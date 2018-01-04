/Поглед.инфо/ Съществуват два мита, дълбоко запечатани в съзнанието на повечето жители на САЩ, които са изключително опасни и могат да доведат до война с Русия. Първият е митът за американското военно превъзходство. Вторият е митът за неуязвимостта на Съединените щати. Считам за абсолютно необходимо да се развенчаят тези митове, за да не се наложи да даваме милиони жертви и да претърпим неописуеми страдания.

Няма да обсъждам системите на въоръжение, защото считам, че в реалната война тактиката е много по-важна от технологиите.

В САЩ партията на войната (единната партия на неоконите) полага всички усилия, за да се започне война с Русия. Тази партия раздува митът за неуязвимостта на американските самолетоносачи, които са навдякъде по света. Но дори по време на Студената война, винаги съм смятал американските самолетоносачи за мишени, които руснаците лесно могат да унищожат.

Представете си евентуална съветска атака срещу самолетоносач: ята от тежки противокорабни ракети, изстреляни от различни посоки от въздух и вода; едните падат от голяма височина, другите връхлитат по вълните, вкл. торпеда, изстреляни под водата – всички те летят с огромна скорост. И всичките тези ракети са "умни" и свързани в единна мрежа.

Приятелите ми от американския флот знаят колко реално е това и се надсмиваха на собствената си официална пропаганда (тогава на власт беше Рейгън), според която американската флота, като разгърне самолетоносачите си, "ще постигне победа във война срещу руснаците".

Още тогава това бе илюзия. Русия има ракета, която не може да бъде спряна или свалена от никоя днешна или бъдеща противоракетна система на американския флот. Тази ракета може да бъде разгърната "навсякъде" по света и от "всяка" платформа. Ята «Циркони» 3М-22 може да се появят във всяка точка на света по всяко време и без предупреждение (с 5000 мили в час мишената няма никакъв шанс, дори определеното й време за реакция).

И нещо по-важно: атаката срещу американски самолетоносач няма да бъде атака срещу американската държава, няма да бъде ядрена атака; но психологическият шок в резултат на такава атака ще бъде напълно съпоставим с (ограничен) ядрен удар по континенталната част на САЩ.

(рус.ез.)

«Россия мгновенно уничтожит континентальную часть США»

Существуют два мифа, глубоко впечатанные в умы большинства жителей США, которые крайне опасны и могут привести к войне с Россией.

Первый миф — это миф об американском военном превосходстве. · Второй миф — миф о неуязвимости Соединённых Штатов.

Я полагаю, что совершенно необходимо развенчать эти мифы прежде, чем они обойдутся нам в миллионы жизней и несказанные страдания. В прошлой статье для Unz Review я рассматривал причины, почему вооружённые силы США и близко не стали тем, во что хотела бы заставить нас поверить американская машина пропаганды. И хотя в статье рассматривались российские военные технологии, я мимоходом дал всего один пример, сравнив ПАК ФА Т-50 и Ф-35 США.

Во-первых, я в целом не склонен концентрироваться на системах вооружений, поскольку считаю, что в подавляющем большинстве реальных войн тактика намного важнее, чем технологии. Во-вторых, эксперт по вопросам российских войск и боевых действий на море Андрей Мартьянов недавно написал две великолепных статьи о российских военных технологиях, где дается масса примеров. Прочитав некоторые комментарии под моими статьями и статьями Мартьянова, я подумал, что на самом деле крайне важно передать послание тем, кого все ещё тщательно обрабатывает машина пропаганды, призывая немедленно отвергать любую мысль об уязвимости США или, тем более, о технологической их неполноценности. У меня нет иллюзий относительно способности тех, кто всё ещё смотрит зомбо-ящик, очнуться от летаргического ступора под влиянием предостережений Пола Крейга Робертса, Уильяма Энгдаля, Дмитрия Орлова, Андрея Мартьянова или меня самого. Но я также думаю, что надо продолжать пытаться вытащить их, поскольку партия войны (единая партия неоконов) прилагает все усилия, чтобы начать конфликт с Россией.

Итак, вот что я предлагаю сделать сегодня - соединить мысль о «войне с Россией» и «прямыми и личными страданиями», показав, что если напасть на Россию, то два самых священных символа США, авианосцы и континентальная часть США, тут же будут атакованы и уничтожены.

