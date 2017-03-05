/Поглед.инфо/ Според анализ на частната американска разузнавателна компания Stratfor, политиката на ЕС от последните години, насочена към запазване единството на съюза, не издържа никаква критика. През 2016 г. Великобритания реши да се отдели, ситуацията в Гърция продължава да е нестабилна, а във водещите страни на Европа набира популярност евроскептицизмът.

Няма съгласие и по въпроса за запазване на антируските санкции, които удрят по джоба много държави-членки; а успехите на Шанхайската организация за сътрудничество (ШОС) и Евразийския икономически съюз (ЕАИС) предизвикат естествено недоволство сред местния политически елит. Според анализаторите на Stratfor, 2017 г. ще се окаже решаваща за Европейския съюз. Основни събития са изборите в Нидерландия, Франция и Германия. Те ще определят не само външната и вътрешната политика на тези страни, но и бъдещето на единната валута - еврото.

Както и преди, главното огнище на евроскептицизма в ЕС си остава Гърция. Въпреки наложените на тази страна тежки икономически санкции и финансови ограничения, местното правителство продължава да провежда нееднозначно социални политики. Това може да предизвика предсрочни избори, а заедно с тях – да рекушира върху членството на страната в Евросъюза. Ако този сценарий се реализира, примерът на Гърция може да последват Италия и Испания, където по-голямата част от избирателите са готови да гласуват за излизане от еврозоната. Впрочем, местните партии, които се застъпват за отделяне от ЕС, се радват на най-голема популярност в тези страни.

(рус.ез.)

На фоне успехов ШОС и ЕАЭС распад ЕС неизбежен

По данным частной американской разведывательно-аналитической компании Stratfor, политика ЕС последних лет, направленная на сохранение единства не выдерживает никакой критики. В 2016-ом произошел Brexit, ситуация в Греции продолжает быть нестабильной, а в правительствах ведущих стран Европы популярность набирают евроскептики. Нет согласия и по поводу сохранения антироссийских санкций, бьющих по карману многим членам ЕС, да и успехи ближайших оппонентов - ШОС и ЕАЭС закономерно вызывают недовольство у местной политической элиты.



По мнению аналитиков, 2017-ый станет решающим для Евросоюза. Главными событиями в этом году станут выборы, которые пройдут в Голландии, Франции и Германии. Они определят не только внешний и внутренний политический курс в этих государствах, но и будущее единой валюты ЕС - евро.

Как и прежде, главным очагом евроскептицизма в ЕС остается Греция. Несмотря на экономическую зависимость и обязательства по траншу, местное правительство проводит крайне неоднозначную социальную политику. Она может стать причиной досрочных выборов, а вместе с ними, очевидно, будет поднят вопрос и о дальнейшем членстве страны в евросообществе.



Если этот сценарий воплотиться в жизнь, примеру Греции могут последовать Италия и Испания, где большая часть выборщиков готовы голосовать за выход из еврозоны. К слову, местные партии, выступающие за отделение из ЕС, пользуются в этих странах наибольшими симпатиями.



Попытки просчитать негативный вариант для Евросюза уже предпринимаются в Голландии. Так, в этом году местные власти провели исследование, отражающее «взаимоотношения» с евро. Формальным поводом для начала такого исследования стало беспокойство в связи с возможным влиянием политики Европейского центрального банка на голландских вкладчиков и пенсионеров.



Немаловажную роль в вопросе будущего Евросоюза также играют антироссийские санкции. Особенно активно против продления ограничений высказываются в южных странах евросообщества. С ними также солидарны и во Франции, где местные политики все чаще говорят о бессмысленности санкций. Однако пользующаяся экономическим авторитетом Германия не дает этим странам защищать свои интересы.



Пока в Европе спорят о целесообразности антироссийских ограничений, Россия продолжает планомерно развивать ШОС и ЕАЭС, укрепляя многостороннее сотрудничество. Оба союза успешно идут по пути импортозамещения, обеспечивая себя продукцией на порядок выше западных аналогов.



Именно поэтому все большее количество политиков в ЕС склоняются к наращиванию сотрудничества с Россией. Так, во Франции наибольшими симпатиями пользуются кандидаты, выступающие за выстраивание стратегического партнерства с РФ и против членства в Евросоюзе. Если кто-то из них победит, волна евроскептицизма затронет Грецию, Испанию и Италию, из-за чего Германия больше не сможет влиять на ситуацию.



Таким образом, Евросоюз продолжает испытывать постоянное опасение по поводу своего будущего. Нарастающая волна недовольства сразу в нескольких странах ЕС все больше приближает сценарий его распада к реальности. На фоне успехов России и ее стратегических партнеров из ШОС и ЕАЭС, европейские страны больше не видят никакой целесообразности в существовании еврозоны.



В связи с этим ведущие страны Европы уже сегодня морально готовятся к самым негативным последствиям, подсчитывая убытки в случае отказа от единой экономики и валюты. Политика ЕС нуждается в качественной перезагрузке, в соответствии с современными реалиями, и пока она не произойдет, будущее евросообщества крайне туманно.