/Поглед.инфо/ Трябва да се каже, че поради липсата на последователност след цялата си сурова реторика, МОК изглежда най-малкото жалък. Не сте имали смелостта да доведете наказанието докрай? Или докладът на Ричард Макларън, в който се съобщава за държавна програма за допинг, е неточен и недостоверен?

Независимо от това, няма нужда да казваме, че Русия претърпя наказание. Но наказанието на МОК не се превърна в истинско. Олимпийското злато по хокей го взе Русия, а не ОАР.

(рус.ез.)

Олимпийское золото в хоккее взяла Россия, а не ОАР

Родители каждого маленького ребенка знают, что во всех сражениях победить нельзя. Сражения надо выбирать. Но если уж оно выбрано, то к цели нужно идти уверенно и упорно. Ребенку важно это объяснить. Похоже, Международный олимпийский комитет (МОК) напрочь забыл этот очевидный урок. МОК создал видимость решимости и сурового наказания, которое на деле и наказанием-то тяжело назвать. В такой ситуации ребенок научится только тому, что в итоге он может поступать так, как захочется, и ему вдобавок еще и посочувствуют.

Что же это за запрет участвовать в Олимпиаде, который все же позволяет выступать на Играх и даже под псевдонимом, в котором упоминается название страны? ОАР — это «олимпийский атлет из России», и многие все равно часто оговаривались, что в тех или иных соревнованиях одержали победу именно русские. В принципе, вместо официального флага страны использовался олимпийский, и вместо государственного гимна играл олимпийский гимн — больше ничего и не изменилось. Самое интересное произошло после финального хоккейного матча, когда российские игроки спели гимн о «могучей воле и великой славе». Казалось бы, таким же «могучим и великим» должно было быть и наказание МОК.

Олимпиаду в Пхёнчхане запомнят, в том числе, и за откровенную бесхребетность МОК и его неспособность придерживаться наложенного наказания. Подобная нехватка дисциплины даже провоцировала на сочувствие к русским. Администрация Путина в Кремле извлекла из ситуации все возможное и часто всячески заявляла о себе как перед играми, так и во время них. Россия говорила о притеснении страны и о том, что США не смогли бы одержать победу над русскими. И поэтому Россию нужно было не допускать до игр полностью.

Смешение политики и спорта — вечная тема, о которой мы никак не договоримся. Никто не считает это правильным, но и в политизацию спорта никто не вмешивается. Россия сама часто использует спорт в своих целях. Можно ли было посчитать олимпийский спектакль в Сочи чем-то другим, кроме как демонстрацией великолепия Путина и его власти? Организационные решения о проведении соревнований тоже часто можно назвать политическими. ФИФА — хороший тому пример. Чемпионат мира по футболу все-таки будет проходить в России, хотя понятно, что наш восточный сосед в то же самое время участвует в гражданской войне на Украине.

Я считаю, что спорт не может существовать отдельно от остального мира. Если какая-то страна нарушила международные законы, не говоря о том, что попалась на государственной допинг-системе, то за такое нужно беспощадно наказывать. И никаких послаблений делать не нужно. Я понимаю, что чистых спортсменов надо допускать до соревнований, но в таком случае от «России» в названии сборной надо отказаться.

Нужно сказать, что из-за нехватки последовательности после всей его суровой риторики МОК выглядит как минимум жалко. Неужели не хватило смелости довести эти наказания до конца? Или доклад Ричарда Макларена (Richard McLaren), в котором сообщалось о государственной программе допинга, неточен и недостоверен? Как бы то ни было, о том, что Россия понесла настоящее наказание, в данном случае даже не приходится говорить.

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