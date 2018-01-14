/Поглед.инфо/ Има голяма вероятност през 2019 г. Украйна да бъде изправена пред нов преврат, съобщава Telepolis, позовавайки се на мнението на експерта от Atlantic Council Даяна Френсис. Според нея, президентът Порошенко умишлено отклонява изпълнението на реформите в страната и преследва опозицията. Важна роля в новия "майдан" ще играят въоръжените сили на Украйна, които увеличиха военната си сила до такава степен, че държавата не може да се страхува от руското нашествие.

Експертът от Atlantic Council и професор в Университета Reyrsona в Торонто Даяна Френсис предупреждава Украинския президент Порошенко за възможността за нов "Майдан" в Киев през 2019 г.. За това тя написа статия за Atlantic Council, в която се подчертава, че ситуацията в началото на 2018 прилича на 2013г., съобщава Telepolis.



Според Даяна Френсис, Порошенко преследва опозицията и съзнателно отклонява реформите. Както и при президента Янукович, в Украйна все още не се наблюдава ефективно премахване на корупцията, отговорност на Парламента и на върховенство на закона в държавата.



С цел да се прекъсне захранването на олигарсите, експертът от Atlantic Council счита, че е необходимо да се организира пълномащабна работа на върховния антикоррупционен съд, да се премахне депутатския имунитет и да се забрани предизборна кампания по телевизията. Ако не успеят, работата може да достигне до нови протести и нов преврат, уверява Френсис. Според нейни данни, група от около 200 "технократи", с подкрепата на "международни спонсори и филантропи", имаща възможност за провеждане на "достоверен преход", вече провежда неформални срещи.

/рус.ез./

По словам сотрудницы аналитического центра, «тысячи патриотичных ветеранов» сражений с ополченцами на востоке страны и военные, обладающие намного большей властью, чем в 2014 году, будут играть важную роль в новом перевороте на Украине. Численность готовых к боевым действиям солдат с тех пор увеличилась с 6 тыс. до 204 тыс., не считая десятков тысяч пограничников, членов национальной гвардии и незаконных вооружённых формирований. Кроме того, в декабре американский конгресс принял решение о поставке украинской армии противотанковых ракет Javelin с инфракрасной головкой самонаведения и снайперских винтовок M107A1 с дальнобойностью 1,8 км.

Благодаря такому военному оснащению украинцам при новой смене власти можно не бояться российского вторжения, утверждает Диана Фрэнсис. Как отмечает издание, в этом смысле эксперт Atlantic Council выставляет себя сторонницей теорий заговора по поводу того, что свергнутый в 2014 году президент Янукович намеренно подготавливал для России почву для «аннексии половины страны».

На решение США о поставке вооружений Украине Россия отреагировала размещением новых ракет класса «земля — воздух» в Крыму, отмечает автор статьи. Они установлены неподалёку от Севастополя в дополнение к уже имеющимся в Феодосии зенитным ракетным системам С-400 и могут сбивать баллистические ракеты на расстоянии до 60 км.

Как напоминает Telepolis, ещё в октябре в Киеве проходили насильственные протесты против Порошенко, в ходе которых митингующие требовали создать высший антикоррупционный суд, отнять иммунитет у депутатов Рады, ограничить предвыборную рекламу на телевидении и произвести переход от мажоритарной к пропорциональной избирательной системе. Организатором протестов стал бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, превратившийся из союзника Порошенко в его соперника.

Сначала Порошенко назначил Саакашвили губернатором Одесской области и всячески его хвалил, однако отвернулся от него в ноябре 2016 года, когда тот обвинил в коррупции окружение президента, пишет немецкий журналист. Несмотря на это, Саакашвили не оставил своих политических амбиций и основал собственную партию. В декабре была совершена неудачная попытка взять Саакашвили под стражу — его сторонники отбили его у представителей украинских спецслужб, напоминает Telepolis.

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