Миф об авианосцах

Надо признаться, что даже во времена холодной войны я всегда считал авианосцы США мишенями, которые Советы с лёгкостью уничтожат. Я сформировал это мнение на основе самостоятельного изучения советской тактики действий против авианосцев и на основе обсуждений с друзьями (студентами) которые проходили действительную службу на американских авианосцах.

Хотелось бы иметь время и возможность подробно описать, как выглядела бы типичная советская атака на американскую авианосную ударную группировку во время холодной войны, но всё, что я скажу — что были бы использованы стаи тяжёлых противокорабельных ракет, запущенных с и воздуха и с моря, с различных направлений, какие-то мчались на бреющем над волнами, другие — падали с большой высоты, все на огромных скоростях, их поддерживали бы ракеты, запущенные из-под воды, и даже торпеды. Все эти ракеты были бы «умными» и связанными в единую сеть — они согласовывали бы данные, определяли мишени (чтобы избежать повторного попадания в одну и ту же цель), использовали бы средства радиоэлектронной борьбы, получали бы данные по коррекции курса и так далее. Эти ракеты запускались бы на больших расстояниях со сверхзвуковых бомбардировщиков или с находящихся в подводном положении подводных лодок. Выбор целей осуществлялся бы с применением космических спутников и передовых технологий морской разведки.

Мои друзья из американского флота знали это реально, и смеялись над своей же официальной американской пропагандой (тогда у власти стоял Рейган), которая утверждала, что американский флот развертыванием авианосцев в передовых районах «приведёт войну к русским». Совсем наоборот, мои друзья, все хором, говорили мне, что первое, что сразу же сделает флот США — отведёт всё авианосцы из Северной Атлантики подальше в существенно более безопасные зоны на юге, на так называемый Фареро-Исландский рубеж. Итак, вот неприглядная правда — авианосцы придуманы для укрепления правления англо-сионистской империей над маленькими и по сути беззащитными странами (вроде Ирака эпохи Саддама Хусейна). Никто во флоте США, по крайней мере, в конце 1980-х, всерьёз не рассматривал развертывание авианосных ударных групп вблизи Кольского полуострова, чтобы «привести войну к русским». Это была чистой воды пропаганда. Общественность не знала, но весь личный состав американского флота понимал, что к чему.

То, что было верно тогда, тем более верно сегодня, и я не могу представить никого в Пентагоне, всерьёз строящего планы нанести по России авиаудар с авианосцев. Но если у флота США нет намерений использовать авианосцы против России, это не значит, что русские не могут активно искать авианосцы США и уничтожать их даже очень далеко от России. В конце концов, пусть они совершенно устарели для войны между сверхдержавами, они всё ещё — фантастически дорогостоящие мишени, чья символическая ценность по-прежнему просто огромна. Истина в том, что авианосцы США - самая выгодная мишень, на которую только может надеяться враг: (относительно) небольшие, (относительно) легко уничтожаемые, размещенные во многих точках глобуса — авианосцы США практически «кусочки США, только намного ближе».

Представляем гиперзвуковую ракету Циркон 3М-22

Для начала некоторые основные данные ракеты (из английской и русской Википедий): Минимальный радиус поражения: от 135 до 279 морских миль (155-311 миль; 250-500 км). Максимальный радиус поражения: 400 морских миль (460 миль, 740 км) по небаллистической траектории. Максимальная дальность: 540 морских миль (620 миль, 1000 км). Максимальная высота: 40км (130 000 футов). Средняя дальность около 400 км (250 миль; 220 морских миль)/450 км. Скорость: 5-6 Махов (3806-4567 миль/час, 6125-7350 км/ч). Максимальная скорость: 8 Махов (6090 миль/час, 9800 км/ч; 2,7223 км/с) во время испытаний. боеголовка: 300-400 кг (мощное ВВ или ядерный заряд). форма: профиль малой радиолокационной эффективной поверхности рассеяния с анти-радарным покрытием. стоимость за единицу: 1-2 миллиона долларов (в зависимости от конфигурации). Всё это уже очень впечатляюще, но есть ещё один наиболее важный факт относительно этой ракеты: её можно запустить практически с «любой» платформы: крейсера, конечно же, но и с фрегата и даже небольшого корвета. Её можно запустить с ядерной и дизель-электрической подлодки. Её можно запустить со стратегического бомбардировщика (Ту-160), бомбардировщика повышенной дальности (Ту-22М3), фронтового истребителя-бомбардировщика среднего радиуса действия (СУ-34) и даже, судя по некоторым сведениям, с многоцелевого истребителя (СУ-35). Наконец, эта ракета может быть берегового базирования. В сущности, эта ракета запускается с любой платформы, способной запускать ныне уже знаменитые «Калибры», а это значит, что даже торговое или рыболовецкое судно или может нести контейнер с ракетой «Циркон» внутри.

