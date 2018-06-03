/Поглед.инфо/ В секретен доклад на командването на НАТО, до който журналисти на германския вестник Süddeutsche Zeitung успяха да се доберат, се изразява съмнение доколко силите на алианса „ще успеят да реагират бързо и по подходящ начин на неочаквано руско нападение”. Според публикацията, страните-членки на блока са се споразумяли да създадат нова щаб-квартира със седалище в Германия, откъдето ще се координира „бързото придвижване” на войските и военното оборудване на войските на алианса.

Центърът за координация ще се намира в Улм - немски град в провинция Баден-Вюртемберг, съобщава Süddeutsche Zeitung Решението за създаване на координационен център в Улм е взето „поради потребността от нарастване на въоръженията срещу Русия", в резултат от „агресивната политика” на Москва, отбелязва германското издание.

(рус.ез.)

SZ: в новой штаб-квартире НАТО проследят, чтобы вторжение русских не стало сюрпризом

В недавнем секретном докладе командование НАТО усомнилось в том, что силы альянса смогут «достаточно быстро и надлежащим образом отреагировать на неожиданное нападение России», пишет Süddeutsche Zeitung. Как сообщает издание, страны — члены блока договорились о создании новой штаб-квартиры на территории Германии, откуда будет координироваться «быстрое передвижение» войск и военной техники.

Страны — члены Североатлантического альянса договорились о создании новой штаб-квартиры НАТО на территории Германии. В будущем «быстрое передвижение» войск и военной техники альянса будут координировать из Ульма — немецкого города в федеральной земле Баден — Вюртемберг, сообщает Süddeutsche Zeitung.

Решение «обосноваться» в Ульме приняли «в ходе наращивания вооружений против России» и из-за «агрессивной политики» Москвы, отмечает немецкое издание.

Строительные работы должны начаться уже в июле 2018 года. О создании же нового командного центра НАТО на территории Германии официально объявят на саммите министров обороны стран Североатлантического альянса, который пройдёт на следующей неделе в Брюсселе, уточняет Süddeutsche Zeitung.

В одном из последних секретных докладов командование НАТО высказывает сомнения относительно того, что альянс «будет в состоянии достаточно быстро и надлежащим образом отреагировать на неожиданное нападение России», подчёркивает издание.

Помимо Германии, ещё одна штаб-квартира НАТО будет построена в США — в Норфолке, штат Вирджиния. Новому командному центра предстоит, в частности, обеспечивать «более надёжную защиту транспортных путей между Северной Америкой и Европой через Атлантику», пишет Süddeutsche Zeitung.

«При этом речь идёт об охране уязвимой инфраструктуры: в Атлантическом океане, например, проложены кабели передачи данных, при помощи которых осуществляется соединение с интернетом и устанавливаются каналы связи», — поясняет немецкая газета.

Превод: Поглед.инфо

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