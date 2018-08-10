/Поглед.инфо/ В днешния бурен поток на световни събития вече е трудно да се проследят точките на сблъсък на предишните системи. Но такива има. Ща представим на вашето внимание разследване, проведено от американската информационна агенция Associated Press, с грант, издаден от Pulitzer Center on Crisis Reporting, който работи по целия свят и който има щаб-квартира в САЩ. Такова интересно съчетание дава основание да се предполага, че има наличие на конфликт между държавния и наднационалния елит. Преди пет години попадането на подобен материал в американската преса щеше да бъде невъзможен за представяне.

AP Investigation: US allies, al-Qaida battle rebels in Yemen (Разследване на „Асошиейтед прес“: Съюзниците на САЩ и „Ал Кайда“ се борят с бунтовниците в Йемен).

В течение на последните две години военната коалиция начело със Саудитска Арабия, при подкрепата на САЩ заяви, че тя удържа значителни победи, които позволяват да се изтласкат бойците от „Ал Кайда“ от опорните им точки по цял Йемен и са ги лишили от способността да атакуват Запада.

Но победителите не разкриват, че много от техните завоевания са без изстрел.

Така е, защото коалицията провежда тайни сделки с терористите от „Ал Кайда“, плащайки на някои да напуснат ключовите градове и села, а на други са позволили да отстъпят с оръжие, техника и пачки награбени пари, както изяснява разследването на „Асошиейтед прес“. А и в самата коалиция са вербувани още стотици терористи.

Тези компромиси и съюзи не просто позволиха на терористите от „Ал Кайда“ да оцелеят за още един ден, а рискуват да укрепят най-опасното разклонение на терористичната мрежа, извършила терористичните актове от 11 септември. Ключовите участници от договореностите заявиха, че САЩ знаят за тях и сдържат своите удари с безпилотни летателни апарати.

Сделките, разкрити от АП, отразяват противоречивите интереси на двете войни, които се водят в този югозападен ъгъл на Арабския полуостров.

В един конфликт САЩ работят със своите арабски съюзници – особено с Обединените арабски емирства с цел да ликвидират разклонението на екстремистите, познато като „Ал Кайда на Арабския полуостров“ (AQAP). Но основната мисия е да се спечели гражданската война срещу хутите – шиитски въстаници, подкрепяни от Иран. И в тази борба терористите от „Ал Кайда“ фактически се намират на същата страна като оглавяваната от Саудитска Арабия коалиция, а следователно и на Съединените щати.

„Част от американските военни ясно знаят, че голяма част от това, което САЩ правят в Йемен е да се помага на AQAP и за това съществуват много опасения“, заяви Майкъл Хортън, сътрудник от Фондация „Джеймстаун“, аналитична група от САЩ, която следи тероризма.

„Въпреки това подкрепата на ОАЕ и Саудитска Арабия срещу това, което САЩ разглеждат като ирански експанзионизъм, има приоритет над борбата срещу AQAP и дори стабилизацията на Йемен“, заяви Хортън.

Изводите на Фондация „Джеймстаун“ са основани на съобщения от Йемен в интервю с двадесет длъжностни лица, включващи и сътрудници от Йеменската служба за сигурност, командирите на опълчението, племенни посредници и четирима членове на отделението на „Ал Кайда“. Почти всички източници говорят при условие за запазена анонимност, опасявайки се от репресии, защото както поддържаните от Емиратите фракции, така и мнозинството на въоръжените сили в Йемен, биват обвинявани в похищения или убийства на своите критици.

Опълченците, подкрепяни от коалицията, активно вербуват терористи от „Ал Кайда“ или тези, които неотдавна са били нейни членове, защото ги смятат за изключителни бойци, изяснява АП.

Коалиционните сили включват в себе си невероятно съчетание на опълченци, фракции, племенни военачалници и племена с местни интереси. И терористите от AQAP се смесват с мнозина от тях.

Един йеменски командир, който бе включен от САЩ в списъка с терористи заради връзките си с „Ал Кайда“ миналата година, продължава да получава пари от ОАЕ, за да командва своето опълчение, заяви пред АП неговият личен помощник.

В един случай посредник от племената, който сключи сделка между ОАЕ и „Ал Кайда“ дори е организирал прощална вечеря за журналистите.