Говоря простым английским языком, вот что это значит: У России есть ракета, которую не по силам остановить или сбить никакой нынешней или представимой в будущем противоракетной системой флота США. Эта ракета может быть развернута «где угодно» в мире на «любой» платформе. Позвольте повторить: практически любой российский корабль и практически любой российский самолёт теперь будут потенциально обладать возможностью потопить авианосец США. В прошлом такие возможности были ограничены особым типом кораблей (класса «Слава»), подлодок (класса «Оскар») или самолёта (Backfire). У Советов были большие, но ограниченные запасы таких платформ, и они были стеснены в том, где их можно разместить. Та эра закончилась. Теперь стая «Цирконов» 3М-22 может появиться в любом месте планеты в любой момент и без предупреждения (5000 миль в час не оставляют мишени ничего, даже отдалённо напоминающего краткого времени реагирования). На деле атака может быть столь стремительной, что не оставит мишени даже времени определить, что она под ударом.

Ничто из сказанного не представляет собой большого секрета, кстати говоря. Просто наберите «ракета циркон» в вашем любимом поисковике, и вы тут же получите массу подсказок (131 000 в Гугл, 190 000 в Бинг). На самом деле многие специалисты заявили, что «Циркон» знаменует конец авианосцев, как современной боевой платформы. Эти заявления очень преувеличены. Как я уже писал выше, авианосцы — идеальный инструмент для того, чтобы терроризировать, угрожать, задирать или как-то ещё атаковать маленькие беззащитные страны. Даже странам средней величины придётся трудно под ударами с авианосцев США. Так что лично я думаю, что пока мир продолжает пользоваться американским долларом и, следовательно, пока экономика США продолжает отзываться на печатание денег из воздуха и тратить их, словно завтра никогда не наступит, у авианосцев всё ещё есть яркое, хотя и морально отвратительное будущее. И, конечно же, флот США не будет использовать авианосцы, чтобы угрожать России. Повторю, американская пресса совершенно открыто говорит об убийственном для авианосцев потенциале «Циркона», но редко (никогда?) упоминает о политических и стратегических последствиях развёртывания «Циркона»: с этого момента перед Россией - легкая и дорогостоящая американская мишень, которую она может уничтожить, когда вздумается. Можно считать американские авианосные группировки 10 заложниками, которых русские могут пустить ко дну в любой момент=

И вот что очень важно: удар по американскому авианосцу не будет нападением на американскую отчизну, не будет ядерным нападением, но психологический шок в результате такого нападения будет вполне сравним с (ограниченным) ядерным ударом по континентальной территории США.

Это с одной стороны сильно сдерживает желание русских ударить по авианосцам США, поскольку подвергнет Россию очень жёстким мерам отмщения (возможно, включая ядерные удары). Однако, с другой стороны, в смысле «наращивания влияния» подобное положение дел обеспечивает России ключевое преимущество, поскольку перед США нет российских мишеней реального или символического значения, подобных одному из авианосцев США.

Есть и ещё один аспект, который часто игнорируют. Западные аналитики часто говорят о русской стратегии «преграждения доступа» и «ограничения и воспрещения доступа и манёвра». Большей частью употребления выражений такого рода помогает продвинуться по службе и добиться повышения зарплаты в экспертных советах США и НАТО. И всё же есть зерно истины в том, что передовые российские ракеты теперь обеспечивают России очень дешёвый способ угрожать даже фантастически дорогостоящим американским объектам. Хуже того, Россия желает (на самом деле, желает) экспортировать эти (относительно дешёвые) ракеты в другие страны. Я с немалым изумлением наблюдаю, как пребывающие в состоянии постоянной истерики из-за риска распространения ядерного оружия американские политики не могут осознать, что традиционные противокорабельные ракеты представляют собой чудовищную и намного более вероятную угрозу.

Конечно, существуют ограничивающие экспорт ракет договоры, вроде соглашения о режиме контроля за ракетными технологиями (MTCR), но они применимы лишь к ракетам с радиусом действия более 300 км. При том, что современные баллистические и крылатые ракеты становятся все меньше, смертоноснее и легко маскируются, а радиус действия (относительно) просто увеличить, такие договоры, как MTCR все больше устаревают.

