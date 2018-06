/Поглед.инфо/ Американските журналисти бият тревога: Доналд Тръмп изгражда своята външна политика така, все едно наистина иска за помогне на Владимир Путин и активно разваля отношенията с европейските съюзници, разказва в своето ток-шоу водещата от MSNBC Рейчъл Медоу. Както подчертава тя, въпросната ситуация е закономерен резултат от действията на Тръмп, който разрушава 4световния ред, основан на лидерството на САЩ.

РЕЙЧЪЛ МЕДОУ, водещ от MSNBC: През 2000 г. няколко месеца, след като Владимир Путин бе избран за първи път за президент на Русия, редакцията на The Washington Post изпрати в Москва нов редактор на местното бюро. По точно, изпратиха там двама души, съпрузи – Сюзън Гласър, до този момент работеща в редакцията като кореспондент по външната политика и съпругът ѝ – журналистът Питър Бейкър. Те се бяха тъкмо оженили. В статията за тяхната сватба, публикувана в The New York Times пишеше, че „Съпругът и съпругата са си всели отпуск от The Washington Post – те сега учат руски език, готвят се съвместно да стават ръководители на московското бюро на вестника“.

Сюзън Гласър ръководи дейността на The Washington Post в Москва в течение на четири години, след което заедно със съпруга си, г-н Бейкър, написа книга за това какво са научили докато са работили там, поставяйки своеобразно предупреждение, за което днес вече знаят всички. Книгата се нарича „Кремъл в подем: путинова Русия и краят на революцията“. В книгата се разказва за вече всеизвестната, но още предизвикваща към момента на публикацията на труда горещи спорове във външнополитическите кръгове хипотеза, че Путин не се превръща в своеобразен партньор на Запада, както се надяват в администрацията на Буш и първоначално в администрацията на Обама. Авторите пишат за засилващия се в Русия авторитаризъм, който се изгражда с идеята, че Путин ще върне страната в славната епоха на свръхдържавата Съветски съюз.

През 2005 г. Сюзън Гласър се връща във Вашингтон и досега остава там, тя работи като редактор на изданията Foreign Policy и Politico. А в това време повечето американци са размислили и сега познават във Владимир Путин човека, който преди повече от десет години е описано от г-жа Гласър и г-н Бейкър – а именно противника на демокрацията и още повее авторитарния лидер, несъмнено враждебно отнасящ се към Запада и със сигурност не наш приятел. До такива изводи достигат на практика всички американци…

…но въпреки това, не всички. Напускайки тази сутрин Белия дом, за да се отправи на среща на „голямата седмица“ в Квебек, президентът Тръмп сложи черта под критичните коментари, които той дълго дни сипеше по адрес на страната – домакин на срещата Канада и останалите партньори по „седмицата“, призовавайки в нея да се върне Русия, въпреки това, че я изгониха от там преди няколко години заради нахлуването в Крим и завземането на част от украинската територия.

В своята днешна статия в The New York Times за враждебното отношение Тръмп да дългогодишните съюзници на САЩ бившият съветник по националната сигурност Сюзън Райс, изрази ето такава сурова оценка: Признаци за това, че американската политика се определя от Путин, не се наблюдават. Въпреки това е трудно да си представим, че дори да го правил, би могъл да го направи по-добре от това, което се случва сега“.

И ако имате нужда от доказателства в пресата за това как са се влошили отношенията между САЩ и нашите най-надеждни съюзници в Европа, днес бе публикувана ето тази скучна статия. Това е най-новият материал на Сюзън Гласър, която сега работи в списание New Yorker. Тя говори с цял полк европейски служители - и техните цитати, които тя представя са много забележителни, при това не само защото те дават да се разбере доколко крехки са станали отношенията между САЩ и съюзниците им, но и заради стрия начин, по който изглеждат. Цитирам: „Спорът между водещите демокрации в света, предсказан от избора на Тръмп, се сбъдва. Висши държавни служители в Лондон, Берлин и в другите европейски столици, както и във Вашингтон, ми споделиха своите опасения за това, че Тръмп може да бъде в краткосрочна перспектива най-опасната заплаха за света“ – има се предвид съюза на западните страни, „отколкото противниците му – авторитарните велики държави като Русия и Китай.

В Берлин Сюзън Гласър разговаря с няколко германски служители, които, цитирам, „сравняват ситуацията с криза на личен или семеен план“. Така, според материала, един високопоставен член на германския парламент заявява: „Създава се впечатление все едно родителите са започнали да се съмняват дали изобщо те обичат“. Друг чиновник заяви: „Ние се отнесохме чувствително към ситуацията, защото нашите отношения с Америка сами по себе си са преизпълнени с чувства – те приличат повече на отношения между баща и син и ние вече не можем да познаем своя баща и осъзнахме, че той може да ни набие“.

Когато отменяте десетилетия стар световен ред, основан на ръководството на САЩ, в при това само за една година, хората изглежда възприемат това като лична атака и се отнасят към с чувство и сериозност.

Превод: Поглед.инфо

