/Поглед.инфо/ Година след встъпването в длъжност на президента на САЩ Доналд Тръмп, все по-често започват да се повдигат сериозни въпроси за естеството и степента на кризата на американския либерален ред и на самите Съединени щати като държава-хегемон.

Американското издание American Herald Tribune публикува статия "Американският либерален международен ред е в криза" (The US Led Liberal International Order Is in Crisis) с подзаглавие: "Във външната политика на Тръмп няма място за мекота, дипломацията му е насочена към военни решения".

Федералната информационна агенция riafan.ru публикува превод на материала. Най-шокиращото за либералите е, че най-значителната заплаха изглежда се намира вътре, тоест в западните сърца... Отначало Обединеното кралство гласува Brexit’a, след това Доналд Тръмп победи Хилъри Клинтън. За първи път след 1945 г. американски президент, още с встъпването си в длъжност, критикува основите на установения световен ред: НАТО, американската политика в Близкия изток и договорите за сигурност в Източна Азия.

Неотдавнашно проучване, проведено от Gallup, показва спад в глобалното одобрение на САЩ от 48% през 2016 г. до 30% днес...

Через год после вступления в должность президента США Дональда Трампа все чаще начали возникать серьезные вопросы по поводу характера и масштабов кризиса американского либерального порядка и самих Соединенных Штатов как гегемонистского государства.

American Herald Tribune публикует статью «Американский либеральный международный порядок переживает кризис» (The US Led Liberal International Order Is in Crisis) с подзаголовком:

«Во внешней политике Трампа нет места мягкости, его дипломатия направлена в сторону военных решений».

Автор статьи — профессор Индержеет Пармар (Inderjeet Parmar). Федеральное агентство новостей публикует перевод материала.

Самым шокирующим для либералов является то, что значительная угроза, похоже, находится внутри, т. е. в западных сердцах: сначала Великобритания проголосовала за Brexit, затем Дональд Трамп победил Хиллари Клинтон. Впервые с 1945 года президент США занял пост, критикуя основы установленного миропорядка: НАТО, американскую ближневосточную политику и договоры о безопасности в Восточной Азии.

Недавний опрос, проведенный компанией Gallup, показал падение глобального одобрения Америки с 48% в 2016 году до 30% сегодня, этот показатель несколько ниже показателя Китая и значительно уступает Германии (43%).

Уровень социального и экономического неравенства внутри страны — наряду с кризисом иммиграции и вынужденной миграции — в значительной степени вызван войной, нищетой и военной жестокостью. Эти факторы создают смертельный политический коктейль, который породил и поощряет лидеров, пропагандирующих правый ксенофобский популизм и бросающих вызов либеральным нормам.

Тем не менее эти кризисы были предсказуемы. Некоторые из них присущи экспансионистскому либерализму, распространяющему свое видение демократии и рыночной экономики по всему миру, попутно создавая себе конкурентов и не оставляя американским и другим западным государствам путей «экспорта» своих кризисов.

В 1970-х годах попытка Запада выполнить требования постколониальных стран «о новом международном экономическом порядке», способствующем экспорту капитала на глобальный Юг посредством кредитов и инвестиций в государства третьего мира, не только создала конкурентов, но и ускорила промышленную автоматизацию, которая лишила многих людей рабочих мест. Семена триумфа Трампа 2016 года были посеяны в упадке послевоенного социального порядка, который первоначально подпитывал так называемый «рейганизм» — консервативную власть и низкие налоги.

«Принципиальный реализм» Трампа, озвученный в его инаугурационном выступлении на Генеральной Ассамблее ООН, его первая стратегия национальной безопасности и стратегия национальной обороны генерала Джеймса Мэттиса являются односторонними, выборочно интернационалистическими и сильно милитаризированными. «Трампизм» — это своего рода социальный дарвинизм: нерегулируемая корпоративная власть с военизированным внутренним контролем; вооруженные и опасные государства за границей отказываются от дипломатии, ослабляя силу международных норм и руководствуясь принципом «выживает сильнейший».

Поскольку поддержка Трампа практически во всех слоях электората ослабевает, легитимность американской политической и финансовой элиты снижается, а глобальное положение США начинает уступать положению Китая. Трамп проводит более милитаристскую стратегию против Китая и России и закрывает дипломатические пути в борьбе с крупными глобальными кризисами. Растущая угроза войны, понижение уровня дипломатии и воспевание глобального «национального пробуждения» не предвещают ничего хорошего для будущего всего мира.

Во внешней политике Трампа остается мало места для «мягкой силы»; стремление к военным решениям обесценивает дипломатию. Отношение Соединенных Штатов к международным организациям тоже неоднозначное. До сих пор, однако, последствия не изменили в корне международный порядок. Тем не менее, решение Трампа о выходе США из Парижского климатического соглашения, ЮНЕСКО и Транстихоокеанского партнерства, а также избирательное взаимодействие с другими международными институтами приводит к ослаблению международного порядка, созданного англо-американской державой после Второй мировой войны.

Название основного доклада для обсуждения на январских встречах 2018 года в Давосе звучало весьма зловеще для будущего международной системы: «Трещины, страхи и неудачи». Доклад содержит следующие заголовки: «Смерть торговли», «Проблемы демократии», «В пропасть», «Страх перед экологическим Армагеддоном» и «Война без правил».