Итог таков: пока существует силы и средства сдерживания, России нет никакого смысла атаковать американские авианосцы; однако, как только средства сдерживания подведут, нападение на авианосцы США в любом месте планеты даст России крайне гибкое и мощное средство расширения доминирования, на подобное которому США не могут рассчитывать.

Удар по «святая святых» — «материковой территории» США Если вы думали, что обсуждение удара по авианосцам США было скверной шуткой, то сейчас мы собираемся целиком и полностью войти на территорию компетенции «доктора Стрэнджлава» и обсудить нечто, что американцы в США находят совершенно немыслимым: нападение на материковую территорию США. Нет сомнения, для остального человечества любая война по определению включает вполне реальную вероятность нападения на собственные города, посёлки и народ. Но для жителей Соединённых Штатов, привыкших нести другим насилие и смерть вдали от собственных мирных городов и городков, сама идея опустошительного удара по континентальной территории США почти немыслима. Гибель 9 сентября 2001 года 3 000 невинных повергла в состояние полного шока подавляющее большинство американцев, что в результате привело к крайне экзальтированной реакции на всех уровнях (конечно, это и было целью той операции под фальшивым флагом «глубинных государств» США и Израиля). Как и с авианосцами, опасность чрезмерной реакции должна служить средством устрашения против любого нападения на континентальную территорию США. Но, как и с авианосцами, это верно лишь до тех пор, пока устрашение сохраняется. Если территория России станет объектом удара Соединённых Штатов, это станет очевидным сигналом, что устрашение провалилось и что российские вооружённые силы теперь могут перейти от режима сдерживания к нанесению ядерных ударов.

В этот момент чрезмерная реакция жителей США на начало нападения или жертвы могла бы, что парадоксально, стать последним тревожным звонком, демонстрируя всем и каждому, что последующее станет поистине опустошительным.

Представляем межконтинентальную баллистическую ракету РС-28 «Сармат»

Хотя официально о «Сармате» и Ю-71 известно очень немного, но фактически Интернет полон догадок, дающих довольно ясное представление, с какой системой мы имеем дело. Можно считать РС-28 «Сармат» преемником внушающей ужас РС-36 «Воевода» (СС-18 «Сатана» по классификации США): тяжёлая, очень мощная межконтинентальная баллистическая ракета, имеющая РГЧ с индивидуальным наведением БЭ на цели:+ Стартовая масса: 100 тонн. Забрасываемая масса: 10 Тонн. Боеголовки: 10-15. Маневрирующие гиперзвуковые боевые блоки: 3-24 (это Ю-71, мы обсудим их ниже). Дальность: 10 000 км. Система наведения: инерциальная, спутниковая, астрокоррекция. Траектория: баллистическая, близкая к орбитальной (возможности орбитальной системы бомбометания, FOBS). Последний пункт об орбитальной системе бомбометания, имеет решающее значение, поскольку означает, что в отличие от большей части советских и российских МБР, «Сармату» не придётся лететь через Северный полюс, чтобы нанести удар по США. «Сармат» вполне может полететь и через Южный полюс или, если уж на то пошло, в любом направлении и всё-таки попасть по любой цели на территории США. Сама по себе такая способность более, чем достаточна для того, чтобы поставить в тупик любую существующую и создаваемую в обозримом будущем американскую противоракетную технологию. Но всё обстоит лучше, или хуже, в зависимости от ваших взглядов: головная часть и боеголовки «Сармата» способны лететь на низкой орбите, маневрировать и затем внезапно бросаться к цели. Единственный способ противостоять такой атаке — защитить США полноценной системой противоракетной обороны с 360-градусным прикрытием, а на такое Соединённым Штатам понадобятся десятки лет. И просто как довесок к столь потрясающим характеристикам, каждый Сармат способен нести от 3 до 24-х (в зависимости от того, кого вы спрашиваете) гиперзвуковых планирующих боеголовок Ю-71.+ Представляем гиперзвуковую планирующую боеголовку Ю-71 (она же «Объект 4202»).

И опять, вряд ли эта тема не освещалась в СМИ, вы можете найти многочисленные статьи с описанием того, что это такое и как может использоваться (лучшая статья, которую я смог найти на английском была в Global Security, под заголовком «Objekt 4202 / Yu-71 / Yu-74»).

