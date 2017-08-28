/Поглед.инфо/ Руските медии – а те никога не пропускат да отразят нито една американска криза, – бързо изразиха възмущението си от расистко мотивираните бунтове в САЩ през последните седмици, на които една жена бе убита на бял националистически митинг, а след това президентът Доналд Тръмп се опита да защити участващите, което предизвика сериозно възмущение.

Нацистката символика по време на шествията в Шарлотсвил, щата Вирджиния – свастики и железни кръстове – се превърна в специална мишена за руския гняв. "В Русия имахме много илюзии по отношение на Тръмп", каза Вероника Крашенинникова, член на Обществената камара – консултативен орган към президента на Руската федерация. "Сега Тръмп ясно застана на страната на ненавистта, насилието и агресията; маските са свалени окончателно".

Доналд Тръмп трябва или да подобри отношенията си с Русия, или да заиграе с неонацистите, но не може да прави едновременно и двете.

(рус.ез.)

Дональд Трамп может подружиться с русскими и с нацистами, но только не одновременно

Россия присоединилась к последнему хору критиков Трампа, однако на этот раз речь идет о чем-то большем, чем просто о цинизме. В течение многих лет американские крайне правые получали молчаливое одобрение и поддержку со стороны России. Однако нацисты зашли слишком далеко.

Российские средства массовой информации — они никогда не пропустят ни один хороший американский кризис — быстро начали выражать свое возмущение по поводу подогретых расовыми идеями беспорядков, происходящих в Соединенных Штатах в последние недели, и в результате одна женщина была убита на белом националистическом митинге, а затем президент Дональд Трамп, похоже, попытался защитить присутствовавших на этом мероприятии людей, что у многих вызвало возмущение.

Во время ток-шоу на государственных телеканалах в прошлое воскресенье, в самое пиковое время, внимание было сосредоточено на расовой проблеме в Америке. В популярной программе «Новости недели» были показана карта Соединенных Штатов, на которой были выделены 11 бывших штатов Конфедерации; очень быстро они были окрашены в красный цвет, чтобы показать, что Трамп победил в них на президентских выборах. Последовали также пространные объяснения на тему о различиях между неонацистами и Ку-клукс-кланом.

Однако нацистская символика во время шествий в Шарлоттсвилле, штат Виргиния, — свастики и железные кресты — стали особой мишенью для российского гнева. «У нас в России было много иллюзий по поводу Трампа, — сказала Вероника Крашенинникова, видный член Общественной палаты, консультативного органа при президенте. — Теперь он четко выступил на стороне идеологии ненависти, насилия и агрессии — маски сброшены окончательно».

Российские средства массовой информации долгое время с ликованием реагировали на многочисленные примеры того, что американские действия не соответствуют американской риторике, и в некотором отношении их позиция сегодня особенно не изменилась. Так, например, расистски мотивированные беспорядки в Фергюсоне, штат Миссури, в 2014 году были показаны по всем государственным телеканалам врагов Америки, включая Иран и Россию, в качестве доказательства нового статуса страны как «несостоявшегося государства».

Не вызывает удивления и то, что Россия в настоящее время получает большое удовольствие, демонстрируя недостатки Америки. Американо-российские связи находятся на самом низком уровне со времен холодной войны. В ответ на последний раунд санкций посольство США теперь вынуждено сократить количество своих сотрудников на 755 человек — таково распоряжение Путина, который заявил о том, что все они должны покинуть Россию до 1 сентября. Два американских дипломатических объекта также были закрыты. В понедельник посольство США в Москве объявило о прекращении на одну неделю выдачи неиммигрантских виз. «Решение России о сокращении в стране дипломатического присутствия Соединенных Штатов ставит под сомнение серьезность России относительно улучшения отношений», — подчеркивается в заявлении американского посольства.

Подвергаемые тщательному исследованию личные отношения между Трампом и Путиным, которые поначалу были довольно хорошими, оказалось трудно поддерживать — даже на фоне обещаний об улучшении отношений между двумя странами. Когда Трамп в начале июля скрепя сердце подписал законопроект о введении новых санкций против России, это, похоже, было воспринято на последняя соломинка. После этого премьер-министр Дмитрий Медведев в Twitter начал насмехаться над Трампом, а государственные средства массовой информации стали называться его «слабым» и «неудачником».

