/Поглед.инфо/ Сирийските власти напълно възвърнаха контрола си над Дамаск и сега се готвят за битка за юг, съобщава Sky News. Въпреки факта, че по-голямата част от страната е разрушена и много от нейните жители са останали без покрив над главите си, Башар Асад се чувства уверен. Той твърди, че ако не е имало намеса на чуждестранни сили, конфликтът е можел да бъде прекратен за една година и заплашва, че ще изгони САЩ от своята територия.

Сирийският президент поиска от Америка да изтегли войските си от страната - в противен случай сирийска армия ще ги принуди да напуснат заедно с техните кюрдски съюзници. През последните седем години, кюрдите, както и няколко други групировки, се сражаваха срещу правителствените сили на Асад.

В освободените територии, кореспондентът за Близкия изток на Sky News Алекс Росси е допуснат от сирийските власти. В репортажа си той посочва наличието на многобройни контролно-пропусквателни пунктове, които показват, че режимът засилва позициите си в цялата страна. Репортерът успял да огледа главните улици на южния град Даръа, където през 2011 г. избухва едно от първите въстания срещу централната власт. „Сега тук всичко е спокойно, но всички, с които разговаряхме, твърдяха, че въстанието не се избухнало от само по себе си, било е организирано от външни сили”, коментира Росси.

(рус.ез.)

Sky News: Под защитой сильных друзей Асад собирает свою страну по частям и выгоняет США

Сирийские власти полностью вернули контроль над Дамаском и теперь готовятся к битве за юг, передаёт Sky News. Несмотря на то что большая часть страны разрушена, а многие её жители остались без крыши над головой, Башар Асад чувствует себя уверенно. Он утверждает, что без вмешательства иностранных сил конфликт можно было бы закончить за год, и угрожает силой выдворить США со своей территории

Президент Сирии потребовал, чтобы Америка вывела свои войска из его страны — в противном случае сирийская армия сама силой заставит уйти их и их курдских союзников. Наряду с несколькими другими группами на протяжении последних семи лет курды сражались с правительственными силами Асада.

Теперь же Асад утверждает, что, по его мнению, он мог бы выиграть войну за один год. После семи лет боевых действий столица Сирии Дамаск полностью оказалась под контролем властей. Чуть больше недели назад боевики «Исламского государства»* покинули южный район города Ярмук — после пяти лет обстрелов сдалась последняя часть столицы. Также в этом месяце сирийская армия отбила дамасский район Эль-Хаджар Эль-Асвад. Теперь силы режима сосредоточены на городе Даръа на юге, где семь лет назад вспыхнуло восстание.

Сирийские власти отвезли туда нашего корреспондента на Ближнем Востоке Алекса Росси, и вот какой репортаж он нам прислал.

Вдоль дороги мы видим опустевшие деревни и города, в которых многие здания почти до основания разрушены авиаударами. Следующая битва в сирийской войне, возможно, будет за юг этой провинции — повстанцы всё ещё удерживают под своим контролем полосу земель, растянувшихся вдоль границы с Израилем и Иорданом.

Многочисленные контрольно-пропускные пункты, которые встречаются нам на пути, свидетельствуют о том, как режим укрепляет свои позиции по всей стране. Но это самое дальнее, куда сопровождающие из сирийского правительства смогли нас отвезти. Доступа к южному фронту нет. Но нам удалось посмотреть на главные улицы в Даръа, городе, в котором в 2011 году произошло (одно из первых. — ИноТВ) восстаний. Теперь, конечно, здесь всё тихо, но все, с кем мы общались, говорят, что сирийское восстание произошло не само собой — оно было организовано внешними силами.

КАЙС АР-РИФАИ, житель города ДАРЪА: Израиль заплатил глупым людям, как в Ливии, как в Тунисе. Вы действительно так считаете?

КАЙС АР-РИФАИ: Да-да-да. Он дал денег глупым людям, и эти глупые люди всё уничтожили. Неудивительно, куда бы мы ни поехали — версия сирийских властей здесь в ходу: всё это война против террористов, которых финансирует Запад. Впрочем, сомнений в том, что сирийский лидер одерживает верх, быть не может. Это последний район, который осталось захватить, и тогда Дамаск полностью окажется под контролем правительства. Впрочем, большая часть государства, которым теперь руководит президент Асад, разрушена, и многие из его народа оказались бездомными или беженцами.

АЛЕКС РОССИ, корреспондент Sky News: Когда приезжаешь в такие места — а мы сейчас находимся на юге Дамаска, — очень скоро понимаешь, как много страданий принёс сирийский кризис. Мне эти виды немного напоминают фотографии, сделанные в период Второй мировой войны: куда ни глянь, всё разрушено.

Президент Асад утверждает, что, если бы не иностранное вмешательство, сирийскому конфликту можно было бы положить конец за один год. Но после семи лет боевых действий и после того, как в войну оказалось вовлечено так много других государств, это, наверное, уже маловероятно.

Но по крайней мере сейчас у сирийского президента всё в порядке — под защитой своих сильных друзей он чувствует себя в безопасности. Более того, он преисполнен самоуверенности и даже угрожает отбить восток страны у курдских сил, которых поддерживают США.

БАШАР АСАД, президент Сирии: Мы стали пытаться открыть двери для переговоров… Большинство из них — сирийцы, и предположительно, они любят свою страну и не хотят быть марионетками в руках каких бы то ни было иностранных сил…

Поэтому у нас есть одна опция — жить бок о бок друг с другом как сирийцы. И это будет уже окончательным вариантом. Это одна опция. А если нет — нам придётся прибегнуть к тому, чтобы освобождать силой, силой освобождать эти районы. Потому что это наша земля, наше право и наш долг освободить их. И американцы так или иначе должны уйти. Они уйдут.

Главные населённые пункты сейчас уже полностью находятся в руках режима. В Алеппо уже начали восстанавливать Великую мечеть. Каждый камень из древней кладки пронумерован. Словно гигантский пазл, который предстоит собрать. Только собрать воедино остальные части этой раздробленной страны будет куда сложнее.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

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