Вот краткое резюме того, что по нашему мнению мы знаем о ГПБ Ю-71: Максимальная скорость: от 5 Махов по Scott Ritter до 9 Махов (околоофициальный российский источник), 15 Махов по данным Sputnik, и 20 Махов (это 7 км/сек или 25200 км/ч) по Global Security. Какова бы ни была истинная скорость, она будет фантастической и намного, намного превышающей скорости нынешних или перспективных американских противоракетных систем.

Гиперманевренность: российские источники описывают Ю-71 как «сверхманевренную боеголовку»”. Что это точно означает на самом деле, не имеет большого значения, ведь это относится не к схватке в воздухе, а к возможности внезапно менять курс, что делает почти невозможным просчитать возможное решение противоракетным системам.

Боеголовка: ядерная или обычная/кинетическая. Последнее очень интересно. Это означает, что, учитывая скорости, достигаемые ГПБ Ю-71, вовсе необязательно оснащать её обычной или ядерной боеголовкой. Создаваемой за счёт скорости боеголовки кинетической энергии вполне достаточно, чтобы вызвать взрыв, подобный тому, что вызывает крупная обычная или небольшая ядерная боеголовка.

А теперь собераем всё воедино

Вы заметили сходство между ракетой «Циркон» и связкой «Сармат+Ю-71»?

В обоих случаях мы имеем: Атаку, которая может пойти с любого направления. Скорость атакующих средств и их маневренные возможности, делающие невозможным перехват. Способность России уничтожить достаточно высокоценные американские цели в очень короткое время. Поражает, что пока американские политические деятели рассуждали о концепции «Мгновенного глобального удара», русские уже разработали его собственную версию, и намного быстрее, чем США, а стоимость её составляет малую долю американских затрат. Существуют идеальные способы «донести войну домой» и заставить страну, которая наслаждалась полной безнаказанностью политических авантюр всерьез задуматься о последствиях связей с дурными людьми.

Что делает положение ещё более потенциально опасным для Соединённых Штатов, так это то, что география, столь долго защищавшая США, теперь становиться ключевым фактором их уязвимости. Сегодня 39% населения США живёт в прибрежных округах. В действительности плотность населения в графствах на побережье более чем в шесть раз выше, чем во внутренних графствах. В 2010 году Бюро переписи населения США опубликовало примечательный отчёт под названием «Тенденции населенности побережья США: с 1960 по 2008 год», в котором показано, что прибрежные округа демонстрируют «интенсивную концентрацию экономической и социальной активности». И в самом деле, большая часть американских городов, промышленных центров и экономически благополучных районов расположены у побережья США, что делает их «идеальной» мишенью для ударов российских крылатых ракет в обычном снаряжении, которые могут быть запущены с очень больших расстояний (в том числе из открытого моря). И мы говорим не о каких-то перспективных гипотетических крылатых ракетах, мы говорим о тех самых «Калибрах», которые Россия использовала против такфиристов в Сирии. Взгляните на этот эффектный видео-ролик, объясняющий, как «Калибры» можно спрятать практически повсюду и применять с опустошительным эффектом по военным или гражданским целям.+ Реальность такова, что континентальная территория США крайне беззащитна перед любым нападением. И лишь частично из-за недавних достижений российских военных технологий. К примеру, практика производства и поставки «под ключ», направленная на минимизацию затрат и издержек, со стратегической и военной точки зрения крайне опасна, поскольку требуется крайне незначительное воздействие (например, в сети распространения продукции), чтобы вызвать катастрофические последствия. Аналогично, большая концентрация некоторых отраслей промышленности в определённых районах США (нефть в Мексиканском заливе) служит лишь дальнейшему ослаблению способности США в случае войны предпринять какие-либо меры поражающего воздействия.

Большинство сидящих у телеэкранов американцев отметут всё вышесказанное, сказав, что «любой, кто с нами свяжется, получит» или что-то столь же равноценное. И в этом есть некая истина. Но это умонастроение также показывает полную ментальную неспособность действовать в сценарии, когда устрашение провалилось и «другой парень» идёт к вам. Такой образ мыслей — прерогатива гражданских. Те, кто занят обороной страны, просто не думают таким образом и вынуждены заглядывать за грань «порога устрашения». Именно от них потребуют устроить кровавую баню, когда гражданские ничего не сумеют сделать.