„Хортън заяви, че голяма част от войната на ОАЕ срещу „Ал Кайда“ и нейните съюзни опълчения е „фарс“.

„Сега е почти невъзможно да се разбере кое е AQAP и кое не, защото са сключени твърде много сделки и съюзи“, заяви той.

/рус.ез./

США направили в коалицию миллиарды долларов оружия для борьбы с Хуситами, поддерживаемых Ираном. Советники США также обеспечивают коалицию разведкой, используемой при нападении на наземных противников в Йемене, а американские самолеты обеспечивают дозаправку "в воздухе" военных самолетов коалиции. Однако США не финансируют коалицию, и нет никаких доказательств того, что американские деньги пошли боевикам AQAP.

США знают о присутствии "Аль-Каиды" в рядах Анти-Хуситов, сказал высокопоставленный американский чиновник журналистам в Каире в начале этого года. Поскольку члены коалиции поддерживают ополченцев с жесткими исламскими командирами,” Аль-Каиде очень легко встроиться", - сказал чиновник, выступая на условиях анонимности.

Совсем недавно Пентагон решительно отрицал какое-либо соучастие боевикам "Аль-Каиды".

“С начала 2017 года мы провели более 140 ударов, чтобы устранить ключевых лидеров AQAP и сорвать их способность использовать неконтролируемые пространства для вербовки, обучения и планирования операций против США и наших партнеров по всему региону", - написал в электронном письме в адрес AP представитель Пентагона Шон Робертсон.

Высокопоставленный Саудовский чиновник прокомментировал это, сказав, что возглавляемая Саудовской Аравией коалиция “продолжает свою приверженность к борьбе с экстремизмом и терроризмом.”

Представитель правительства ОАЭ не ответил на вопросы АР.

Но в понедельник Государственный министр иностранных дел Эмиратов Анвар Гаргаш написал в Твиттере, что ПОДДЕРЖАННАЯ ОАЭ контртеррористическая стратегия работает. Он сказал, что она” убрала" тысячи боевиков и лишила их безопасных убежищ.

Состояние AQAP является “самым слабым с 2012 года”, написал он, добавив, что ОАЭ и их союзники “потеряли войска в борьбе.”

Коалиция начала боевые действия в Йемене в 2015 году после того, как Хуситы захватили север, включая столицу, Сану. ОАЭ и Саудовская Аравия полны решимости остановить то, что они считают шагом своего противника, Ирана, по захвату Йемена, и их исповедуемая цель-восстановить международно признанное правительство Президента Абеда Раббо Мансура Хади.

"Соединенные Штаты, безусловно, находятся в трудном положении в Йемене”, - сказала Кэтрин Циммерман, научный сотрудник американского Института предпринимательства. "Абсурдно, в том что Соединенные Штаты определили Аль-Каиду как угрозу, но у нас есть общие интересы внутри Йемена....”

В рамках этого сложного конфликта "Аль-Каида" утверждает, что ее число, которое, по оценкам американских официальных лиц, составляет от 6000 до 8000 членов, продолжает расти.

Командир "Аль-Каиды", который помогает организовывать найм новых членов, сказал АР, что фронт против Хуситов обеспечивает благодатную почву для вербовки новых членов.

"То есть, если мы отправим двадцать, мы вернемся с сотней”, - сказал он.

Известный командир общался с AP через защищенное приложение обмена сообщениями, на условиях анонимности, потому что у него не было разрешения от своей группы, чтобы общаться со СМИ.

ПРОЩАЛЬНЫЙ УЖИН ДЛЯ "АЛЬ-КАИДЫ"

В феврале войска ОАЭ и их союзники из Йеменского ополчения выставили на телевизионных картинках знаки победы, объявив о возвращении Аль-Саида, района из деревень, проходящих через горную провинцию Шабва - область, где "Аль-Каида", доминировала почти три года.

Это было изображено, как венц победы многомесячной наступательной операции Swift Sword, что посол ОАЭ в Вашингтоне, Юоселф Аль-Отаиба, провозгласил как "разрушение сети террористической организации и лишение её способность к проведению будущих атак.”

Пентагон, который помогал этому небольшим количеством войск, повторил это заявление, пояснив, что миссия ослабит способность террористических групп использовать Йемен в качестве базы.

