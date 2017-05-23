/Поглед.инфо/ На 11 юни за украинците влиза в сила безвизов режим за пътуване в ЕС. Но ситуацията в източната част на Украйна си остава основен проблем, защото Минският процес е в застой. Новите изявления на Путин и на сепаратистите, както и експроприацията в Донбас показват, че Русия е склонна към окончателно отделяне на региона.

В същото време миналия петък в германския Бундестаг се проведоха дебати по резолюцията на партия "Зелените". Иде реч за „многомилионите престъпления на национал-социалистите в Украйна”, като резолюцията визира "историческата отговорност" за тези престъпления на днешна Германия.

(рус.ез.)

Отделение Восточной Украины кажется решенным делом

Ситуация на Украине

Новый гость в замке Мезеберг под Берлином: в конце недели Ангела Меркель приняла там Петра Порошенко, главу украинского государства. На этом же место когда-то пробывший недолгое время президентом Дмитрий Медведев пытался вдохновить канцлера на модернизацию России, которая стоила бы миллиарды. Это было в 2010 году.

Теперь там можно было видеть обломки этой утопии: Россия откатилась назад в авторитаризм и реваншизм. Самой большой жертвой этой политики стала Украина.

И все же в Мезеберге были три хорошие новости: 11 июня для украинцев вступает в силу безвизовый режим для поездок в Европейский союз — по крайней мере для владельцев новых биометрических паспортов, так что пока — для меньшинства. По этому поводу Порошенко сказал: «Украина возвращается в европейскую семью и наконец поворачивается спиной к империи (российской)». Кроме того, по словам Меркель, «новый французский президент готов продолжить Минский процесс».

Минский процесс зашел в тупик

Эммануэль Макрон (Emmanuel Macron) идет тем самым по стопам Франсуа Олланда (François Hollande). По словам Меркель, «очень скоро» члены квартета по обсуждению мирного процесса в Восточной Украине должны встретиться для переговоров, то есть включая также и президента Путина.

В-третьих, в германском бундестаге прошли в пятницу дебаты по поводу одной резолюции партии «Зеленых». В ней на основании многомиллионных преступлений национал-социалистов на Украине речь идет об «исторической ответственности» сегодняшней Германии по отношению к Украине и ее молодой демократии.

И все же ситуация в Восточной Украине по-прежнему остается главной проблемой, Минский процесс зашел в тупик, обмен пленными приостановлен. Новые высказывания Путина и сепаратистов, а также экспроприация в Донбассе позволяют сделать вывод, что Россия берет курс на окончательное отделение этого региона.

Правда почти 700 невооруженных наблюдателей ОБСЕ по-прежнему патрулируют в регионе Донбасс. Но ничего другого они и не могут сделать. Редко в Европе бессильное право и бесправная власть сталкивались друг с другом столь неожиданно, как сегодня в Восточной Украине.

Стани приятел на Поглед.инфо във facebook и препоръчай на своите приятели