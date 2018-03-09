/Поглед.инфо/ Сухата статистика показва, че в САЩ има реална "криза" на мъжкия пол: американските мъже не само започват да отстъпват на жените почти по всички фронтове, но даже претърпяват физиологични промени - в това число намаляване на нивата на тестостерон, алармира Тъкър Карлсън – водещ на предаване по телевизия Fox News. За този "упадък на мъжете" обаче почти не се говори публично, а американските политици продължават да разпространяват твърдения, че на жените в Съединените щати им е много по-трудно.

Телевизията започва цикъл от предавания, посветени на темата за мъжете в Америка. Признаци за не особено лицеприятното им положение могат да се видят навсякъде: ако сте човек на средна възраст, тогава вероятно знаете поне един човек, който се е самоубил през последните години; а ако отглеждате деца, със сигурност сте забелязали, че нещата на дъщеря ви се нареждат по-добре от тези на вашия син. Те (жените) получават по-добри оценки, по-малко пушат марихуана, по-малко играят видео игри и отиват в по-престижни колежи.

А как да се обяснят мотивите на мъже, които използват огнестрелно оръжие за масови убийства?

(рус.ез.)

Fox News: с американскими мужчинами происходит что-то «тревожное»

Сухая статистика говорит, что в США происходит настоящий «кризис» мужского пола: американские мужчины не только начинают уступать женщинам практически на всех фронтах, но даже переживают физиологические изменения — включая снижение уровня тестостерона, рассказывает ведущий Fox News Такер Карлсон. Вместе с тем об этом «упадке мужчин» почти не говорят публично, а американские политики продолжают распространять идею о том, что женщинам в США приходится гораздо труднее.

Сегодня вы увидите первую часть нашего цикла, который будет выходить каждую среду в марте. Он будет посвящён теме мужчин в Америке. Признаки можно увидеть повсюду: если вы — мужчина средних лет, то вы, вероятно, были знакомы как минимум с одним мужчиной, который в течение нескольких последних лет покончил с собой, а если воспитываете детей, то могли заметить, что дела у вашей дочери немного лучше, чем у вашего сына. У них (женщин. — ИноТВ) лучше оценки, они гораздо меньше курят марихуану, меньше играют в видеоигры, поступают в более престижные колледжи.



Если вы работодатель, то, возможно, заметили, что ваши сотрудницы приходят вовремя, в то время как молодые люди этим часто похвастаться не могут. И, разумеется, если вы живёте в нашей стране, то вы только что стали свидетелем целой череды ужасных массовых убийств с применением огнестрельного оружия — гораздо более интенсивной, чем у нас когда-либо бывало, — и совершали их совсем не женщины: в каждом случае стрелком оказывался мужчина. С американцами происходит что-то тревожное, и это понимает любой, кто следит за ситуацией.



Что странно, так это то, что об этом крайне редко говорят в публичной обстановке. Наши лидеры обещают создать более благоприятную среду для женщин и девушек, которым, как они говорят, приходится очень непросто. Мужчинам же помощь не нужна, они же «патриархат», у них всё нормально, даже отлично. Но так ли это? Приведу цифры.



Начнём с фундаментального — с жизни и смерти. В Америке среднестатистический мужчина умирает на пять лет раньше, чем среднестатистическая женщина. Причина отчасти в пагубных привычках. У мужчин вдвое выше вероятность стать алкоголиком. Кроме того, они в два раза чаще умирают от передозировки наркотиками. В Нью-Гэмпшире — одном из штатов, которые сильнее всего пострадали от опиоидного кризиса, — 73% людей, скончавшихся от передозировки, были мужчинами. Впрочем, самая грустная причина более короткой продолжительности жизни мужчин — это самоубийства. 77% всех самоубийц в Америке — это мужчины. Общее их количество стремительно растёт: с 1997-го по 2014 год количество самоубийств, совершённых американскими мужчинами средних лет, увеличилось на 43%. Чаще всего счёты с жизнью сводят американские индейцы и белые американцы — они совершают самоубийства приблизительно в 10 раз чаще, чем латиноамериканки и темнокожие женщины.



Вы часто слышите о «тюремном кризисе» в США. А это, между прочим, тоже почти исключительно мужская проблема. Больше 90% заключённых — мужчины.



Эти проблемы весьма многогранны, но нам известно, что начинаются они в раннем возрасте. А меж тем по сравнению с девочками мальчики с учёбой в школе не справляются. Девочки чаще заканчивают старшие классы, чем мальчики, и значительно чаще попадают в колледжи и успешно выпускаются. В школах всех уровней именно мальчики замешаны в подавляющем большинстве случаев нарушения дисциплины. Одно исследование показывает, что расстройства, связанные с гиперактивностью, диагностируют у одного из пяти мальчиков, учащихся в старших классах. У девочек это случается в одном случае на 11. Во многих подобных случаях назначалось медикаментозное лечение, а ведь долгосрочные последствия от приёма этих медикаментов в полной мере не изучены — но среди них, по некоторым данным, фигурирует депрессия в более зрелом возрасте.



Кроме того, женщины со значительным перевесом численно превосходят мужчин среди студентов магистратур и аспирантур, они чаще получают докторскую степень, а теперь их ещё и больше среди абитуриентов и в юридических, и в медицинских вузах.



Последствия неудач на ниве учёбы для мужчин оказываются долгосрочными и крайне серьёзными. С 1979-го по 2010 год реальная почасовая зарплата мужчин работоспособного возраста, имеющих только среднее образование, упала примерно на 20%. При этом зарплата женщин со средним образованием за тот же период выросла. Закат индустриальной экономики преимущественно бьёт именно по мужчинам. Сегодня в США проживают 7 миллионов мужчин работоспособного возраста, которые не работают, — они исключены из трудовых резервов. Почти половина из них ежедневно принимает обезболивающие. На сегодняшний день это самые высокие показатели в мире.



