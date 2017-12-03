/Поглед.инфо/ Въпреки политическата конфронтация, мнозинството от гражданите на Германия и Полша се обявяват за сближаване с Русия, съобщава Cicero. За това свидетелстват резултатите от социологическото допитване, проведено от Фондацията Кьорбер. Отговорите на жителите на тези страни, а също и на самите руснаци показаха, че те всички се стремят към разрешаването на възникналия конфликт.

Засяга ли това сирийския конфликт, разширяването на НАТО на изток, намесата на Русия в изборите или информационната война в интернет – във всички сфери в отношенията между Русия и Европа има конфронтация, а не диалог, пише Cicero. При това противостоянието има както политически, така и човешки компонент, отбелязва немското издание.

Разрива в политическите отношения на Русия и практически цяла Европа, а също и САЩ е опасен, защото ние, въпреки разпространеното мнение, не живеем в света на студената война, продължава авторът на статията. През онези години имаше противопоставяне на два враждуващи блока, но в същото време съществуваше ясната фронтова линия. Днес светът е мултиполярен, пояснява изданието. В зависимост от интересите могат да възникнат най-различни съюзи. Да се предскаже по-нанатъшното развитие на събитията е практически невъзможно. Именно затова конфликтът между Русия и Запада е толкова опасен. И политиците трябва да използват всички достъпни им средства за да го регулират, препоръчва немският журналист.

В дълговременна перспектива отчуждеността между руснаците и европейците може да доведе до катастрофални последици на ниво междуличностни и междуобществени отношения. Разкола в руско-украинските семейства и съобщества, провокиран от украинския конфликт, застоя в процеса на помиряване между Русия и Полша, свързан с трагичната авиокатастрофа край Смоленск през 2010 година, съкращаването на количеството на участниците в програмата на ученическия обмен – всичко сочи, че заради “ледниковия период” в политиката страдат и обикновените междуличностни отношения, пише Cicero. Когато доверието е подкопано и образът на врага подменя личното мнение, вече нищо не може да спре политическата ескалация. “До какво може да доведе това ни показа историята на XX век”, - подчертава авторът.

За да разберем как се отнасят един към друг европейците и руснаците, немската фондация Кьорбер проведе репрезентативни допитвания в Германия, Полша и Русия. Резултатите показаха, че от една страна в съзнанието на хората има прегради, но от друга – стремеж към сближаване. Например, в Германия и Полша повече от половната запитани са казали, че възприемат Русия като част от Европа, а респондентите от Русия, които са на същата позиция се оказват малцинство. При това хората главно са говорили за географска принадлежност, а не за общи култура и ценности.

Сегашната политика също определя отношението към миналото, поше Cicero. Да се намери общ знаменател при разбирането на историята е практически невъзможно. Руснаците не са готови да затворят темата за Втората световна война. А в Германия и Полша тази идея са подкрепили повече от една трета от респондентите. Резултатите от допитванията в Русия показват, че “Великата отечествена война лежи в основата на постсъветското национално самосъзнание” на руснаците. И властта активно поощрява такова възприемане на света, отбелязва изданието.

(рус.ез.)

Несмотря на политическую конфронтацию, большинство граждан Германии и Польши выступают за сближение с Россией, сообщает Cicero. Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса, проведённого Фондом имени Кёрбера. Ответы жителей этих стран, а также самих россиян показали, что все они стремятся к разрешению возникшего конфликта.

Касается ли это сирийского конфликта, расширения НАТО на восток, вмешательства России в выборы или информационной войны в интернете — во всех сферах отношений России и Европы происходит конфронтация, а не диалог, пишет Cicero. При этом у этого противостояния есть как политический, так и человеческий компонент, отмечает немецкое издание.

Разрыв в политических отношениях России и практически всей Европы, а также США опасен, потому что мы, несмотря на распространённое мнение, не живём в мире холодной войны, продолжает автор статьи. В те годы шло противостояние двух враждующих блоков, но в то же время существовала чёткая линия фронта. Сегодня же мир мультиполярный, поясняет издание. В зависимости от интересов могут возникать самые разные союзы. Предугадать дальнейшее развитие событий практически невозможно. Именно поэтому конфликт межу Россией и Западом так опасен. И политики должны использовать все доступные им средства, чтобы урегулировать его, рекомендует немецкий журналист.