Но за несколько недель до входа этих коалиционных сил ряд пикапов, с пулеметами и груженных боевиками в масках "Аль-Каиды", выехали из Аль-Саида, со слов посредника, участвующего в сделке по их выводу.

США убили ряд ведущих лидеров "Аль-Каиды" в ходе кампании ударов беспилотников, которая усилилась в последние годы. Но в этой победе, как и в других, рекламируемых коалицией, по словам посредника, ударные американские беспилотники отсутствовали, несмотря на большой и очевидный конвой.

В соответствии с условиями сделки коалиция обещала членам "Аль-Каиды", что она заплатит им за то, чтобы они ушли, говорит Аваду Аль-Далгбулу, начальнику службы безопасности провинции. Его заявления были подтверждены посредником и двумя должностными лицами Правительства Йемена.

Около 200 членов "Аль-Каиды" получили выплаты. Точные суммы не известны, но было выплачено примерно по 100 000 Саудовских риалов (26 000$).

В соответствии с соглашением, тысячи местных племенных бойцов должны были быть зачислены в элитное ополчение "Шабва", финансируемое из ОАЭ. По словам посредника и двух официальных лиц, от 50 до 70 бойцов из 1000 человек являются членами "Аль-Каиды".

Салех бин Фарид Аль-Авлаки, про - Эмиратский вождь племени, который был основателем одной элитной силовой структуры, отрицал, что были заключены какие-либо соглашения. Он сказал, что он и другие заставили молодых членов "Аль-Каиды" дезертировать в Шабву, что ослабило группу террористов, вынудив её самостоятельно уйти. Он сказал, что около 150 бойцов, которые дезертировали, были приняты в элитное подразделение, но только после того, как они прошли программу “покаяния”.

Расчистка провинций от "Аль-Каиды" не обошлась полностью без боевых действий. Столкновения вспыхивали в некоторых деревнях, обычно с остатками "Аль-Каиды", которые отказались играть в эту игру.

Один из бывших членов "Аль-Каиды" сообщил АP, что он и его товарищи отклонили предложение денег от Эмиратов. Из-за этого, по его словам, Элитный отряд сил осадил их в городе Хота, пока они не ушли.

В целом, сделки, которые имели место во время администраций Обамы и Трампа, обеспечили уход боевиков "Аль-Каиды" из нескольких крупных городов и городков, которые террористы захватили в 2015 году, как установило AP. Самый ранний договор, заключенный весной 2016 года, позволил тысячам боевиков "Аль-Каиды" выйти из Мукаллы, пятого по величине города Йемена и крупного порта на Аравийском море.

Боевикам был гарантирован безопасный маршрут и позволено сохранить оружие и деньги, награбленные в городе — до $100 миллионов по некоторым оценкам, исходя из данных пяти источников, в том числе военных, сотрудников безопасности и государственных чиновников.

" Истребители коалиции и американские беспилотники бездействовали”, - сказал старший лидер племени, который видел, как уходил конвой. "Мне было интересно, почему они не ударили по ним.”

Силы, поддерживаемые коалицией, двинулись через два дня, после того как объявили, что сотни боевиков были убиты и объявив захват, как “часть совместных международных усилий, чтобы победить террористические организации в Йемене.”

Однако ни один из свидетелей не сообщил об убийствах боевиков. "Однажды мы проснулись, и " Аль-Каида " исчезла без боя”, - сказал местный журналист, выступая перед AP на условиях анонимности, опасаясь репрессий.

Вскоре после этого было заключено еще одно соглашение о том, чтобы AQAP вывела свои группы из шести городов в провинции Абьян, включая её столицу - Зинджибар, по словам пяти племенных посредников, участвующих в переговорах.

Опять же, центральное условие заключалось в том, что коалиция и американские беспилотники прекращают все бомбардировки, поскольку AQAP выходит с оружием, заявили посредники.

Соглашение также включало условие о том, что 10 000 местных соплеменников, в том числе 250 боевиков "Аль — Каиды", будут включены в пояс безопасности, - заявили представитель Йеменских сил, поддерживаемых ОАЭ, в этом районе.

Почти неделю в мае 2016 года боевики отходили в грузовиках. Один из посредников сказал AP, что он сделал прощальный ужин для последних из уходящих бойцов, среди его оливковых и лимонных садов, когда они остановились на его ферме, чтобы отдать дань уважения.

