще преодолеем ограниченията, а хората ще могат да достигнат до алтернативната гледна точка за събитията!?

Стани приятел на Поглед.инфо във facebook и препоръчай на своите приятели