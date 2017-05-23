/Поглед.инфо/ Когато Тръмп влезе в Белия дом, след като победи лидера на русофобите – "лъжливата неолиберална подстрекателка на война" Хилъри Клинтън, ненавистта към Русия придоби нова и много съблазнителна политическа значимост за демократите и много от сподвижниците им в американските медии.

Сюжетната линия „Рашагейт” стана неустоимо изкушение за тези сили. Политици, учени и анализатори от корпоративните медии, продължават да набиват в главите на американците, че Русия е техен враг и "враждебна държава". Това твърдение се превърна в норма. Не е необходимо да се обосновава и доказва.

По време на Студената война честните американци разбираха, че истинската съветската заплаха не е военна, а политическа, защото комунизмът привлича бедните страни и народи (включително нисшите слоеве на обществото и работническата класа на богатите страни). Противно на това, което американската доктрина за възпиране провъзгласи след Втората световна война, властващата съветска бюрокрация мислеше повече не за глобална експанзия и световна революция, а как да поддържа железен контрол над своята вътрешна и регионална империя.

(рус.ез.)

Как Россия снова стала «нашим врагом»

Политики, ученые мужи из корпоративных СМИ и говорящие головы постоянно твердят Соединенным Штатам, что Россия — их враг, «враждебное государство». Это утверждение стало нормой. Обосновывать и доказывать его не нужно.

Давайте пока не будем говорить о том, вмешивался ли «наш враг Россия» в президентские выборы 2016 года в интересах Дональда Трампа, и как она это делала. Забудем про вопиющее отсутствие каких-либо улик и доказательств в подтверждение данных обвинений и поразмышляем о том, как и почему путинская Россия превратилась в «нашего врага».

Тем из нас, кто достаточно стар и помнит долгую эпоху холодной войны, присвоение России звания главного врага США не кажется чем-то неестественным и парадоксальным. С момента большевистской революции 1917 года и вплоть до краха марксистско-ленинского Советского Союза и его восточноевропейских сателлитов в начале 1990-х годов Россия была идеологическим и политическим врагом западной капиталистической «элиты».

СССР не был раем для трудящихся. Несмотря на формальную приверженность идеям Маркса и Энгельса, это было воинственное иерархическое классовое общество, которым управляло деспотичное государство. После Второй мировой войны Советский Союз жестокими методами удерживал власть над Восточной Европой и Восточной Германией. Тем не менее, в советскую эпоху Россия создала вне рамок капитализма урбанизированное и промышленно развитое общество с реальными цивилизационными достижениями (сюда можно отнести всеобщую систему пожизненного здравоохранения, жилищное строительство, продовольственную безопасность, впечатляющую систему образования и культуру). СССР самостоятельно прокладывал путь в будущее без класса капиталистов и буржуазии, делая это во имя социализма. По этой причине он представлял политическую и идеологическую опасность для западного капитализма во главе с США, а также для планов Вашингтона в отношении периферии третьего мира, чье развитие Америка хотела подчинить потребностям богатых стран (США, Западной Европы и Японии) из ядра капиталистического мира.

Честные американские воины холодной войны понимали, что истинная советская угроза заключается не в какой-то там серьезной военной опасности, а в опасности политической, ибо коммунизм привлекал к себе бедные страны и народы (в том числе, низшие слои общества и рабочий класс из богатых государств). Вопреки тому, что возвещала американская доктрина сдерживания после Второй мировой войны, правящая советская бюрократия больше думала не о глобальной экспансии и мировой революции, а о том, как сохранить железный контроль над своей внутренней и региональной империей. Однако она «сдерживала… худшие проявления западного насилия» (Ноам Хомский), оказывая военную и прочую помощь странам третьего мира, превращенным США и Западом в объекты нападения (среди них были Китай, Корея, Индонезия, Египет, Сирия, Куба, Вьетнам, Лаос). Параллельно СССР служил примером независимого развития вне мировой капиталистической системы, которой руководила сверхдержава со штаб-квартирой в Вашингтоне, и противостояния этой сверхдержаве.

Стани приятел на Поглед.инфо във facebook и препоръчай на своите приятели