Другой посредник, Тарек Аль-Фадхли, бывший джихадист, которого когда-то обучал лидер "Аль-Каиды" Усама бен Ладен, сказал, что он поддерживал связь с официальными лицами в посольстве США и в коалиции под руководством Саудовской Аравии, держа их в курсе процесса вывода.

"Когда последний ушел, мы сообщили коалиции, что они ушли", - сказал он.

"МЫ ОБЪЕДИНИМСЯ С ДЬЯВОЛОМ’

Думать о "Аль-Каиде" как о международной террористической группе значит упустить ее другую реальность. Для многих Йеменцев это просто другая фракция на местах — очень эффективная, хорошо вооруженная и закаленная в боях.

Её участники не являются теневыми незнакомцами. На протяжении многих лет AQAP вплеталась в общество, выстраивая связи с племенами, покупая лояльность и вступая в брак с важными семьями.

Сильные игроки часто видят в этом полезный инструмент.

Модель была задана предшественником Хади на посту президента Йемена- правящим Али Абдуллой Салехом. Он взял миллиарды долларов в помощь от США для борьбы с "Аль-Каидой" после терактов 11 сентября, но он вербовал её боевиков для борьбы со своими соперниками. Нынешнего вице-президента Хади, Али Мохсена Аль-Ахмара, военного начальника на протяжении десятилетий, также обвиняют в вербовке джихадистов.

В этом свете картина предстаёт другим боком и было бы более поразительно, то если бы боевики не были вовлечены в войну против Хуситов, тем более что боевики "Аль-Каиды" являются экстремистскими Суннитами, добивающимися разгрома Шиитских повстанцев.

Боевики "Аль-Каиды" присутствуют на всех основных фронтах борьбы с повстанцами, сказал Халед Батерфи, старший лидер группы боевиков, в ранее неопубликованном интервью 2015 года местному журналисту, полученному AP.

В прошлом месяце Батерфи на сессии “вопросов и ответов", распространенной "Аль-Каидой", сказал, что " те, кто на передовой, наверняка знают о нашем участии, которое является либо фактической помощью нашим братьям в Йемене, либо поддержкой их оружием.”

"Аль-Каида" сократила число нападений на силы, связанные с Хади и ОАЭ, потому что их нападение принесло бы пользу Хуситам", - сказал Батерфи.

Отделение следует указаниям лидера "Аль-Каиды" во всем мире Аймана Аль-Завахри, чтобы сосредоточиться на борьбе с повстанцами, сказал другой высокопоставленный член AQAP в письменных ответах на AP.

В некоторых местах боевики вступают в бои самостоятельно. Но во многих случаях командиры ополчения из ультраконсервативной секты Салафитов и "Братьев-мусульман" вводят их прямо в свои ряды, где они получают выгоду от финансирования коалиции, выяснило AP. Йеменский филиал "Братства" - мощная жесткая Исламская политическая организация, объединенная с Хади.

По словам члена "Аль-Каиды", два из четырех основных полевых командиров, поддерживаемых коалицией, вдоль побережья Красного моря являются союзниками "Аль-Каиды". Коалиция добилась значительных успехов на побережье и в настоящее время борется за порт Ходейда.

Видеозапись, снятая AP в январе 2017 года, показала, что подразделение, поддерживаемое коалицией, продвигается по Мокко, что является частью в конечном итоге успешной кампании по возвращению города Красного моря.

Некоторые из бойцов группы были открыто сторонниками "Аль-Каиды", носили одежду в Афганском стиле и оружие с логотипом группы.

Член AQAP, лично опрошенный AP в мае, просмотрел видео и подтвердил, что бойцы принадлежали к его группе. Его принадлежность известна из его прошлого участия в правлении AQAP над одним из южных городов.

Последствия переплетения боевиков "Аль-Каиды" с коалицией наиболее очевидны в Таизе, крупнейшем городе Йемена и центре одного из самых продолжительных сражений войны.

В Центральном нагорье, Таиз является культурной столицей Йемена, историческим источником поэтов и писателей и образованных технократов. В 2015 году Хуситы осадили город, оккупировав окружающие горные хребты, запечатав входы и безжалостно обстреливая его.