В долговременной перспективе отчуждённость между россиянами и европейцами на уровне межличностных и межобщественных отношений может привести к катастрофическим последствиям, продолжает издание. Раскол в русско-украинских семьях и сообществах, спровоцированный украинским конфликтом, застой в процессе примирения России и Польши, связанный с трагической авиакатастрофой под Смоленском в 2010 году, сокращение количества участников программы школьного обмена — всё это указывает на то, что из-за «ледникового периода» в политике страдают и обычные межличностные отношения, пишет Cicero. Когда доверие подорвано и образ врага подменяет личное мнение, политическую эскалацию уже ничто не сможет остановить. «К чему это может привести, нам показала история XX века», — подчёркивает автор.

Чтобы понять, как относятся друг к другу европейцы и россияне, немецкий Фонд имени Кёрбера провёл репрезентативные опросы в Германии, Польше и России. Результаты показали, что, с одной стороны, в сознании людей есть преграды, но с другой — стремление к сближению. К примеру, в Германии и Польше больше половины опрошенных сказали, что воспринимают Россию частью Европы, а респонденты из России, разделяющие эту позицию, оказались в меньшинстве. При этом в основном люди говорили о географической принадлежности, а не об общих культуре и ценностях.

Нынешняя политика также определяет отношение к прошлому, пишет Cicero. Найти общий знаменатель в понимании истории практически невозможно. Россияне не готовы закрыть тему Второй мировой войны. В Германии же и Польше эту идею поддержало больше трети респондентов. Результаты опросов в России показывают, что «Великая Отечественная война легла в основу постсоветского национального самосознания» россиян. И власти активно поощряют такое мировосприятие, отмечает издание.

Многие наблюдатели на Западе утверждают, что с русскими больше невозможно вести диалог о ценностях, ведь они понимают их не так, как европейцы. К примеру, «демократические ценности» в России — это всего лишь «пустые слова», утверждают аналитики. Однако результаты опросов показали, что в Германии и России к ксенофобии относятся практически одинаково. Её осудили порядка 80% респондентов в обеих странах, а в Польше — всего 57%. Впрочем, поляки и немцы схожим образом ответили на вопрос: стоит ли СМИ поддерживать работу государства. В Германии с этим тезисом согласились 43%, в Германии — 53%, а в России — больше двух третьих респондентов. При этом подавляющее большинство россиян высказалось против гомосексуальных отношений. В Польше — больше половины опрошенных, а в Германии — каждый пятый.

Граждане всех трёх стран согласны с тем, что нынешний кризис в отношениях Европы и России возник из-за украинского конфликта и санкций. Однако отношение к штрафным мерам разнится. В Польше 58% респондентов выступили за их продление или ужесточение. Мнения немцев в этом вопросе разделились практически поровну, а в России 60% призвали смягчить санкции.

Отчуждённость в отношениях России и Европы обескураживает, однако всё не так плохо, отмечает издание. На самом деле большинство немцев, поляков и русских считают сближение России и ЕС очень важным. По мнению людей, политики должны стремиться к разрешению конфликтов и искать выход из тупика, в который зашёл минский процесс, а также вернуться к обсуждению озвученного главой Кремля предложения по размещению миротворческой миссии ООН на востоке Украины.

Но и гражданские общества в этих странах должны занять активную позицию, способствуя открытому обмену критикой между Россией и Европой на всех возможных уровнях. Политики могут помочь этому процессу, отменив визовый режим. Автор призывает не расценивать отмену ограничений для въезда в Европу как «поощрение противозаконных действий России на Украине». По его словам, возможность свободного передвижения — это эффективное средство борьбы с пропагандой, фейками и образом врага. Люди могут сами съездить в страну и составить своё собственное мнение, вместо того чтобы полагаться на мнения других, объясняет издание. «Ведь Россия, которая отвернётся от Европы и пойдёт в будущее другим путём, навредит не только себе, но и нам, остальным европейцам», — заключает Cicero.

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