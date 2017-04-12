/Поглед.инфо/ Русия е твърде дълбоко свързана със сирийския конфликт, за да смекчи позицията си и Москва не възнамерява да отстъпва на Съединените щати.

В продължение на пет години е натрупан политически капитал, изразходвани са повече от един милион тона оръжия и десетки милиарди долари, вдигна се статусът на Русия като влиятелен играч в Близкия изток и глобална сила – всичко това ще се окаже застрашено, ако Владимир Путин обърне гръб на сирийския лидер.

Това е, което е длъжен да отчита държавният секретар на САЩ Рекс Тилърсън при подготовката си за посещението в Москва, където вероятно ще се опита да убеди руския президент в необходимостта да прекрати подкрепата си за Башар Асад.

Тези надежди трябва да бъдат разсеяни. От началото на сирийския конфликт и особено след като Кремъл засили подкрепата си за режима на Асад през септември 2015 г., Русия неотлъчно следва стратегията "победа на всяка цена", в рамките на която тя редовно нарушава границата и съвременни норми за водене на война и помогна на Асад да победи на бойното поле.

(рус.ез.)

Почему Владимир Путин не хочет поворачиваться спиной к Асаду

Трамп бьет по Сирии

Россия слишком глубоко увязла в сирийском конфликте, чтобы смягчать свои позиции, и Москва не намерена уступать США.

Пять лет политического капитала, более миллиона тонн оружия, десятки миллиардов долларов, статус России как влиятельного игрока на Ближнем Востоке и набирающей вес глобальной силы — все это окажется под угрозой, если Владимир Путин повернется спиной к сирийскому лидеру.

Именно это должен учитывать госсекретарь США Рекс Тиллерсон (Rex Tillerson) в процессе подготовки к визиту в Москву, где он попытается убедить президента России в необходимости прекратить оказывать поддержку Башару аль-Асаду после атаки режима в Хан-Шейхуне, в ходе которой был применен газ нервнопаралитического действия.

В преддверии первого после избрания Дональда Трампа саммита России и США многие выражают надежду на то, что эта атака может послужить катализатором перемен в стране, разрушенной войной и продемонстрировавшей несостоятельность мировой политики.

Но, вероятнее всего, эти надежды будут развеяны. На протяжении всего сирийского конфликта и, особенно, с тех пор, как Кремль усилил поддержку режима Асада в сентябре 2015 года, Россия следовала стратегии «победа любой ценой», в рамках которой она регулярно нарушала границы и современные нормы ведения войны и помогала Асаду одерживать победы на поле боя.

Жестокие средства оправдывали ту цель, которая, по мнению Путина, сейчас близка как никогда. С момента химической атаки, произошедшей во вторник, 4 апреля, ответственность за которую США, Великобритания, Франция и сирийская оппозиция возлагает на ВВС Асада, Россия обеспечивала режиму прикрытие. Совместными усилиями они выработали версию произошедшего и продолжают ее придерживаться: они заявили, что причиной трагедии стали запасы химического оружия «Аль-Каиды» (террористическая организация, запрещенная на территории ФР — прим. ред.), несмотря на отсутствие доказательств того, что такие запасы находились в Хан-Шейхуне.

Вместо того, чтобы смягчить свою позицию, Россия увязла еще глубже: ее дипломаты заявили, что Вашингтон поддерживает связи с террористами; чтобы закрепить эту версию, правительство мобилизовало своих интернет-троллей, которые демонстрируют такое же рвение, какое они демонстрировали перед президентскими выборами в США в ноябре прошлого года.

Москва не намерена уступать США в Сирии ни в чем, и она рассчитывает на то, что Тиллерсон вряд ли будет слишком сильно на нее давить. Заявление Тиллерсона о том, что Россия «не выполнила свое обязательство перед международным сообществом», и уверенность США в том, что Москва не проследила должным образом за передачей запасов зарина сирийского режима, вероятнее всего, будут обсуждаться на встрече, запланированной на среду, 12 апреля.

Однако, помимо тех данных разведки, которые Тиллерсон, возможно, захочет представить за закрытыми дверями, у администрации Трампа довольно мало рычагов давления на Москву. Атака с применением зарина и спешное решение Трампа нанести удар по аэродрому режима, с которого предположительно поднялся в воздух самолет с зарином, оказались хорошими новостями для американского лидера, который получил возможность отмежеваться от Путина теперь, когда возможные связи между этими лидерами оказались в центре тщательного расследования.

Это также дало администрации Трампа шанс показать себя защитником глобальных ценностей, то есть сделать то, чего президент упорно избегал, делая выбор в пользу внутренних интересов США, которые он изложил в своей инаугурационной речи.

На Ближнем Востоке многие убеждены в том, что удар США по Сирии удивил Путина и доказал, что новый американский лидер более непредсказуем, чем полагал Асад, и что Сирия стала для Трампа удобной возможностью продемонстрировать себя и занять некое место в международном сообществе.

Нет никаких причин полагать, что саммит в среду, 12 апреля, приведет к эскалации напряженности в отношениях между Россией и США. Напротив, есть масса веских причин считать, что демонстрация позиций в скором времени уступит место деловым отношениям, как это обычно случается. Глубина связей между Путиным и Трампом, а также их способность влиять на решение глобальных проблем пока остаются неясными. Именно эти два фактора, по мнению лидеров региона, помешают США нанести второй удар или попытаться добиться политического соглашения в Сирии.

Теперь, когда предшественник Трампа, старавшийся держаться подальше от конфликтов на Ближнем Востоке, покинул свой пост, Путин сумел закрепить за Россией весьма значимую роль на геополитическом пространстве региона. Асад многим обязан Путину, оказавшему ему существенную поддержку, которая вместе с поддержкой Ирана позволила сирийскому режиму приблизиться к военной победе. Турция тоже встала на сторону Москвы. У США осталось довольно мало пространства для маневров, даже если Трамп захочет их совершить.

Хотя ситуация в Сирии развивается не по плану Путина, Асад пока остается слишком ценным союзником, чтобы поворачиваться к нему спиной. Если Тиллерсон планирует апеллировать к «порядочности» России, он вряд ли добьется успеха, поскольку он будет иметь дело с лидером, который не только вложил в Сирию много денег и ресурсов, но и поставил на кон свой авторитет президента. В связи с этим многие в Сирии считают, что вера в способность Путина или Трампа стать защитниками человечества совершенно беспочвенна.

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