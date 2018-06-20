/Поглед.инфо/ МАЛЕР - Симфония № 8 СИМФОНИЯ НА ХИЛЯДАТА в НДК IV-ти концерт от цикъла "Големите симфонии II" Емил Табаков, диригент Солисти: Бианка Кох, сопран Елизабет Пратчер, сопран Колет Бушел, сопран Валтрауд Винзауер, алт Лаура Оливия Шпенгел, алт Максимилиан фон Лютгендорф, тенор Томас Вайнхапел, баритон Андреас Йозеф Матерсбергер, бас Софийска филхармония Симфоничен оркестър на БНР Национален филхармоничен хор „Светослав Обретенов” с диригент…

Зала 1 на НДК,

27 юни Начало: 19:00 - 22:00

МАЛЕР – Симфония №8 СИМФОНИЯ НА ХИЛЯДАТА в НДК IV-ти концерт от цикъла „Големите симфонии II“

Емил Табаков, диригент

Солисти:

Бианка Кох, сопран

Елизабет Пратчер, сопран

Колет Бушел, сопран

Валтрауд Винзауер, алт

Лаура Оливия Шпенгел, алт

Максимилиан фон Лютгендорф, тенор

Томас Вайнхапел, баритон

Андреас Йозеф Матерсбергер, бас

Софийска филхармония

Симфоничен оркестър на БНР

Национален филхармоничен хор „Светослав Обретенов” с диригент Славил Димитров

Детски хор на БНР

Смесен хор на БНР с диригент Любомира Александрова

В програмата: Густав МАЛЕР – Симфония №8

Билети на касата на зала „България“ и онлайн на epay и ticketsbg.

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