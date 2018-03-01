/Поглед.инфо/ Администрацията на президента на САЩ Доналд Тръмп иска да разшири участието си в договореностите от Минск от 2014 г. с надеждата, че те ще помогнат да се сложи край на военния конфликт в Украйна. За постигане на тази цел, Вашингтон възнамерява да реализира подписаното през 2014 г. споразумение, но отстоявайки поетапен подход, който да позволи на мироопазващите сили на ООН да поемат контрола на Донбас, докато Киев не предприеме серия от реформи в отговор на настояванията на местното население, пише Дейв Маджумбар в статия за американското издание The National Interest.

"Ние предлагаме мироопазващите сили на ООН да заемат територията [на Донбас] и да сменят руските войски и формированията на сепаратистите, за да се създаде на определеното пространство възможност да се произведат избори, а също да бъде дадена амнистия и специален статут [на местните ръководители]", каза на 26 февруари в Центъра за национални интереси Кърт Волкър, специалният пратеник на Държавния департамент на САЩ в Украйна. "След завършването на този процес тази територия ще може да бъде върната на Украйна".

Отбелязва се също, че Москва иска “да излезе“ от Украйна, защото няма да спечели нищо, ако поеме територията й; чакат я само огромни разходи...

(рус.ез.)



Курт Волкер: Россия хочет уйти с Украины – National Interest

Москва на территории Украины ничего не выигрывает, там ее ждут лишь издержки

Администрация президента США Дональда Трампа стремится расширить свое участие в Минских договоренностях 2014 года в надежде на то, что они помогут поставить крест на военном конфликте на Украине. Для достижения этой цели Вашингтон намерен реализовать подписанные в 2014 году соглашения, отстаивая поэтапный подход, который позволил бы миротворцам Организации Объединенных Наций взять под свой контроль Донбасс на то время, пока Киев не проведет серию реформ в ответ на чаяния местного населения, пишет Дейв Муджамбар в статье для американского издания The National Interest.

«Мы предложили, чтобы миротворческий контингент ООН зашел на территорию и заменил собой российские войска и сепаратистские образования и создал на определенноевремя пространство, в котором могли бы пройти выборы, а также могли быть предоставлены амнистия и специальный статус», — заявил спецпредставитель госдепартамента США по Украине Курт Волкер 26 февраля в Центре национальных интересов. — По окончании этого процесса эта территория была бы возращена Украине».

Волкер заявил, что рад позиции США по этому предложению, однако подчеркнул, что до нынешнего момента особых ощутимых результатов достигнуто не было. На Украине, по его словам, складывается ситуация, которая далека от замороженного конфликта, напротив, боевые столкновения продолжаются, а Киев теряет по солдату раз в три дня. Фундаментальная проблема заключается в том, что Москва относится скептически к Вашингтону и его намерениям, особенно в отношении снятия санкций.

Более того, Россия ничего не выигрывает от вывода «своих войск». После него, считает Волкер, будет снят лишь ряд ограничительных мер, но Украина продолжит своедвижение в сторону Запада. США также отказываются исключать будущее членство Украины в НАТО. Волкер заявил, что Вашингтон не может указывать суверенным странам в таких вопросах.

Таким образом, непонятно, какой подход выберет Москва после президентской гонки. Директор Центра Дмитрий Саймс отметил, что есть указания на то, что Кремль может пойти на эскалацию конфликта. В России есть влиятельные фигуры, которые совсем не настроены идти на уступки Западу, скорее наоборот.

В связи с этим, отвечая на вопрос о том, можно ли считать вероятной всеохватывающую эскалацию со стороны России, Волкер подчеркнул, что не считает, что у Кремля имеется военный потенциал для полномасштабного вторжения регулярными частями на Украину.

«Перспектива усиления конфликта сопряжена со слишком значительными издержами для России, даже речь идет об асимметричной войне», — указал специальный представитель. — Я попросту не вижу этого. Украина оказалась более устойчивой страной, чем кто-либо когда-либо ожидал».

Так, Волкер полагает, что США могут достичь своих целей посредством переговоров, в рамках которых у них две первоочередных задачи. Во-первых, Вашингтон надеется восстановить суверенитет и территориальную целостность Украины. Во-вторых, он стремится гарантировать безопасность и защиту всех граждан Украины, независимо от этнической принадлежности, национальности или религии.

Для достижения этих целей США отказались от неясных формулировок в пользу четкого языка для описания конфликта на Украине. Вместо того чтобы говорить о нем без упоминания Кремля, Вашингтон теперь напрямую говорят о районах, находящихся под контролем сепаратистов, как о оккупированных Россией.

ЗатемСША совместно со своими партнерами по ЕС ужесточили санкционный режим против России. Волкер подчеркнул, что США и ЕС вместе скоординировали эти санкции таким образом, чтобы они имели наибольшее воздействие на внутренний круг Москвы и Кремля. Кроме того, администрация Трампа, в отличие от его предшественника Барака Обамы, одобрила продажу Украине наступательных вооружений. Тем не менее не надо считать, что политика Трампа стала таким уже разрывом с курсом прежних властей.

«Существует, на мой взгляд, искусственное различие между летальным и нелетальным военным оборудованием», — указал Волкер. — Например, РЛС обнаружения ОПартиллерии позволяет устанавливать то, откуда ведется минометный огонь, и повысить уровень целенаведения для нанесения удара и уничтожения — по чему бы, что ни стреляло, — с большей легкостью».

"Это нелетальное оружие, тогда как противотанковая ракета, которая лежит в ящике и не используется, пока на тебя не поедет танк, — летальное оружие. И то, и то очевидноявляется оборонительными средствами», — подчеркнул он.

Причина изменения политики заключается в стремлении продемонстрировать Москве, что больше она не сможет захватить территории, не понеся значительных потерь. Это означает, что Россия застряла и вынуждена терпеть убытки от оккупации Донбасса, на что также накладывается ужесточение санкций США и ЕС.

«Все это напрасно. Поскольку, как я считаю, Россия хочет от этого получить смену правительства в Киеве и создание дружественной ей Украины», — добавил он.

Он также указал на то, что на фоне «вторжения» поддерживаемых Россией сил на востоке другие регионы страны демонстрируют больше единства и патриотизма, чем когда-либо в истории. Молодежь Украины, которая никогда не жила в рамках единой Российской империи или Советского Союза, демонстрирует особенную враждебность и подозрительность к России.

«Психологические изменения на Украине намного более значительны и глубже, чем ожидала Россия», — заявил Волкер.

Таким образом, для Москвы, по его мнению, на территории Украины выигрывать нечего, там ее ждут лишь издержки. Он уверен, что Кремль стремится выйти из «бесперспективного» конфликта на Украине. И здесь ключевую роль для Вашингтона будет играть принуждение правительства Украины к предоставлению специального статуса русскоговорящему Донбассу, а также разворачивание миротворцев ООН, которые возьмут регион под контроль, пока идет процесс его реинтеграции.

В обмен на это за свои усилия Россия получила бы снятие ряда санкций. Хотя снято было бы относительно немного санкций, Волкер указал на то, что такой шаг был быценен, поскольку он стал бы первым в сторону соглашения между двумя странами.

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