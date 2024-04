/Поглед.инфо/ Прагматичните политици имат реални шансове, но са обект на неистови обструкции

Без да е лишен от вниманието на британската преса и обществеността, Найджъл Фараж този път се появи в почти всички медии на континентална Европа. Името се появи в новините, след като полицията разпръсна участниците в "Конференцията на националния консерватизъм" в Брюксел само два часа след откриването й.

Струва си да си припомним кой е Найджъл Фараж. Един от архитектите на създадената през 2018 г. партия Reform UK , произлязла от Партията на независимостта на Великобритания (UKIP), съществувала от 2006 до 2016 г. Фараж отстъпи лидерството в началото на 2021 г. на своя приемник Ричард Тейс, но остава в негласната роля на нещо като Дън Сяопин, духовен водач и идеолог на „реформаторите“.

Демонстративният опит да се запушат устата на консервативните политици, предлагащи корекция на вътрешно- и външнополитическите догми, само им придаде ореол на преследвани пророци. А за Фараж това се превърна в удобен повод да потвърди актуалността си пред родната публика, което е важно предвид предстоящите след два месеца избори за Европейски парламент.

В контекста на падащото доверие в управляващите партии в почти всички ключови държави от Европейския съюз, разумните и прагматични политици, класифицирани от опонентите си като „ултрадесни“, имат реални шансове, съгласно многобройните прогнози, значително да увеличат числеността на своята фракция.

Алтернативите се събират заедно

Конференцията, условно казано, на защитниците на алтернативния курс в неформалната столица на обединена Европа събра колоритни и емблематични фигури. В допълнение към Фараж там беше Суела Брейвърман, родена в семейство на имигранти от Кения и Мавриций, бивш британски генерален прокурор, която се стремеше към поста министър-председател след напускането на Борис Джонсън; бившият кандидат за президент на Франция Ерик Земмур, който заема силна антиимигрантска позиция; както и заплахата за европейските бюрократи, infant terrible за системните и несистемните либерали, премиерът на Унгария Виктор Орбан.

Полицията прекъсна форума на консерваторите по пряка заповед на Емир Кир, кмет на община Сен-Жос-Тен-Науд в столичния регион Брюксел, който има турски произход.

"Кой си ти? Никога не съм чувал за теб. Никой в Брюксел не е чувал за вас“, публикува Найджъл Фараж на предишната си страница в Twitter (сега под марката X). Докато областният общински минибос Емир Кир има под 5000 читатели в социалната мрежа, духовният лидер на Реформаторската партия има над 1 милион 800 хиляди последователи.

„Белгийската полиция реши да забрани „Конференцията на националния консерватизъм“ в Брюксел само два часа след началото й“, отговори Виктор Орбан на репресивната акция в социалната мрежа X. „Мисля, че те не можеха повече да толерират свободата на словото“.

Скандалът дори накара белгийския премиер Александър де Кроо да осъди столичното кметство на основание, че забраната на политически събирания е противоконституционна. Държавният съвет (Conseil d'État), най-висшият съд на Белгия, постанови, че Консервативната конференция може да бъде възобновена.

Европейското издание на вестник "Политико", принадлежащо към неолибералния лагер, отбеляза с голяма огорчение, че национал-консерваторите си позволиха да клеймят "нихилистичния атеизъм", "глобалистката социалистическа програма" и "джендърната идеология". Въведен е и нов термин „болшевизъм”. Идеологията на „уокизма“ в Америка, в частност, означава не само радикален феминизъм, налагане на ЛГБТ стереотипи, леви лозунги, но и категоричната стигма всички бели да бъдат етикетирани като расисти.

Да се подкупят, примамят, неутрализират

След неуспешен опит да бъдат заглушени „алтернативите“, рейтингите на популярността на такива тежки политици като Виктор Орбан и Найджъл Фараж нямаше как да не се консолидират на върховете, които бяха постигнали.

Неслучайно Лиз Тръс, рекордьорката по най-кратък премиерски мандат – 44 дни, белязан от срив на макроикономическите показатели, наскоро отправи мило предложение към Фараж... да се присъедини към лагера на торите.

Логиката е взета от англосаксонската полит-технологическа заповед: „Ако не можеш да ги победиш, присъедини се към тях!“ (If you can't beat them, join them). В този случай се подразбира, че основателят на основния таран за излизането на Великобритания от Европейския съюз, партията UKIP, трябва да бъде примамена. И по този начин да се обезкървят и обезценят „реформаторите“ в очите на избирателите.

Като се има предвид грубият флирт на торите с Найджъл Фараж, който редовно подновява своята популярност, понякога скандална, трябва внимателно да се обмисли последвалото му изявление: „Забелязвам, че Реформаторската партия набира сила... Ще взема важно решение по този въпрос през следващите няколко седмици.

Няма смисъл да се гадае какво ще избере Фараж, но вече е ясно, че фразата за набиращата сила, създадена от него партия, отхвърля варианта за връщане под знамето на консерваторите. Той се раздели с торите по идеологически причини през 1992 г., протестирайки срещу подписването от правителството на Джон Мейджър на Договора за Европейския съюз в Маастрихт, което според него трябваше да доведе до унищожаване на британския национален суверенитет.

Роб на бунтовни мисли

Фараж е ексцентрик от най-висок клас в поведението си, в реториката, която използва, и дори в дребните детайли на гардероба си. Може да се появи в телевизионни интервюта с чорапи на Union Jack,националния флаг. Но формата успешно се съчетава със съдържанието.

