/Поглед.инфо/ 39% от американските поддръжници на Демократическата партия посочват Русия като страната, която представлява най-голяма опасност за САЩ, сочат резултатите от новото социологическо проучване на изследователския център „Пю”, проведено в началото на месец април.

Това е най-високият процент за почти три десетилетия. В сравнение с 2013 г., годината, когато този въпрос е зададен за последен път, много повече хора от двете американски партии заявяват, че Русия представлява най-голямата опасност за САЩ. Но сега демократите, които мислят така, са почти два пъти повече от републиканците (39% срещу 21%).

/рус.ез./

Рекордное со времен холодной войны количество демократов считают Россию «величайшей угрозой» для США

39% демократов назвали Россию страной, которая представляет наибольшую опасность для США, о чем говорят результаты нового социологического исследования. Это самый высокий процент почти за три десятилетия.

По сравнению с 2013 годом, когда этот вопрос задавали в последний раз, гораздо больше людей в обеих партиях сказали, что Россия представляет наибольшую опасность для США. Но считающих так демократов почти в два раза больше, чем республиканцев (39 против 21%).

Исследовательский центр Pew провел свой новый опрос среди 1 501 взрослого респондента в период с 5 по 11 апреля, то есть, до начала роста напряженности в отношениях с Северной Кореей, до ее неудачного ракетного пуска и до визита вице-президента Майка Пенса в Южную Корею.

Отвечая на этот вопрос, в целом 31% американцев назвали Россию страной, представляющей наибольшую опасность для США, а 22% указали на Северную Корею. Это самый высокий показатель с 1990 года.

Мало кто причисляет к этой категории Китай (13%), Иран (9%), Сирию (6%) и Ирак (5%). Новое исследование в очередной раз показало, какую тревогу в США вызывает Россия, особенно среди демократов. В немалой степени это связано с сообщениями о вмешательстве российского государства в американские выборы 2016 года. В ходе январского опроса выяснилось, что демократы гораздо чаще республиканцев винят Россию в хакерских атаках против штаба Хиллари Клинтон и Национального комитета Демократической партии. Авторы исследования также подсчитали, что Россию считают врагом 38% демократов, и лишь 20% республиканцев.

Результаты опроса показывают, что Россия является самой главной национальной угрозой в глазах демократов и склоняющихся к ним независимых. Так считают 39% опрошенных. 21% назвал Северную Корею, а 13% указали на Китай.

Мнения среди республиканцев и им сочувствующих разделились в большей степени. 27% сказали, что главную опасность для США представляет Северная Корея. 21% назвал Россию, а 18% Иран.

Такие межпартийные расхождения в оценках России как «величайшей угрозы» являются самыми большими среди всех стран, начиная с 1990 года, когда центр Pew впервые задал этот вопрос.

Кроме того, впервые гораздо большее количество демократов, чем республиканцев, назвали только одну страну в качестве величайшей угрозы для США. Раньше все было наоборот, так как одну страну в качестве величайшей угрозы для США называло гораздо больше республиканцев, чем демократов.

Доля американцев, называющих Россию самой большой угрозой для США, за последние три десятилетия очень серьезно менялась. В марте 1990 года так говорили 32% опрошенных, а уже спустя два года эта цифра упала до 13%.

До этого года доля тех, кто называет Россию величайшей угрозой, была довольно низка, если не считать время конфликта между Россией и Грузией летом 2008 года. На протяжении всего этого времени не было серьезных межпартийных различий в оценке России как самой серьезной угрозы для Америки — до сегодняшнего дня.

Роб Салс работает в исследовательском центре Pew, где специализируется на американской политике.

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