Говорят, однажды Джордж Клеменс заметил: «Война слишком серьёзное дело, чтобы доверять её военным». Я полагаю, что верно совершенно обратное, война слишком серьёзное дело, чтобы доверять её гражданским, особенно американским неоконам (подавляющее их большинство ни единой минуты не провело в военной форме), привычно выставляющим дело так, что следующая война будет лёгкой, безопасной и безболезненной. Помните Кима Олдмена и его знаменитую иракскую «прогулку»? И сегодня у власти всё те же подонки, и они хотят, чтобы мы поверили, что следующая война будет «прогулкой», или что держать курс на быстрый обмен ударами с Россией - это то, что США могут осилить и, следовательно, этим заняться. Общий эффект мифа о превосходстве американских войск вместе с мифом о неуязвимости США приводит к ощущению американцами своей отстранённости, даже безнаказанности, что никак не подкрепляется фактами. Я просто очень надеюсь, что населению США не слишком дорого обойдётся осознание этих ошибок.

А пока глава российского Генерального штаба генерал Герасимов объявил, что Россия закончила создание того, что он назвал «системой неядерного сдерживая», основанной на «Искандере-М», «Калибре» и ракетах «Х-101». По словам Герасимова, сегодня российские вооружённые силы обладают высокоточными системами вооружений, способными поразить любую цель в радиусе 4 000 км. Более того, Герасимов заявил, что количество платформ, способных к запуску таких ракет, выросло в 12 раз, а число высокоточных крылатых ракет увеличилось в 30 раз. Генерал Герасимов к тому же объяснил, что совместные возможности крылатых ракет «Калибр», комплекс береговой обороны «Бастион» и комплекс ПВО С-400 обеспечивают России возможность полностью контролировать воздушное пространство Балтийского, Баренцева, Чёрного и Средиземного морей (пресловутая система ограничения/блокирования доступа A2AD!). Герасимов сделал вывод на брифинге, сказав, что «развитие высокоточного оружия сделало возможным перенос основное бремя стратегического сдерживания с ядерных на неядерные силы».

Чтобы полностью оценить последствия сказанного Герасимовым, пожалуйста, обдумайте вот это: по определению сдерживание — это деятельность, препятствующая действию или событию чрез внушение сомнения или опасения будущих последствий. Так что Герасимов на самом деле говорит о том, что Россия обладает достаточными обычными, неядерными средствами, чтобы обеспечить неприемлемые последствия для США. Это нечто совершенно новое, это фундаментальное изменение рисунка игры. Самое важное, что это официальное заявление российского официального лица высокого ранга свидетельствует о том, что у США нет никакого технологического превосходства, и что США уязвимы для опустошительной контратаки, даже обычными средствами. В одном коротком предложении генерал Герасимов положил конец двум наиболее важным мифам американской геостратегической теории.

Помните, что в отличие от своих американских партнёров, русские обычно любят преуменьшать российские военные возможности. Вы можете найти русские СМИ, расхваливающие «совершенно невероятные и лучшие в мире» российские системы вооружений, но личному составу ВС России привита корпоративная культура секретности и принижения своих реальных возможностей. Более того, если младшие офицеры могут в общем-то говорить всё, что хотят, то старшие придерживаются очень строгих правил и им приходится взвешивать каждое слово, особенно офицерам, находящимся на действительной службе. Итак, когда глава Генерального штаба официально объявляет, что теперь у России есть потенциал сдерживания противника обычными системами вооружений - это наверняка. Это есть в реальности.

Увы, западная пресса по-прежнему включает режим «круглого дурака», чему все мы были свидетелями во время перехода российского авианесущего крейсера из Северной Атлантики в Средиземное море: с одной стороны «Адмирал Кузнецов» изображался «ржавым старым корытом», а с другой силы НАТО постоянно следовали за ним, словно он вот-вот нанесёт удар по Лондону. Аналогично американские политики изображают Россию «бензоколонкой», и одновременно утверждают, что эта «бензоколонка» способна решать, кто будет заседать в Белом Доме. Такого рода подача сообщений не только ничему не помогает, она откровенно опасна. С одной стороны, «русские — отсталые животные», что вызывает агрессивное и самоуверенное отношение к ним. С другой стороны ведутся постоянные разговоры о ложных русских угрозах — очень опасный случай «криков о волке», когда все возможные русские угрозы (в том числе и вполне реальные) отвергаются, как чистой воды пропаганда. Конечно, реальность очень отличается и проста, как дважды два: Россия не представляет абсолютно никакой угрозы для США или кого-то ещё (включая три прибалтийских государства). Но если некий западный политик решит, что он умнее Наполеона или Гитлера, и что он, наконец-то, поставит русских на колени, то и он, и его страна будут уничтожены. Вот так всё просто.

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