Жители Таиза поднялись, чтобы дать отпор, и от коалиции потекли наличные деньги и оружие, так как и боевики "Аль-Каиды" и "исламского государства", все они нацелились на одного и того же врага.

Один либеральный активист взял в руки оружие вместе с другими людьми из своего района, чтобы защитить город, и оказалось они сражаются бок о бок с членами "Аль-Каиды".

"Нет никакой фильтрации в войне. Мы все вместе”, - сказал активист, который говорил на условиях анонимности. По его словам, командиры получили оружие и другую помощь от коалиции и раздали ее всем боевикам, в том числе боевикам "Аль-Каиды".

Абдель-Саттар Аш-Шамири, бывший советник губернатора Таиза, сказал, что он с самого начала признал присутствие "Аль-Каиды" и сказал командирам не набирать её членов.

"Их ответом было:" мы объединимся с дьяволом перед лицом Хуситов’” - сказал Аль-Шамири.

Он сказал, что предупредил чиновников коалиции, которые были "расстроены", но не приняли никаких мер.

- Таиз в опасности” - сказал Аль-Шамири. "Мы избавимся от Хуситов и застрянем с террористическими группировками.”

Активист и официальные лица в городе заявили, что одним из главных вербовщиков боевиков "Аль-Каиды" является Аднан Рузек, член Салафитов, которого Хади избрал в качестве высшего военного командира.

Милиция Аднана Рузека стала печально известна похищениями и уличными убийствами, есть онлайн-видео, где запечатлено, что её члены в маске стреляют в коленопреклоненного, с завязанными глазами, человека. В видео использован стиль Аль-Каиды - гимны и баннеры.

По словам одного из сотрудников службы безопасности Йемена, главным помощником Рузека был высокопоставленный представитель "Аль-Каиды", который бежал из тюрьмы в Адене в 2008 году вместе с другими задержанными AQAP. Несколько фотографий, увиденных корреспондентами AP, показывают Рузека с известными командирами Аль-Каиды.

В ноябре Хади назначил Рузека начальником оперативного штаба Таиза, координирующего военную кампанию, и главным командиром новой боевой группы-5-го президентского батальона охраны. Министерство обороны Хади также выделило Рузеку 12 миллионов долларов на новое наступление против Хуситов. AP получил копию квитанции на 12 миллионов долларов и помощник Рузека подтвердил эту цифру.

Рузек отрицал какую-либо связь с боевиками, сообщая АР, что “нет присутствия” Аль-Каиды " в Таизе.

Другой поддерживаемый коалицией военачальник включен США в список в террористов из-за его связей с "Аль-Каидой".

По словам его помощника Аделя Аль-Эцци, военачальник, Салафит, известный как Шейх Абул Аббас, получил от коалиции миллионы долларов на распространение влияния среди анти-Хуситских фракций. Несмотря на то, что он был включен в список США в октябре, ОАЭ продолжает финансировать его, сказал Аль-Эцци.

Помощник отрицал какие-либо связи с боевиками и не поверил в присутствие своего босса в террористическом списке США. Тем не менее, он признал, что “Аль-Каида воевала на всех фронтах вместе со всеми фракциями.”

Сразу же после того, как репортёры разговаривали с ним в Таизе, они увидели встречу Аль-Эцци с известным старшим активистом "Аль-Каиды".

Абул Аббас возглавляет финансируемое коалицией ополчение, контролирующее несколько районов в Таизе. На видео за 2016 год, подготовленном "Аль-Каидой", боевики в черной форме с логотипом "Аль-Каиды" воюют вместе с другими ополченцами в районах, которые, как известно, находятся под его контролем.

Бывший сотрудник службы безопасности в Таизе заявил, что боевики и силы Абула Аббаса напали на штаб-квартиру безопасности в 2017 году и освободили ряд подозреваемых к причастности деятельности "Аль-Каиды". Офицер рассказал, что он сообщил о нападении, но только чтобы узнать, что Абул Аббасу нужно передать еще 40 пикапов.

” Чем больше мы предупреждаем, тем больше они вознаграждаются", - сказал офицер. "У лидеров" Аль-Каиды " есть бронетехника, предоставленная им коалицией, а у командиров безопасности нет такой техники.”

https://apnews.com/f38788a561d74ca78c77cb43612d50da/Yemen:-US-allies-don%27t-defeat-al-Qaida-but-pay-it-to-go-away

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