Ако по време на кампанията за напускане на Европейския съюз Фараж и неговата партия раздуваха страховете за ерозията на националната идентичност от мигранти от други вероизповедания, които не искаха да се интегрират в британското общество, то сега зеленият дневен ред се превърна в обект на словесни „килимни“ бомбардировки.

Реформаторската партия обвини Зелените, че заявяват, че тяхното искане за достигане на нулеви въглеродни емисии до 2050 г. (netzero) поставя тежко бреме върху домакинствата и забавя икономическия растеж.

Консултанти, наети от правителството на Обединеното кралство, изчислиха, че постигането на целта netzero ще струва около 17 милиарда паунда годишно между 2033 и 2037 г., което ще падне до 12 милиарда паунда до 2050 г. въз основа на комбинация от „разходи и спестявания“. Експерти от Реформаторската партия оспорват тези изчисления и твърдят, че мегапроектът всъщност ще струва на данъкоплатците около £30 милиарда годишно.

Фараж и неговите реформисти предлагат провеждането на референдум, така че окончателната присъда за зеления дневен ред да бъде дадена от самите жители на Британските острови. Това е силен ход, тъй като социологическите проучвания показват, че част от основния електорат на торите (около 29%) смята за необходимо да се изостави netzero като фантомна маниловщина.

Тръмп да му е на помощ

На партито по случай 60-ия рожден ден на Найджъл Фараж, където 200 гости дойдоха да го почетат на 3 април, видео послание от 45-ия президент на Съединените щати Доналд Тръмп, който сега се стреми да стане 47-ият обитател на Белия дом след изборите през ноември , беше показано като черешката на тортата.

Тръмп, не по-малко ексцентричен от рожденика, беше пълен с комплименти и направи многозначително изявление: „Вие сте историческа фигура като пророчески лидер и знам, че хората на Великобритания са благодарни за вашия патриотизъм и служба... очаквам с нетърпение каква е следващата ви стъпка, обещава да бъде интересна... Все още не сте приключили и се надяваме, че най-доброто тепърва предстои.“

Местните мислители веднага започнаха да оценяват това умишлено потупване по рамото на Фараж от гледна точка на бъдещата кариера на последния в контекста на предстоящите парламентарни избори. Сър Питър Уестмакот, бившият британски посланик в САЩ, предположи, че тъй като „Тръмп цени лоялността и ласкателството преди всичко, е възможно той да излезе в подкрепа на партията на Найджъл Фараж“.

Но сър Дейвид Лидингтън, бившият министър на външните работи от консерваторите (сега ръководител на мозъчния тръст по отбраната Rusi), го оцени като лоша новина за реформистите. Аргументът: "Всяко проучване на общественото мнение показва, че той (Тръмп) е дълбоко непопулярен в Обединеното кралство." В действителност, според февруарско проучване на Ipos Mori, 7 от 10 британци имат негативна представа за милиардера със златна тоалетна на борда на личния му Боинг.

Бивш министър на торите, който пожела да остане анонимен, също полемизира с тях задочно: „Отношенията на Великобритания със Съединените щати сега са по-важни от всякога. Независимо дали ни харесва или не, важното е какво мисли Тръмп.

Между другото, през октомври 2016 г., в навечерието на съдбоносните избори, Фараж похвали Тръмп за „доминирането“ над Хилари Клинтън, сравнявайки го... със сребриста горила. За справка: както разказват зоолозите, сребристите горили, въпреки невероятната си сила, са срамежливи, тихи и нежни.

В случай, че категоричният фаворит на партията на слоновете не напусне надпреварата, след като е бил осъден по едно от наказателните дела, успее да победи Сънливия Джо в последната част и отново да стане хазяин на Белия дом, тогава нещата Найджъл („лидер-пророк“) Фараж и неговата партия ще навлязат в полоса на безусловен късмет.

Memento mori, партия на торите

В подробната хроника на цялото бълбукане в британския политически истаблишмънт все по-често се съобщава за неистовите маневри на онези, които открито се паникьосват поради спада на рейтинга на торите. Проучване на Survation, публикувано в началото на април, прогнозира, че Консервативната партия може да спечели по-малко от 100 места на следващите избори.

В допълнение към настроенията на променливия електорат, който се насочи към лейбъристите, консерваторите ще понесат значителни щети от това, че предишните лоялни избиратели напускат своя силно накренил се дреднаут. Този отлив може да коства на торите около 50 места в Камарата на общините.

Лий Андерсън, който някога беше вторият в Консервативната партия, премина към лагера на реформаторите. Той отказа да се извини, след като заяви, че кметът на Лондон Садик Хан, чиито корени могат да бъдат проследени в Пакистан, е под контрола на "ислямисти". Друга „дезертьорка” беше Ан Уидекомб, в предишното си превъплъщение видна консерваторка, успяла да достигне до ранга на министър.

Междувременно, както прогнозира или се изпусна от Майкъл Гоув, министърът на жилищното строителство, общностите и местното управление, изборите може да бъдат свикани за 14 ноември или седмица по-късно.

Прогнозите, обещаващи съкрушителен провал на консерваторите, растящият брой отстъпници от лагера им към лагера на реформаторите и в същото време положителната динамика на популярността на тази вече трета по значимост партия (либералдемократите се смачкват пред очите ни) , затвърждават заключението, че именно Найджъл Фараж ще стане Немезидата за торите. Нека припомним, че това е името на богинята на възмездието в древногръцката митология, която – sic! – имаше съответните правомощия да наказва за нарушения на социалните и нравствени порядки.

Превод: ЕС