И поэтому в тот момент, когда тень фашизма подняла свою голову в Америке, Россия отреагировала быстро.

На прошлой неделе, спустя день после того, как известный неонацистский веб-сайт Daily Stormer перерегистрировал свой домен в России (его американский провайдер GoDaddy отказался с ним сотрудничать), российское правительство его заблокировало, обосновав свои действия тем, что он «пропагандирует неонацистскую идеологию». Российское посольство в Вашингтоне торжествовало. «Россия за несколько часов сделала то, что „Соединенные Штаты" терпели в течение многих лет», — сообщил на своей странице в Twitter его официальный представитель Ник Лахонин. А еще он добавил, что нацизм «все еще является законным» в этой стране. Российское посольство в Южной Африке, похоже, без всякого повода разместило в Twitter исторический документ о советской победе над фашизмом во Второй мировой войне.

Однако российское негодование по поводу американского неонацизма есть нечто большее, чем просто проявление оппортунизма. «Прежде всего, любая неприглядная вещь относительно Соединенных Штатов охотно используется российскими официальными властями, — отметила Мария Липман (Maria Lipman) работающий в Москве политический аналитик и главный редактор журнала „Контрапункт", издаваемого Университетом Джорджа Вашингтона. - Но это также благородный - и оправданный - гнев по поводу использования нацистских символов». Победа СССР над нацистской Германией является предметом гордости для подавляющего большинства россиян».

Россия разделяет сложную историю с Третьим Рейхом. Триумфальная победа Советского Союза над Адольфом Гитлером во Второй мировой войне каждый год празднуется по всей России, и эта победа стала определяющей характеристикой современного российского государства, которое еще не оправилось в демографическом отношении от потери около 27 миллионов человек в ходе той войны — это значительно больше потерь других участников военных действий (Однако меньше внимания уделяется подписанию в 1939 году пресловутого пакта Молотова-Риббентропа, на основании которого Советы и Германия поделили между собой Восточную Европу, в том числе Украину. Пакт Молотова-Риббентропа был расторгнут после нападения Гитлера на Советский Союз, а сегодня значение этого противоречивого договора принижается в современных российских школьных учебниках).

Нацистские символы, которые можно было увидеть в Шарлоттсвилле, многих в России задели за живое. Однако инстинктивная реакция имеет отношение не столько к расистской или ксенофобской идеологии, сколько к специфическому приветствию и свастикам, которые американские неонацисты демонстрировали во время своих маршей. Многочисленные крайне правые группировки по всей Европе получают финансовую помощь и политическую поддержку от Москвы, и в самой России немало групп ненависти неонацистского, прославянского и расистского толка. Однако эти организации пытаются избегать открытых ссылок на нацизм или фашизм. Три года назад Путин официально сделал преступлением попытки реабилитации нацизма и пропаганду отрицания Холокоста, однако либеральные активисты в то время назвали эти меры средством ограничения свободы слова.

Отвращение российского общества по отношению к нацистам играет свою роль и в войне на Украине. Российская государственная пропагандистская машина часто преподносит нынешний конфликт на Украине — там поддерживаемые Москвой войска воюют против украинцев на востоке страны — как борьбу против фашистских сил. Так, например, проукраинские активисты часто воздают должное Степану Бандере, украинскому националисту, боровшемуся как против советских, так и против нацистских сил; тогда как Россия называет Бандеру сторонником нацистов. Такого рода пропаганда может показаться неуклюжей, однако порождаемые ею страхи достаточно реальны, а причиной их являются такие действия сторонников Бандеры, как гитлеровские приветствия на некоторых проукраинских митингах, а также продажа нацистской атрибутики на киевских рынках.

RT, известный и финансируемый Кремлем англоязычный телеканал, сравнил митинг в Шарлоттсвилле с массовыми мероприятиями, происходящими в последние годы на Украине. «Те же самые нацистские символы, факельные шествия — но совершенно иное освещение», — подчеркнул телеканал. Как отмечается на сайте RT, западные средства массовой информации проявляют лицемерие, когда называют «неонацистами» американцев, но не людей в капюшонах и с факелами в руках на Украине.

Похоже, Дональд Трамп способен либо улучшить отношения с Россией, либо заигрывать с неонацистами — но он не может делать одновременно и то, и другое.

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