Количество молодых мужчин, заключающих браки, значительно сократилось по сравнению с периодом всего пару десятков лет назад — как, впрочем, и количество мужчин, не расторгающих браки. Почти каждый пятый ребёнок в США воспитывается одной матерью. Этот показатель вдвое выше, чем в 1970 году. Мальчиков, которые растут без отца, стало на несколько миллионов больше. Молодые взрослые мужчины сейчас в большей степени склонны жить с родителями, чем с супругой или партнёром. У молодых женщин всё совсем не так: незамужние женщины покупают собственное жильё почти вдвое чаще, чем холостые мужчины. Количество женщин превысило количество мужчин и среди владельцев водительских прав.



Каждый раз, когда в ходе общественных дискуссий всплывает тема разницы между полами, в первую очередь неизменно говорят о так называемом разрыве в заработной плате. Да вы и сами наверняка слышали: «На каждый доллар, заработанный мужчиной, женщина зарабатывает 77 центов». Этот показатель упоминают постоянно — его повторяли и президенты, и многие кандидаты… Словом, он повсюду. А ведь в нём сравниваются все американские мужчины со всеми американскими женщинами во всех профессиях. Подобные измерения ни справедливыми, ни разумными не назовёт ни один социолог.

Эти цифры ничего не значат, их специально приводят для того, чтобы ввести в заблуждение, — это просто расхожий тезис. И если сравнить мужчин и женщин с сопоставимым опытом, работающих одно и то же количество часов в неделю на аналогичных должностях и в течение схожего времени, — а это, к слову, единственный способ реально что-то тут измерить — этот «разрыв» практически пропадает, а то и вовсе оборачивается в пользу женщин. Так, например, в одном исследовании на основе данных переписи населения было выявлено, что незамужние женщины в возрасте от 20 до 29 лет, проживающие в городах, в настоящий момент зарабатывают в среднем на 8% больше, чем их мужчины того же возраста и семейного положения. Кстати, большинство управленческих позиций сейчас занимают женщины. А ещё женщины в среднем набирают больше баллов в тестах на IQ, чем мужчины.



Мужчины начинают отставать даже в физическом плане: в одном свежем исследовании обнаружили, что сдать базовые нормативы по физподготовке, предусмотренные курсом молодого бойца армии США, не смогла почти половина молодых людей. 70% американских мужчин в настоящий момент имеют лишний вес или страдают от ожирения, тогда как у американских женщин этот показатель составляет 59%.

Но что, наверное, больше всего озадачивает и пугает, так это то, что мужчины становятся менее мужественными на фундаментальном уровне, в том плане, который доступен для объективного измерения: например, такой показатель, как количество сперматозоидов в эякуляте, резко сократился во всех западных странах — он почти на 60% ниже, чем в 70-е годы XX века, и учёные не понимают почему. Уровень тестостерона у мужчин также резко сократился — к примеру, в одном исследовании было установлено, что среднее количество тестостерона у мужчин уменьшалось на 1% ежегодно, начиная с 1987 года, и это никак не связано с возрастом. Иными словами, у среднестатистического 40-летнего мужчины в 2017 году уровень тестостерона ниже на 30%, чем был у среднестатистического 40-летнего мужчины в 1987-м.



И никаких положительных моментов в этой тенденции нет: пониженный уровень тестостерона у мужчин связывают с депрессией, апатией, набором лишнего веса, снижением когнитивных способностей… Ничего подобного с настолько большой долей населения никогда ранее не происходило — и поэтому, казалось бы, нужно выяснить, почему идёт этот процесс, что же такое происходит и как нам это исправить. Однако СМИ этот сюжет игнорируют — эта тема по какой-то причине считается «маргинальной». Да и научно-исследовательский истеблишмент, представьте себе, это как приоритет не рассматривает — мы специально проверили, и нам не удалось найти ни одного субсидированного национальными институтами здоровья США исследования причин сокращения уровня тестостерона. Зато нашли научную работу о, цитирую, «распространённости практики ухода за лобковыми волосами среди женщин в США и стимулах, побуждающих их к такой практике».



Итак, таковы численные данные, и через них мы видим очень чёткую картину: американские мужчины слабеют и телесно, и умственно, и духовно. Речь идёт о настоящем кризисе. Но наши лидеры притворяются, что ничего подобного не происходит; более того, они нам рассказывают, что всё ровно наоборот, что женщины — жертвы, а мужчины — угнетатели. Те же, кто подвергает такое допущение сомнению, рискуют быть наказанными.



И вот ещё пример: хотя женщины находятся сильно впереди мужчин в области высшего образования, руководство почти всех колледжей выделяет средства на факультет «женских исследований», главная цель которого — атаковать «власть мужчин». Этот же посыл пропускают через себя и ещё громче повторяют наши политики и ведущие предприниматели: «Мужчины имеют привилегированное положение, а женщин угнетают; нанимайте, повышайте и премируйте персонал с учётом этого».

Если бы это было правдой, такое было бы нормальным — но это неправда. В лучшем случае, это уже устаревший взгляд на ту Америку, которой больше нет; в худшем — пагубная ложь. Так или иначе, игнорирование мужского упадка не идёт на пользу никому. Мужчины и женщины нуждаются друг в друге, одни не могут существовать без других, таковы элементарные принципы биологии. Такова же и реальность, в которой жили мы все — вместе с родителями, с братьями и сёстрами, с друзьями. Когда мужчины испытывают упадок, страдаем мы все. Как до этого дошло? Как нам всё исправить? Мы надеемся, что ответить на эти вопросы позволит наш цикл передач, который будет в этом месяце выходить каждую среду.

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